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Poznati 51-godišnji ruski reditelj Mark Gorobec i njegova 19-godišnja supruga, glumica Aleksandrina Oleksjuk, odlučili su da se rastanu nakon manje od dve godine braka. Njihovu vezu od samog početka pratile su brojne kontroverze i oštre osude javnosti.

Upoznali se kada je ona imala samo 16 godina

Ljubavna priča reditelja i mlade glumice počela je 2023. godine na snimanju muzičke komedije „Turneja sa Ivanuškama“. U trenutku kada su se upoznali, Aleksandrina je imala svega 16 godina, ali velika razlika u godinama i činjenica da je reč o znatno starijem muškarcu nisu je sprečile da uplovi u romansu.

Ljubav je brzo cvetala, pa je reditelj odlučio da napravi sledeći korak. Gorobec je zaprosio svoju mladu izabranicu u leto 2024. godine, tokom zajedničkog odmora u Abhaziji.

Aleksandrina je i tada još bila maloletna, zbog čega su zvanično venčanje morali da odlože za kraj godine, kako bi mlada napunila 18 godina i postala punoletna pred zakonom.

O njihovoj ljubavi priča ceo svet:

1/7 Vidi galeriju reditelj Mark Gorobec i glumica Aleksandrina Oleksjuk Foto: Instagram/aleksandrinaoleksyuk

Javnost nije štedela kritike

Iako su se nadali da će njihovo venčanje krajem 2024. godine ućutkati kritičare, dogodilo se suprotno. Brak je postao glavna tema na društvenim mrežama, a javnost nije štedela reči osude.

Pored toga što su mnogi isticali da joj je suprug praktično „kao otac“ zbog razlike od čak 32 godine, mnogima je pažnju privukao još jedan bizaran detalj – mlada Aleksandrina neverovatno liči na rediteljevu najstariju ćerku Alu, koja je od svoje maćehe starija samo godinu dana!

Uprkos konstantnom pritisku i negativnim komentarima, par je u javnosti delovao složno i spremno da se bori protiv svih predrasuda.

Aleksandrina je često isticala da je njena ljubav prema Marku „svesna i zrela“, kao i da je oduvek bila ozbiljnija od svojih vršnjaka.

„Smatram da sam kao dete bila razvijena i mudra iznad svojih godina, zbog čega su se moje moralne vrednosti rano formirale. Dosta sam kućni tip, retko izlazim i prija mi da stvaram toplu atmosferu u domu. Vršnjaci me nikada nisu privlačili“, rekla je ona u jednom od intervjua.

Napustila glumu kako bi izgradila sopstveni put

Kako bi izgradila sopstveno ime i pobegla od etikete „žene poznatog reditelja“, Aleksandrina je čak napustila studije glume i upisala medijske komunikacije na prestižnom moskovskom univerzitetu.

Ipak, karijeru u kinematografiji nije želela da zapostavi. U proleće 2026. godine isticala je da je sjajno kada talentovani reditelj u svojoj supruzi vidi glumicu koja može da doprinese filmu.

Međutim, njihovoj idili očigledno je došao kraj.

Obrisala zajedničke fotografije sa suprugom

Kako prenose ruski mediji, između supružnika je „protrčala crna mačka“, a dokaz za to su njihovi potezi na društvenim mrežama.

Aleksandrina je sa svog profila obrisala gotovo sve zajedničke fotografije sa suprugom, a sa njene mreže nestale su čak i romantične fotografije sa venčanja.

Ostalo je tek nekoliko fotografija sa samog početka njihovog poznanstva, kada njihova veza još nije bila ozvaničena.

Mesecima ih nema zajedno u javnosti

Pored toga, par već mesecima nije viđen zajedno na crvenom tepihu, a sumnje u razvod dodatno je podgrejala činjenica da su ovogodišnji letnji odmor proveli potpuno odvojeno.

Dok je reditelj uživao u Izraelu, njegova mlada supruga ostala je u Moskvi, gde se posvetila ispitima i studijama.

Sve to dodatno je podgrejalo glasine da je kontroverznom braku došao kraj.