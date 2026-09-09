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Kada je Čuando Tan početkom marta objavio fotografije sa proslave 60. rođendana, internet je ponovo reagovao gotovo isto kao i pre devet godina, kada je prvi put postao svetska senzacija. Mnogi su se pitali da li je njegov datum rođenja tačan, drugi su pokušavali da pronađu trag estetskih zahvata, a treći su odmah krenuli u potragu za namirnicom, suplementom ili treningom koji bi mogao da objasni njegov izgled.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije bez majice na kojima se vide zategnuti mišići:

1/6 Vidi galeriju Čuando Tan, singapurski fotograf i bivši model koji je napunio 60 godina Foto: JamPress / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, JamPress/@chuando_chuandoandfrey / Jam Press / Profimedia

Singapurski fotograf i nekadašnji model rođen je 3. marta 1966. godine, a šira javnost za njega je saznala 2017, kada su fotografije sa njegovog Instagrama počele da se dele širom sveta. Tada je imao 51 godinu, ali je zbog mladolikog lica i izrazito mišićave građe izgledao znatno mlađe. Danas, kada je zakoračio u sedmu deceniju, ista priča ponavlja se gotovo u identičnom obliku.

Ipak, Tan godinama pokušava da objasni da iza njegovog izgleda ne stoji nikakva magična formula. Ne tvrdi da je zaustavio starenje niti želi da ostavi utisak da svako može da izgleda isto ako kopira njegov jelovnik. Naprotiv, više puta je naglasio da godine primećuje i na sebi, samo smatra da zahvaljujući dugogodišnjim navikama izgleda kao zdrava verzija muškarca svojih godina.

Čuando Tan, singapurski fotograf i bivši model koji je napunio 60 godina Foto: JamPress / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Duboko u sebi znam da imam 56 godina i da starim kao i svi drugi", rekao je 2023, uz objašnjenje da možda samo izgleda kao "zdrava verzija nekoga svojih godina".

Ni šezdeseti rođendan nije doživeo kao veliku prekretnicu.

"Ljudi prave veliku stvar od toga što punim 60. Za mene je to samo još jedan rođendan", rekao je početkom 2026.

Nema jedne tajne, postoji samo rutina koju ponavlja decenijama

Najvažniji deo njegove priče zapravo je najmanje spektakularan. Tan nije počeo da vodi računa o sebi kada je primetio prve bore, već još u ranim dvadesetim. Trening, ishrana i održavanje telesne forme postali su deo njegovog života mnogo pre nego što su društvene mreže uopšte počele da komentarišu njegov izgled.

Čuando Tan, singapurski fotograf i bivši model koji je napunio 60 godina Foto: JamPress / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Svoj odnos prema zdravlju ranije je opisivao pravilom 70:30. Prema njegovoj ličnoj filozofiji, ishrana čini oko 70 odsto rezultata, dok trening nosi preostalih 30. To, naravno, nije naučna formula, već način na koji on objašnjava koliko mu je važno ono što svakodnevno unosi u organizam.

"Vi ste ono što jedete", govorio je još 2017. godine.

Godinama kasnije nije mnogo promenio stav.

"Pazim šta unosim i stavljam u svoje telo, što smatram veoma važnim. To doprinosi tome kako starite i koliko vitalnosti imate", rekao je.

Njegov jelovnik nije sastavljen od egzotičnih namirnica koje je teško pronaći niti od komplikovanih recepata. Najčešće bira jednostavne izvore proteina, dosta neprerađene hrane i obroke koji se spremaju bez mnogo dodataka. Kada bira između komada mesa i industrijski prerađenog proizvoda, prednost daje prvom, a povrće uglavnom jede jednostavno pripremljeno.

Čuando Tan Foto: printscreen/instagram/chuando_chuandoandfrey

Priča o šest jaja postala je veća od stvarnosti

Jedan detalj posebno se zalepio za njegovo ime. Godinama se ponavlja da Čuando Tan svako jutro jede šest jaja i da je upravo taj doručak navodno deo njegove "tajne". Priča nije potpuno izmišljena, ali je vremenom pojednostavljena do mere koja nema mnogo veze sa njegovom stvarnom rutinom.

Još 2017. singapurski mediji zaista su pisali da je njegov doručak uključivao šest poširanih jaja, uglavnom belanaca, uz manju količinu žumanaca. Međutim, kasnije je objasnio da mu jutarnji obrok nije uvek isti i da može da uključuje proteinski šejk ili ovsenu kašu sa jajima, medom i avokadom.

