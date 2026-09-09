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Pevač Rej Lamontejn, dobitnik Gremi nagrade, onesvestio se na sceni tokom nastupa u Riman Auditoriumu u Nešvilu u subotu.

Video koji je snimio jedan obožavalac prikazuje Lamontejna kako svira gitaru i peva svoju pesmu "Džolin" iz 2004. godine.

Međutim, slavni muzičar je u jednom trenutku zastenjao i pao unazad na pod. Publika je bila prilično šokirana prizorom, a dva člana Lamontejnovog tima odmah su potrčala do njega. Njegov tim je kasnije objavio novosti o zdravstvenom stanju.

"Hvala svima koji su došli na večerašnji koncert u Riman. Rej je u dobrim rukama lokalne hitne pomoći i leči se od dehidracije izazvane vrućinom. Sada se dobro oseća i zahvalan je svima na razumevanju", napisali su, dodavši da se muzičar raduje što će nastupati pred publikom u Luisvilu.

Lamontejn je u nedelju nastupio u Luisvil Palasu u Kentakiju, ali nije komentarisao incident koji se dogodio u Nešvilu.

Slavni muzičar trenutno nastupa u sklopu turneje "Trouble 20th Anniversary Tour", koja je počela 23. avgusta u Solt Lejk Sitiju u Juti. Tokom turneje nastupaće još u Filadelfiji, Detroitu, Bostonu, Portlandu i mnogim drugim gradovima. Poslednji nastup zakazan je za 3. oktobar.

Foto: David Wala / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Lamontejn na turneji izvodi svoje najveće hitove sa devet studijskih albuma. Poslednji album, "Long Way Home", objavio je u avgustu 2024. godine, a za svoj četvrti album, "God Willin' & The Creek Don't Rise" iz 2010. godine, osvojio je Gremi nagradu za najbolji savremeni folk album.

(Kurir.rs/B92)

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