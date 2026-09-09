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Na sahrani kralja Haralda V u Oslu upravo su ovi detalji privukli posebnu pažnju, jer norveška kraljevska porodica ima dugu tradiciju kada je reč o načinu na koji žene iskazuju žalost.

Dok muškarci na kraljevskim sahranama uglavnom nose tamna odela, uniforme ili kraljevske odore, žene se tradicionalno pojavljuju u potpuno crnim kombinacijama. Haljine, kaputi, cipele, šeširi i diskretan nakit pažljivo su birani kako bi celokupan izgled ostao dostojanstven i nenametljiv.

Na sahrani kralja Haralda V posebna pažnja usmerena je na kraljicu Sonju, princezu Mete-Marit, princezu Ingrid Aleksandru i princezu Martu Luiz, ali i na način na koji su druge evropske kraljice i princeze odgovorile na strogi dres kod.

Crnina je više od običnog izbora boje

U kraljevskim porodicama crna odeća tokom žalosti nije samo modni izbor. Ona predstavlja poštovanje prema preminulom članu porodice i ozbiljnost trenutka.

Kod žena se zato najčešće biraju crne haljine ili elegantni kostimi, zatvorene cipele, kaputi klasičnog kroja i šeširi, dok se nakit svodi na minimum.

Ipak, upravo jedan detalj poslednjih dana izaziva posebnu pažnju u Norveškoj – crni veo koji prekriva lice.

Na fotografijama sa sahrane kralja Olava V, koji je preminuo 1991. godine, kraljica Sonja i njena ćerka Marta Luiz pojavile su se sa dugim, tamnim velovima. Taj prizor danas ponovo dobija pažnju, jer se u Norveškoj povela rasprava o tome da li bi takav tradicionalni detalj trebalo da bude deo savremenog kraljevskog dres koda.

Šešir sa velom – spoj tradicije i elegancije

Iako dugačak veo preko lica danas može delovati strogo i pomalo zastarelo, šešir sa kratkim velom predstavlja znatno diskretniju verziju iste tradicije.

Upravo je takav izgled godinama prisutan na kraljevskim sahranama širom Evrope.

Kraljica Sonja je i ranije birala šešire za ovakve prilike, a neki modeli imali su i mali veo. Zato se upravo kombinacija crnog šešira i diskretnog vela smatrala jednom od najverovatnijih opcija za njeno pojavljivanje tokom oproštaja od kralja Haralda.

Veo, međutim, nije samo ukras. On ženama iz kraljevskih porodica omogućava i određenu privatnost u trenutku kada su neprestano pred objektivima fotografa.

Ingrid Aleksandra već je pokazala kako izgleda moderna kraljevska žalost

Princeza Ingrid Aleksandra poslednjih dana pokazala je moderniju interpretaciju tradicionalnog kraljevskog izgleda.

Tokom ceremonije na kojoj je njen otac položio zakletvu, pojavila se u potpuno crnoj haljini londonskog krojača Galedi, uz kratki veo pričvršćen za traku na glavi.

Haljina je privukla pažnju i zbog toga što je podsećala na model koji je njena baka, kraljica Sonja, nosila pre 35 godina, kada je kralj Harald stupio na presto.

Tako se kroz jedan stajling spojilo nekoliko generacija norveške kraljevske porodice – ista crna boja, slična silueta i tradicionalni detalj na glavi, ali u savremenijoj formi.

Mete-Marit izabrala Valentino

I krunska princeza Mete-Marit poslednjih dana ostala je verna klasičnoj kraljevskoj crnini.

Nakon smrti kralja Haralda pojavila se u crnoj haljini modne kuće Valentino, čime je još jednom pokazano da čak i tokom perioda žalosti postoji prostor za diskretno isticanje vrhunske mode.

Za ovakve prilike, međutim, luksuzni brend nije ono što treba da bude u prvom planu. Krojevi su uglavnom zatvoreni i svedeni, materijali kvalitetni, a aksesoari pažljivo dozirani.

Cilj je da odeća govori o dostojanstvu, poštovanju i ulozi koju članica kraljevske porodice ima, a ne o glamuru.

Zašto se oko velova podigla tolika prašina?

Pitanje nije samo modno.

U Norveškoj se povela rasprava o tome da li je prikrivanje ženskog lica tokom žalosti zastarela tradicija. Kritičari smatraju da se od žena istorijski očekivalo da svoju tugu pokazuju kroz stroža pravila oblačenja nego muškarci.

S druge strane, veo se može posmatrati i kao svojevrsna zaštita od javnosti. Kada su članovi kraljevske porodice okruženi fotografima i kamerama, skrivanje dela lica može pružiti makar trenutak privatnosti.

Zanimljivo je da su velove kroz istoriju nosile brojne evropske kraljice. Od kraljice Viktorije, preko kraljice Elizabete II i kraljice Margrete II, do princeze Kejt, koja je nosila kratak veo na sahrani kraljice Elizabete II 2022. godine, ovaj detalj povremeno se vraća u kraljevsku modu.

Crni šešir postao je simbol kraljevske žalosti

Danas je crni šešir sa diskretnim velom verovatno najmodernija verzija tradicionalnog žalobnog izgleda.

On omogućava da se poštuje protokol, ali bez dramatičnosti dugog vela koji potpuno prekriva lice.

Upravo zbog toga šeširi ostaju jedan od najzanimljivijih modnih detalja na kraljevskim sahranama. Njihov oblik, veličina i način na koji je veo pričvršćen mogu potpuno promeniti utisak celog stajlinga.

A kada je reč o norveškoj kraljevskoj porodici, svaki takav detalj ima dodatnu težinu. Crna haljina, šešir i veo nisu samo modni izbor – oni postaju deo priče o tradiciji, žalosti i kontinuitetu monarhije.

Bez obzira na to da li kraljevske dame biraju dugačke velove kakve su nosile prethodne generacije ili njihove savremenije verzije, njihova odeća na sahrani kralja Haralda govori istu priču: o dostojanstvu, poštovanju i oproštaju od monarha koji je decenijama bio na čelu Norveške.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana