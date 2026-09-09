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Princ Hari i Megan Markl su se krajem avgusta vratili u Veliku Britaniju s Arčijem i Lilibet, nakon godina života u Kaliforniji. Njihov povratak izazvao je veliko interesovanje upravo zato što su poslednjih šest godina gradili život izvan kraljevske porodice, dok je njihov odnos s pojedinim članovima porodice, naročito princem Vilijamom, ostao duboko narušen.

Iako se u poslednje vreme govorilo o nešto toplijem odnosu Harija i njegovog oca Čarlsa, povratak u domovinu očito ne znači i povratak u kraljevski život.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

Kralj Čarls sada je, naime, zvanično potvrdio ono što je dogovoreno još nakon njihovog povlačenja iz kraljevskih dužnosti 2020. godine. U pismu koje je u njegovo ime poslao lord komornik Ričard Benjon, najviši službenik kraljevskog domaćinstva, jasno je navedeno da Hari i Megan ostaju članovi kraljevske porodice koji ne obavljaju zvanične dužnosti. Njihov položaj, stoji u pismu, sličan je položaju privatnih građana s komercijalnim i dobrotvornim interesima.

Posebno je naglašeno da njihove titule Njegovog i Njenog kraljevskog visočanstva ostaju "na čekanju" i da ne smeju da ih koriste. Iako Hari i Megan i dalje nose titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa, ne smeju javno da se predstavljaju kao Njegovo i Njeno kraljevsko visočanstvo. Njihov humanitarni rad takođe se smatra njihovom privatnom stvari, a ne delom aktivnosti kraljevske porodice.

Kralj Čarls III Foto: Kylie Cooper - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Upravo je način na koji je pismo objavljeno pokrenuo nove napetosti. Izvori tvrde kako su Hari i Megan bili iznenađeni što nisu unapred obavešteni o pismu.Njihov tim je dokument dobio sat vremena pre nego što je plasiran u javnost, a Hari ga nije ni video pre jer je bio na sastanku. S druge strane, palata tvrdi kako je par bio upoznat sa sadržajem pre objave.

Kraljevska stručnjakinja Dženi Bond tvrdi kako je javno objavljivanje pisma svojevrsna poruka Hariju i Megan da ne mogu da se vrate u Britaniju i pritom zauzmu neku novu, neformalnu poziciju između privatnog života i kraljevskih dužnosti.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Sve u svemu, mislim da je pismo bilo prilično bolan udarac koji je Hariju zadao njegov otac, jer je njime formalno potvrdio njihov status - rekla je Bond, ocenivši da je reč o vrlo jasnom potezu kralja.

Još je osetljivije pitanje bezbednosti. Hari već godinama vodi pravnu bitku oko policijske zaštite tokom boravka u Britaniji, nakon što je izgubio automatsko pravo na zaštitu koju finansira država. Sada, nakon povratka cele porodice u zemlju, upravo se to pitanje ponovo našlo u centru pažnje. O njihovoj bezbednosti odlučuje RAVEC, odbor koji procenjuje zaštitu članova kraljevske porodice i drugih istaknutih osoba, a nova procena dolazi u trenutku kada su se Saseksi ponovo trajno približili britanskom javnom životu.

kralj Čarls Foto: Heather Diehl - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Palata je zato u pismu posebno navela da pitanja o zvaničnim počastima, a naročito ona koja uključuju korišćenje javnog novca, treba da se upućuju Bakingemskoj palati. Operativna pitanja bezbednosti, pak, ostaju u nadležnosti policijskih tela. Drugim rečima, Harijev i Meganin povratak u Britaniju ne znači automatski povratak privilegija koje su imali dok su bili radni članovi kraljevske porodice.

Istovremeno, čini se da Hari i Megan ne nameravaju da se povuku iz javnosti. Hari je već viđen u Londonu, gde je proveo veći deo dana u Tower Bridge Studios, radeći na zasad nepoznatom projektu. Megan je poslednjih dana takođe privukla pažnju pojavljivanjima u Velikoj Britaniji, dok se očekuje da će njihova deca krenuti u školu u blizini porodičnog doma.

Princ Hari, princ Vilijam, Megan Markl, Kejt Midlton Foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Upravo tu nastaje novi problem za kraljevsku porodicu. Hari i Megan mogu da budu vrlo vidljivi, mogu da nastave s humanitarnim i komercijalnim projektima i mogu da imaju veliki uticaj na javnost, ali bez formalne povezanosti s kraljevskim dužnostima. Kraljevski komentatori upozoravaju da bi njihov povratak mogao da stvori svojevrsni "drugi kraljevski tabor" - oni više nisu radni članovi porodice, ali bi svojom javnom prisutnošću mogli da zasene one koji zvanično predstavljaju krunu.

Za Harija je situacija posebno složena. Povratak u Britaniju ponovo ga dovodi u neposrednu blizinu oca, ali i brata Vilijama, s kojim je odnos poslednjih godina ostao vrlo težak. Istovremeno pokušava da obezbedi veću zaštitu za svoju porodicu, dok palata jasno daje do znanja da njegov povratak ne menja dogovor postignut nakon odlaska iz kraljevske porodice.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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