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Holivudski glumac Šon Pen uspeo je da dođe do ozloglašenog narko-bosa Hoakina „El Čapa“ Guzmana nekoliko meseci pre njegovog ponovnog hapšenja 2016. godine. Tajni sastanak, organizovan uz pomoć meksičke glumice Kejt del Kastil, kasnije je izazvao veliku kontroverzu, a ponovo je dospeo u fokus zahvaljujući Netfliksovom trileru „Facing El Chapo“, koji prikazuje poslednje sate potere za vođom kartela.

Guzmanovo ponovno hapšenje u januaru 2016. godine dramatizovano je u novoj Netfliksovoj seriji, koja prati dvojicu federalnih policajaca koji neočekivano nailaze na begunog narko-bosa tokom završnice višemesečne potere.

Šon Pen Foto: Ukraine Presidency / Sipa Press / Profimedia

Sve je počelo zbog jedne objave na društvenim mrežama

Put do El Čapa otvorila je upravo Kejt del Kastil, zvezda serije La Reina del Sur. Ona je privukla pažnju Guzmana nakon provokativne objave na društvenim mrežama iz 2012. godine, u kojoj ga je pozvala da prestane da trguje drogom i počne da „trguje ljubavlju“.

Dve godine kasnije, dok je Guzman bio u zatvoru, njegovi advokati kontaktirali su glumicu sa idejom da snime film o njegovom životu. Posle njegovog spektakularnog bekstva iz zatvora kroz tunel u julu 2015. godine, njih dvoje su počeli direktno da komuniciraju.

Kada je preko zajedničkog poznanika saznao za tu vezu, Šon Pen je zatražio priliku da intervjuiše najtraženijeg kriminalca na svetu.

Put do skrovišta čuvalo više od 100 pripadnika kartela

Dana 2. oktobra 2015. godine Pen, Del Kastil i producenti Fernando Suličin i Hose Ibanjez krenuli su avionom i kamionom duboko u planine Meksika, gde ih je do skrovišta dopratio jedan od Guzmanovih sinova.

Glumac je kasnije opisao kako je čitava operacija bila obavijena velom tajne – koristili su telefone za jednokratnu upotrebu i šifrovanu komunikaciju kako bi izbegli praćenje.

Prema njegovim rečima, kada su stigli do skrovišta, El Čapa je čuvalo više od stotinu naoružanih pripadnika kartela.

Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Sedmočasovni razgovor u džungli

Pen je naveo da je sa Guzmanom razgovarao oko sedam sati tokom večere na čistini usred džungle. Pričali su o trgovini narkoticima, Guzmanovom siromašnom detinjstvu i njegovim bekstvima iz zatvora.

Prvi razgovor nije bio sniman, ali je Pen kasnije poslao pitanja na koja je El Čapo odgovorio u video-snimku koji je zabeležio jedan od njegovih saradnika.

El Čapo se hvalio moći svog kartela

U tom snimljenom intervjuu Guzman je tvrdio da snabdeva svet ogromnim količinama heroina, metamfetamina, kokaina i marihuane.

„Imam više heroina, metamfetamina, kokaina i marihuane nego bilo ko drugi na svetu. Imam flotu podmornica, aviona, kamiona i brodova“, rekao je.

Uprkos krvavoj reputaciji svog kartela, tvrdio je da sebe ne smatra nasilnim čovekom.

„Samo se branim, ništa više. Ali da li ja započinjem sukobe? Nikada.“

Na pitanje da li oseća odgovornost za milionsku zavisnost od droge, odgovorio je da se ništa neće promeniti čak ni kada njega više ne bude.

Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Da li je sastanak doveo do hapšenja?

Jedan od najspornijih detalja bio je dogovor da Guzman pregleda tekst pre objavljivanja u magazinu Rolling Stone. Iako nije tražio izmene, mnogi novinari kritikovali su takvu odluku.

Samo četiri dana nakon tajnog sastanka, meksička mornarica upala je u jedno od Guzmanovih skrovišta, ali je on uspeo da pobegne.

Tadašnja državna tužiteljka Meksika Areli Gomes kasnije je izjavila da su istražitelji pratili jednog od Guzmanovih advokata, koji ih je doveo upravo do slavnih gostiju i njihovog sastanka sa narko-bosom.

„To je bio ključni element, jer smo pratili njegovog advokata, a on nas je doveo do tih ljudi i do tog sastanka“, rekla je Gomes.

Bekstvo kroz tunel i konačni kraj

Meksičke snage bezbednosti konačno su locirale El Čapa 8. januara 2016. godine u sigurnoj kući u gradu Los Močis u državi Sinaloa.

Uspeo je da pobegne kroz tunel skriven iza ogledala i završi u kanalizacionom sistemu grada. Nakon što je izašao kroz šaht, zajedno sa jednim saradnikom ukrao je vozila pokušavajući da pobegne, ali ga je policija ubrzo uhapsila.

Šon Pen odbacio je tvrdnje da je upravo njegov susret sa Guzmanom omogućio vlastima da ga pronađu.

U intervjuu za emisiju „60 Minutes“ rekao je da je to „mit“, naglasivši da se njihov sastanak dogodio mesecima ranije i stotinama kilometara od mesta gde je El Čapo na kraju uhapšen.

Dodao je i da žali što je njegov tekst zasenio temu o kojoj je zapravo želeo da govori.

„Žao mi je što je cela rasprava o ovom tekstu potpuno zanemarila njegovu svrhu, a to je bio pokušaj da doprinesem razgovoru o politici rata protiv droge“, rekao je Pen.

Kejt del Kastil: Nisam znala za intervju

Kejt del Kastil kasnije je tvrdila da ju je Pen doveo u zabludu i da je verovala kako putuju zbog razvoja filmskog projekta o El Čapu, a ne zbog intervjua za Rolling Stone.

Pen je to negirao, tvrdeći da su o intervjuu razgovarali više puta i da je sve bilo potpuno transparentno.

Doživotna kazna u SAD

El Čapo je izručen Sjedinjenim Američkim Državama u januaru 2017. godine.

Savezna porota ga je 2019. proglasila krivim po svih deset tačaka optužnice, uključujući vođenje kriminalne organizacije, trgovinu narkoticima, krivična dela sa vatrenim oružjem i zaveru za pranje novca.

Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora uz dodatnih 30 godina, a kaznu služi u federalnom zatvoru najvišeg stepena obezbeđenja u Koloradu.