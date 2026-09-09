Slušaj vest

Trej Parker i Met Stoun ponovo su privukli pažnju javnosti novom provokacijom na račun administracije Donalda Trampa. Autori kultne animirane serije objavili su da će „South Park“, makar u okviru njihove najnovije satire, postati „South America“.

Potez su objasnili navodnom „inspiracijom hrabrošću i patriotizmom Epla i Gugla“, aludirajući na odluke tehnoloških kompanija da u američkim verzijama svojih mapa prihvate nova geografska imena uvedena Trampovim izvršnim naredbama.

South Park provokacija na račun Donalda Trampa
Foto: Paramount+ / Planet / Profimedia

Nova meta – geografska preimenovanja

Parker i Stoun su se tako narugali promenama koje su se poslednjih meseci pojavile na digitalnim mapama. Nakon što je Meksički zaliv u američkoj federalnoj upotrebi postao „Zaliv Amerike“, slična odluka usledila je i za Jezero Ontario, koje je u američkom sistemu preimenovano u „Jezero Amerika“.

Autori „South Parka“ odgovorili su u svom prepoznatljivom stilu – ako se geografski pojmovi mogu menjati političkom odlukom, onda i njihov izmišljeni gradić može da dobije novo ime.

Za sada nema potvrde da će „South America“ trajno zameniti naziv serije, pa je jasno da je pre svega reč o satiričnoj kampanji pred početak nove sezone.

Nova sezona stiže 16. septembra

„South Park“ poslednjih sezona sve otvorenije koristi Trampa i njegovu administraciju kao materijal za političku satiru, a Parker i Stoun očigledno ne nameravaju da promene pravac.

Premijera 29. sezone zakazana je za 16. septembar, a već sada je jasno da će dnevna politika ponovo imati važnu ulogu u novim epizodama.

Ne propustitePop kultura"Đavo kaže da je zarobljen u Beloj kući jer je trudan" South Park ne prestaje da se "obračunava" s Trampom: Nova epizoda izazvala haos (VIDEO)
Donald Tramp, South Park
Pop kultura"South Park" opet šokira: U novoj epizodi Dora Istraživač masira stare i bogate muškarce, Tramp ponovo na meti (VIDEO)
U epizodi South Parka Dora Istraživač masira starije bogate muškarce
Pop kulturaKraj legendarnog South Parka? Fanovi uočili skrivenu poruku u novoj epizodi i svi su ubeđeni da se ukida najuticajnija animirana serija
Screenshot 2025-07-25 073506.png
Pop kulturaISPLIVALA SRAMNA ISTINA O MEGAN MARKL: Evo kako je reagovala kada je saznala KOLIKO PARA ima princ Hari, sad je dodatno uznemirena
megan-markl-princ-hari.jpg
Pop kulturaSVE UDARCE SU MOGLI DA PODNESU, ALI PREKO OVOG PONIŽENJA NE PRELAZE: Hari i Megan rešili da PRESAVIJU TABAK, spremaju tužbu
asdasds.jpg

 Video: Tramp zateže odnose sa saveznicima

02:15
SVET NA IVICI NOVOG SUKOBA?! Tramp zateže odnose sa saveznicima, Iran i Ukrajina podižu tenzije: Analitičari otkrili šta se krije iza NATO samita u Ankari Izvor: Kurir televizija