Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Halime je zabrinuta za svog sina Mustafu Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 56. epizode

Princ Mustafa nakon dugog zatočeništva teško podnosi povratak među ljude, dok njegov susret sa bratom otkriva koliko je godina provedenih iza četiri zida ostavilo traga. Sultan Ahmed pokušava da mu se približi, ali između dvojice braće stoji zid koji je vremenom postao sve veći. Kosem nastoji da razume Ahmedovu grižu savesti i njegove snove koji ga sve češće podsećaju na brata kojeg je odlučio da zaštiti na jedini način koji je tada mogao.

Tokom epizode saznajemo šta se sve događalo prethodnih godina. Dok sultanija Halime brine o sudbini Mustafe, Dilruba odbija da više čeka. Zajedno sa majkom počinje da razmišlja kako da povrate uticaj i izvuku princa iz zatočeništva, a njihov plan vodi ka neočekivanom političkom savezu. Istovremeno, sultanija Safije pokušava da se približi princu Osmanu, sinu sultanije Mahfiruze koja je mnogo godina ranije ubijena, upozoravajući ga da Kosem možda neće uvek biti na njegovoj strani.

Princ Osman često posećuje sultaniju Safije Foto: Promo

Sultanija Humašah uživa u braku sa Zulfikarom, međutim to ne znači da se smirila pripremajući novo oružje protiv Kosem, koja odlučuje da je podseti na prošlost. U međuvremenu, Ahmed dobija vest koja ponovo otvara staru priču - uhvaćen je Mehmed Giraj, koji se u međuvremenu odmetnuo od sultana i poveo rat za krimski prsto. Dok se princ kaje zbog svojih ranijih postupaka i moli za oprost, sultan donosi odluku o njegovoj sudbini.

Kosem se, s druge strane, suočava sa sultanijom Safije, koja je optužuje da je uklonila one koji su joj stajali na putu i upozorava je da bi jednog dana mogla biti primorana da bira između sopstvenih sinova. Dok se oko prestola ponovo pletu savezi i stvaraju nove pretnje, Kosem joj jasno stavlja do znanja da niko ne sme da ugrozi njene sinove, posebno Osmana. Međutim, Safijine reči bude pitanje koje bi moglo da postane sve opasnije kako se borba za moć bude zaoštravala.

Bonus video: