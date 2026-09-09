Lori Loklin i Mosimo Đanuli, koji se razvode posle gotovo 29 godina braka

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Gotovo tri decenije zajedničkog života, dve ćerke, jedan od najvećih holivudskih skandala i zatvorske kazne nisu bili dovoljni da brak Lori Loklin i Mosima Đanulija opstane. Zvezda serije "Puna kuća" sada je i zvanično napravila korak ka okončanju njihove ljubavne priče – podnela je zahtev za razvod.

Glumica je dokumentaciju predala 4. septembra 2026. godine Višem sudu u Los Anđelesu, a kao razlog za kraj braka navela je nepomirljive razlike. U sudskim papirima stoji da su se supružnici razišli 31. avgusta 2025. godine, gotovo godinu dana pre nego što je Lori odlučila da njihov rastanak dobije i pravni epilog.

Lori Loklin i Mosimo Đanuli, koji se razvode posle gotovo 29 godina braka Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Time će biti stavljena tačka na brak koji je trajao gotovo 29 godina.

Gotovo godinu dana živeli su odvojeno

Da u njihovom odnosu postoje ozbiljni problemi postalo je jasno još u oktobru prošle godine. Tada je Lorina predstavnica Elizabet Mač potvrdila da supružnici više ne žive zajedno, ali je naglasila da razvod u tom trenutku još nije pokrenut.

"Žive odvojeno i odlučili su uzeti pauzu od braka. Trenutačno nisu pokrenuti nikakvi pravni postupci", izjavila je tada Much.

Nova dokumenta sada pokazuju da pomirenja ipak nije bilo.

Lori i Mosimo venčali su se 27. novembra 1997. godine, a dobili su dve ćerke – Izabelu Rouz i Oliviju Džejd. Prema dokumentima o razvodu, supružnici imaju predbračni ugovor, koji je kasnije izmenjen, dok će pitanje eventualne bračne podrške biti rešavano naknadno.

Lori Loklin i Mosimo Đanuli, koji se razvode posle gotovo 29 godina braka Foto: Scott Harrison / Getty images / Profimedia

Njihov brak godinama je spolja delovao stabilno. A onda je 2019. godine izbio skandal zbog kojeg je čitava porodica završila na naslovnim stranama širom sveta.

Skandal koji je potresao Holivud

Lori i Mosimo našli su se među najpoznatijim imenima umešanim u veliku američku aferu sa upisima dece bogatih i slavnih na prestižne fakultete.

Prema podacima američkog Ministarstva pravde, bračni par je učestvovao u šemi kojom je njihovim ćerkama omogućen prijem na Univerzitet Južne Kalifornije tako što su lažno predstavljene kao sportske regrutkinje za veslački tim, iako se tim sportom nisu bavile. Za omogućavanje njihovog prijema ukupno je plaćeno 500.000 dolara.

Lori i Mosimo u početku su negirali krivicu, ali su 2020. godine promenili stav i priznali dela za koja su bili optuženi.

Glumica je tada na sudu priznala da je napravila ozbiljnu grešku.

Lori Loklin sa ćerkama zbog kojih je završila u zatvoru Foto: David Edwards/MPI / Capital pictures / Profimedia

"Donijela sam groznu odluku. Želela sam ćerke na nepravedan način upisati na fakultet", rekla je glumica u svom svjedočenju na sudu čime si je osigurala manju kaznu.

Lori je osuđena na dva meseca zatvora, dve godine nadzora po izlasku, novčanu kaznu od 150.000 dolara i 100 sati društveno korisnog rada. Mosimo je prošao još strože – dobio je pet meseci zatvora, kaznu od 250.000 dolara i obavezu da odradi 250 sati društveno korisnog rada.

Posle zatvora više ništa nije bilo isto

Brak je formalno preživeo aferu koja je ozbiljno narušila i njihove karijere i ugled, ali ljudi bliski paru kasnije su tvrdili da se njihov odnos posle svega nikada nije u potpunosti vratio na staro.

Prema pisanju američkih medija, skandal sa upisom na fakultet i period nakon zatvorskih kazni postali su jedna od velikih prekretnica u njihovom odnosu. Izvori bliski glumici govorili su da se Lori osećala iznevereno i da su se supružnici vremenom našli na potpuno različitim životnim putevima.

Njihovo razdvajanje potvrđeno je u oktobru 2025, a sada, gotovo godinu dana kasnije, postalo je jasno da pauza nije vodila ka novom početku.

Lori Loklin i Mosimo Đanuli, koji se razvode posle gotovo 29 godina braka Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Posle skandala polako vratila karijeru

Dok se njen privatni život raspadao, Lori je poslednjih godina pokušavala da obnovi ono što je skandal gotovo preko noći zaustavio – glumačku karijeru.

Nakon izlaska iz zatvora postepeno se vraćala pred kamere, a tokom poslednjih godina ponovo je dobijala televizijske angažmane. U avgustu ove godine vratila se i na Instagram posle sedam godina odsustva, što je bio još jedan znak da pokušava da obnovi javni život posle afere koja ju je godinama pratila.

Lori Loklin i Mosimo Đanuli, koji se razvode posle gotovo 29 godina braka Foto: Michael Germana / Zuma Press / Profimedia

Aktuelni američki izveštaji navode i da se ponovo okreće projektima na televiziji, dok privatne detalje razvoda za sada uglavnom zadržava za sebe.

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