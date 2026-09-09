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Amal i Džordž Kluni stižu vodenim taksijem na Venecijanski filmski festival

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Kada zamišljamo dom jednog od najpoznatijih holivudskih parova, lako je očekivati ultramoderan enterijer, najnoviji dizajnerski nameštaj i prostor u kojem sve izgleda kao da je upravo stiglo iz luksuznog salona. Dnevna soba Amal i Džordža Klunija izgleda potpuno drugačije.

U njihovoj čuvenoj vili Oleandra na jezeru Komo dominiraju tamno drvo, damast zidne obloge, pozlaćeni ramovi i klasični detalji. Enterijer ne pokušava da sakrije istoriju kuće, a baš takav pristup uređenju mogao bi da bude jedan od velikih trendova 2027. godine.

Antikviteti i vintage nameštaj vraćaju se u dnevne sobe.

1/3 Vidi galeriju Klunijeva vila na jezeru Komo Foto: Mario Matassa / Alamy / Profimedia, Mantero/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Savršeno novi enterijeri polako izlaze iz mode

Godinama smo gledali gotovo identične dnevne sobe - bež sofa, svetli tepih, neutralni zidovi, nekoliko pažljivo odabranih dekoracija i nameštaj bez ijednog traga korišćenja.

Novi trend okreće se u suprotnom smeru.

Stari komad nameštaja sa sitnim ogrebotinama, patinom i tragovima vremena više ne mora da izgleda dotrajalo. U modernom prostoru upravo on može da bude detalj koji enterijeru daje karakter i čini da dom ne izgleda kao iz kataloga.

U vili Klunijevih taj efekat nije napravljen jednim komadom. Čitav prostor oslanja se na istorijski karakter kuće, pa se raskošni ramovi, klasične površine i stariji nameštaj prirodno uklapaju u ambijent.

Ne morate da pretvorite dnevnu sobu u muzej

Dobra vest je da ovaj trend ne zahteva potpuno preuređenje stana niti kupovinu skupocenih antikviteta.

U savremenoj dnevnoj sobi dovoljan može biti jedan stari drveni sto, vintage komoda, nasleđena fotelja ili ogledalo sa raskošnim ramom.

Posebno zanimljivo izgledaju u neutralnim prostorima. Bež, bela, krem i siva predstavljaju odličnu pozadinu, ali ako je sve u sobi novo i savršeno uklopljeno, enterijer lako može da izgleda bezlično.

Jedan komad koji se namerno razlikuje razbija tu uniformnost.

Ogrebotinu više ne morate da krijete

Najzanimljivija promena možda je odnos prema nesavršenostima.

Na potpuno novom stolu ogrebotina obično izgleda kao oštećenje. Na starom drvenom stolu ona postaje deo njegove priče. Isto važi za izbledelu površinu, patinu na metalu ili sitne tragove korišćenja.

1/8 Vidi galeriju Džordž i Amal Kluni Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia, D'Alberto/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, NPictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Poenta nije da kuća izgleda zapušteno, već da ne mora svaki predmet da izgleda kao da nikada nije korišćen.

Upravo zato dnevna soba Amal i Džordža Klunija može da bude dobra najava onoga što ćemo sve češće viđati u enterijerima - manje savršenih prostorija napravljenih po jednom šablonu, a više domova u kojima se novo meša sa starim.

I možda je najbolji deo ovog trenda to što najzanimljiviji komad za dnevnu sobu 2027. godine ne morate da tražite u najskupljoj prodavnici nameštaja.

Možda već stoji kod bake, na tavanu ili u porodičnoj kući i samo čeka da mu pronađete novo mesto.

VIDEO: Amal Kluni