Za ručak i večeru uglavnom bira ribu ili piletinu, uz pirinač i supu. Mnogo više od konkretnog broja jaja njemu je važno da osnovu ishrane čine namirnice koje nisu previše obrađene.

To ne znači da živi asketski. Voli sladoled, jede durijan i povremeno sebi dozvoli prženu hranu poput tempure. Razlika je samo u tome što takve stvari nisu svakodnevna osnova njegovog jelovnika.

Ne komplikuje ni kuvanje

Čuando Tan Foto: printscreen/instagram/chuando_chuandoandfrey

Iako se njegov izgled često povezuje sa strogom disciplinom, Tan ne provodi sate u kuhinji. Govorio je da različite namirnice neretko spremi zajedno u aparatu za kuvanje pirinča, uz veoma malo ulja.

Kada mu je ulje potrebno, uglavnom bira ekstra devičansko maslinovo. Pominjao je čak i da ga ponekad popije direktno ili uz kuvana jaja, ali ni tu ne tvrdi da se radi o nekakvom eliksiru mladosti.

Borovnice, med, beli i crni luk takođe su među namirnicama koje često koristi, ali nijednu od njih ne izdvaja kao ključ svog izgleda. Upravo suprotno, njegova priča se godinama vrti oko istog principa – kontinuiteta, a ne jednog sastojka.

Bez cigareta i alkohola, ali uz genetiku koju ne može da zanemari

Određenih stvari ipak se kloni vrlo dosledno. Ne puši, ne pije alkohol, a ranije je govorio i da izbegava kafu i čaj. Tokom dana pije dosta vode i trudi se da održava rutinu koja mu prija.

Ipak, postoji jedan faktor o kojem se u pričama o njegovom izgledu često govori tek usput – genetika. Tan je i sam priznao da nasledne osobine sigurno imaju određenu ulogu. Zbog toga njegov izgled nije nešto što može da se objasni samo hranom i vežbanjem, niti može da posluži kao univerzalni model za sve druge ljude.

Ono što se ipak može videti jeste da trenutna forma nije rezultat nagle promene pred šezdeseti rođendan. Ona je posledica načina života koji je počeo da gradi pre približno 40 godina.

Ne trenira svakog dana, niti pokušava da bude savršen

Njegove fotografije lako stvaraju utisak da gotovo živi u teretani, ali Tan to otvoreno negira.

"Ljudi misle da stalno vežbam, ali to nije istina. I ja sam čovek. I ja postanem lenj", rekao je ove godine.

Voleo bi da trenira pet puta nedeljno, ali u praksi najčešće stigne do tri treninga. Jedan traje oko sat i po, a osnova su mu velike vežbe poput čučnjeva, mrtvog dizanja, benč presa, zgibova i potiska iznad glave. Kada radi kardio, uglavnom bira hodanje na traci.

Još zanimljivije je što priznaje da postoje periodi kada mesecima uopšte ne ulazi u teretanu. Nekada pauze traju tri, pa čak i šest meseci, a tada pokušava da održi formu jednostavnijim vežbama i laganijom fizičkom aktivnošću.

Sa godinama su mu se promenili i prioriteti. Više ga ne zanima toliko koliko kilograma može da podigne, već koliko dugo može da ostane snažan, pokretan i funkcionalan.

"Kada više ne možete da hodate, sve kreće nizbrdo", rekao je.

Ni njegova nega kože nije čudesna

Čuando Tan, singapurski fotograf i bivši model koji je napunio 60 godina Foto: JamPress/@chuando_chuandoandfrey / Jam Press / Profimedia

Slično kao sa ishranom, i oko nege lica vremenom se stvorio mit. Često se navodi da koristi samo sredstvo za umivanje i hidratantnu kremu, kao da je upravo minimalizam zaslužan za njegov izgled.

Tan je još ranije objašnjavao da ima vrlo osetljivu kožu i da zbog toga ne voli veliki broj preparata. Priznao je i da je jednom probao botoks u predelu oko očiju, ali mu se rezultat nije dopao, pa tretman nije ponavljao. Sa zaštitnim faktorom takođe nije bio disciplinovan čitavog života, već ga je tek poslednjih godina počeo češće da koristi kada izlazi napolje.

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