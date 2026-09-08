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Glumica Penelope Kruz i glumac Havijer Bardem prisustvovali su premijeri filma „Bunker“, koji se takmiči u glavnoj konkurenciji 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, na Lidu u Veneciji u septembru.

Penelope Kruz i Havijer Bardem nastavili su da privlače pažnju i u večernjim satima, kada su se pojavili na crvenom tepihu čuvene Mostre. Glumica je zablistala u vatreno crvenoj Šanel haljini, koju je upotpunila crvenim salonkama.

Penelope Kruz i Haverijer Bardem u Veneciji Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Zajedno igraju bračni par u filmu „Bunker“

Film „Bunker“, koji je imao svetsku premijeru na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, prati Migela, kojeg tumači Havijer Bardem, i Sofiju, koju igra Penelope Kruz – uspešan španski bračni par koji već 17 godina živi u Londonu sa svoje dve ćerke.

Ostvarenje se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav na ovogodišnjoj Mostri.

(Kurir.rs/Hello)

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Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove