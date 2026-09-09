Kultna serija "South Park" promenila ime: Autori ponovo ismejali Trampa, Epl i Gugl
- Trej Parker i Met Stoun najavili su da će 'South Park' u satiričnoj poruci postati 'South America'.
- Potez je usmeren na Donalda Trampa, kao i na Epl i Gugl zbog prihvatanja novih geografskih imena na mapama.
- Premijera 29. sezone zakazana je za 16. septembar, a politika će i dalje biti u fokusu serije.
Trej Parker i Met Stoun ponovo su privukli pažnju javnosti novom provokacijom na račun administracije Donalda Trampa. Autori kultne animirane serije objavili su da će „South Park“, makar u okviru njihove najnovije satire, postati „South America“.
Potez su objasnili navodnom „inspiracijom hrabrošću i patriotizmom Epla i Gugla“, aludirajući na odluke tehnoloških kompanija da u američkim verzijama svojih mapa prihvate nova geografska imena uvedena Trampovim izvršnim naredbama.
Nova meta – geografska preimenovanja
Parker i Stoun su se tako narugali promenama koje su se poslednjih meseci pojavile na digitalnim mapama. Nakon što je Meksički zaliv u američkoj federalnoj upotrebi postao „Zaliv Amerike“, slična odluka usledila je i za Jezero Ontario, koje je u američkom sistemu preimenovano u „Jezero Amerika“.
Autori „South Parka“ odgovorili su u svom prepoznatljivom stilu – ako se geografski pojmovi mogu menjati političkom odlukom, onda i njihov izmišljeni gradić može da dobije novo ime.
Za sada nema potvrde da će „South America“ trajno zameniti naziv serije, pa je jasno da je pre svega reč o satiričnoj kampanji pred početak nove sezone.
Nova sezona stiže 16. septembra
„South Park“ poslednjih sezona sve otvorenije koristi Trampa i njegovu administraciju kao materijal za političku satiru, a Parker i Stoun očigledno ne nameravaju da promene pravac.
Premijera 29. sezone zakazana je za 16. septembar, a već sada je jasno da će dnevna politika ponovo imati važnu ulogu u novim epizodama.
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