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Pet muškaraca zadobilo je povrede nakon što su se na ranču Skajvoker, u vlasništvu reditelja "Ratova zvezda", Džordža Lukasa, urušile skele i montažni ekrani. Jedan muškarac je teško povređen.

Incident se dogodio u ponedeljak ujutro, tokom priprema za događaj na ranču koji se nalazi u Nikasiju, u severnoj Kaliforniji. Jedan muškarac zadobio je povredu glave i prevezen je u bolnicu u vrlo teškom stanju, izvestio je NBC Bay Area. Drugi je ostao zarobljen ispod LCD ekrana na mestu događaja, a hitne službe koristile su vazdušne jastuke kako bi podigle srušenu konstrukciju. Trojica muškaraca prevezena su u lokalne bolnice.

Džordž Lukas Foto: AP

Uzrok pada konstrukcije je pod istragom.

Kako stoji na stranici ranča, koji služi kao radno mesto slavnog reditelja, prostrano imanje severno od San Franciska "pastoralni je dom čuvenog Lucasfilmovog studija Skywalker Sound, koji se bavi dizajnom zvuka, miksanjem i audiopostprodukcijom”.

"Skywalker Sound zauzima Tehničku zgradu površine 153.000 kvadratnih metara, u kojoj se nalaze vrhunski prostor za snimanje muzike, šest velikih studija za miksanje, 15 prostorija za dizajn zvuka, 50 prostorija za montažu, studio za ADR snimanje, dva studija za Foley snimanje, te pozorište Stag s 300 sedišta. Na imanju se takođe nalaze kultna Glavna kuća i predivno jezero Ewok”, navedeno je.

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