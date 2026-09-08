Penelope Kruz i Havijer Bardem bacili Veneciju pod noge: Supružnici se pojavili na crvenom tepihu i vreme kao da je stalo
Glumica Penelope Kruz i glumac Havijer Bardem prisustvovali su premijeri filma „Bunker“, koji se takmiči u glavnoj konkurenciji 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, na Lidu u Veneciji u septembru.
Penelope Kruz i Havijer Bardem nastavili su da privlače pažnju i u večernjim satima, kada su se pojavili na crvenom tepihu čuvene Mostre. Glumica je zablistala u vatreno crvenoj Šanel haljini, koju je upotpunila crvenim salonkama.
Zajedno igraju bračni par u filmu „Bunker“
Film „Bunker“, koji je imao svetsku premijeru na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, prati Migela, kojeg tumači Havijer Bardem, i Sofiju, koju igra Penelope Kruz – uspešan španski bračni par koji već 17 godina živi u Londonu sa svoje dve ćerke.
Ostvarenje se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav na ovogodišnjoj Mostri.
(Kurir.rs/Hello)