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Trej Parker i Met Stoun ponovo su privukli pažnju javnosti novom provokacijom na račun administracije Donalda Trampa. Autori kultne animirane serije objavili su da će „South Park“, makar u okviru njihove najnovije satire, postati „South America“.

Potez su objasnili navodnom „inspiracijom hrabrošću i patriotizmom Epla i Gugla“, aludirajući na odluke tehnoloških kompanija da u američkim verzijama svojih mapa prihvate nova geografska imena uvedena Trampovim izvršnim naredbama.

Foto: Paramount+ / Planet / Profimedia

Nova meta – geografska preimenovanja

Parker i Stoun su se tako narugali promenama koje su se poslednjih meseci pojavile na digitalnim mapama. Nakon što je Meksički zaliv u američkoj federalnoj upotrebi postao „Zaliv Amerike“, slična odluka usledila je i za Jezero Ontario, koje je u američkom sistemu preimenovano u „Jezero Amerika“.

Autori „South Parka“ odgovorili su u svom prepoznatljivom stilu – ako se geografski pojmovi mogu menjati političkom odlukom, onda i njihov izmišljeni gradić može da dobije novo ime.

Za sada nema potvrde da će „South America“ trajno zameniti naziv serije, pa je jasno da je pre svega reč o satiričnoj kampanji pred početak nove sezone.

Nova sezona stiže 16. septembra

„South Park“ poslednjih sezona sve otvorenije koristi Trampa i njegovu administraciju kao materijal za političku satiru, a Parker i Stoun očigledno ne nameravaju da promene pravac.

Premijera 29. sezone zakazana je za 16. septembar, a već sada je jasno da će dnevna politika ponovo imati važnu ulogu u novim epizodama.

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