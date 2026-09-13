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Neki rođendani dođu gotovo neprimetno, dok drugi stignu poput teretnog voza. Ali najbolji su oni koji donesu i veliki životni jubilej i velike profesionalne uspehe. Upravo to se dogodilo Zendeji.

Glumica i pevačica napunila je 30 godina 1. septembra, čime je zaokružila godinu koja je za nju bila izuzetno uspešna. Tokom 2026. proglašena je glumicom sa najvećom zaradom na bioskopskim blagajnama, zahvaljujući čak tri velika filma: „The Drama“, „The Odyssey“ i „Spider-Man: Brand New Day“.

Ta tri ostvarenja zajedno su širom sveta zaradila gotovo dve milijarde dolara, a „Dune: Part Three“ trebalo bi da stigne u bioskope u decembru. To znači da njena velika godina još nije završena.

Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od Diznijeve zvezde do holivudske heroine

Zendeja je prvu televizijsku ulogu dobila u seriji Diznijevog kanala „Shake It Up“, koja je premijerno prikazana 2010. godine, kada je imala samo 13 godina.

Narednih nekoliko godina provela je u tinejdžerskim projektima ove televizijske mreže, pre nego što je napravila veliki korak koji će obeležiti njenu karijeru.

Godine 2017. dobila je sporednu ulogu u filmu „Spider-Man: Homecoming“, na čijem setu je upoznala svog sadašnjeg supruga, Toma Holanda.

Njih dvoje su se venčali početkom ove godine.

Od „Najvećeg šoumena“ do „Euforije“

Njena glumačka karijera ubrzo je dobila potpuno novi zamah. Zendeja je igrala u filmovima „The Greatest Showman“ i „Challengers“, a zatim je postala jedna od glavnih zvezda franšize „Dune“, u kojoj glumi uz Timotija Šalamea.

Istovremeno je nosila HBO seriju „Euphoria“, u kojoj tumači lik Ru Benet.

Upravo joj je ta uloga donela istorijski uspeh. Kada je 2021. godine, sa 24 godine, osvojila nagradu Emi za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, postala je najmlađa glumica kojoj je to ikada pošlo za rukom.

Venčanje sa Tomom Holandom dugo je bilo tajna

Zendeja je svoju sposobnost da privatni život drži podalje od javnosti pokazala i kada je reč o njenom braku sa Tomom Holandom.

Spekulacije o veridbi počele su u januaru, kada je Zendeja fotografisana na dodeli Zlatnih globusa sa velikim prstenom na ruci.

Priče su postale još glasnije u martu, kada je njen dugogodišnji stilista Lo Roč na crvenom tepihu za „Access Hollywood“ rekao da je ceremonija već održana.

Holand je u junskom intervjuu za „Esquire“ direktno govorio o tome, otkrivši da su članovi porodice bili prisutni na venčanju.

Par je kasnije organizovao i svadbeno slavlje u hotelu „Biverbruk“ u Sariju, u Engleskoj, nedaleko od Holandovog rodnog grada Kingston na Temzi.

Upoznali se još 2016. godine

Zendeja i Holand upoznali su se 2016. godine tokom audicije za film „Spider-Man: Homecoming“, ali svoju vezu javno nisu potvrdili sve do 2021.

Njihova saradnja nastavila se i ove godine, ali ovog puta van sveta „Spajdermena“.

U filmu Kristofera Nolana „The Odyssey“ igrali su Telemaha i Atinu, a ostvarenje je širom sveta zaradilo više od 700 miliona dolara u prve dve nedelje prikazivanja.

Zendeja najavila pauzu od glume?

Ulazak u četvrtu deceniju života dolazi u trenutku kada je Zendeja nagovestila da bi mogla da napravi pauzu od glume.

U intervjuu ranije ove godine rekla je za Fandango da razmišlja o tome da se na određeno vreme povuče iz glume, nakon izuzetno zgusnutog rasporeda i čak pet velikih filmskih projekata.

U šali je rekla da se nada da se publici neće „smučiti“ da je stalno gledaju.

Njena karijera tokom prethodne decenije bila je neobično stabilna za nekoga ko je počeo kao dečja zvezda. Zendeja je ranije govorila da je za njen uspeh bilo važno to što je verovala sopstvenim instinktima, umesto da se vodi tuđim planovima o tome kako bi njena karijera trebalo da izgleda.