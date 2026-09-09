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Gostujući u najnovijoj epizodi podkasta "Pratitelji čuvaju tajne" (en. Friends Keep Secrets) kod Benija Blanka, Lil Dikija i Kristin Bataluko, poznata oskarovka Gvinet Paltrou rešila je da vrati film tri decenije unazad. Danas ima 53 godine, ostvarena je i žena i majka, ali emotivni ožiljci iz vremena kada je čitav svet gledao u njen privatni život još uvek nose posebnu težinu.

Gvinet Paltrou i Bred Pit bili su devedesetih godina omiljeni par cele planete, a njihova ljubav počela je tamo gde se mnoge holivudske priče i rađaju - na filmskom setu.

Grom iz vedra neba na snimanju filma

Tada mlada devojka, sa svega 22 godine, dobila je ulogu u kultnom ostvarenju "Sedam" (Se7en). Tamo ju je dočekao već uveliko poznati zavodnik, Bred Pit, koji je u tom trenutku imao 31 godinu.

Gvinet i Bred Foto: BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Srela sam ga na setu i dogodila se ona prava ljubav na prvi pogled. Bilo je zaista neverovatno i veoma zabavno - prisetila se glumica tog perioda iz 1994. godine.

Ova zarazna energija ubrzo ih je odvela do veridbe 1996. godine, ali i do ogromne pažnje medija. Svaki njihov korak pratili su fotoreporteri, pa je glumica priznala da je u isto vreme gradila karijeru i učila kako da živi u senci ogromne slave svog tadašnjeg verenika.

Istočna kapija slavnih i teret koji lomi pleća

Kada ste sa čovekom za kojim uzdiše pola sveta, realnost ume lako da se zamagli. Spoj dve velike zvezde stvorio je sliku koja je delovala veće od samog života, pa su novinari pratili svaki njihov korak širom sveta.

Bred Pit i Gvinet Paltrou Foto: Nikos Vinieratos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, u junu 1997. godine, usledio je hladan tuš za obožavatelje. Veridba je naprasno raskinuta, a javnost je želela odgovore.

-Taj medijski pritisak učinio je da sve deluje mnogo veće nego što jeste. Prosto morate da nosite taj neki lažni kulturni značaj, a uz to dolazi dodatni teret i dodatni osećaj sramote što stvar na kraju nije uspela - ispričala je glumica u podkastu.

Nakon razlaza bila je potpuno slomljena. Kako je ranije otkrila u emisiji Call Me Daddy još 2023. godine, odluka da prekine veridbu bila je njena, ali izuzetno teška.

- On je bio devet godina stariji od mene, tačno je znao šta želi i bio je spreman za brak i porodicu. Ja sam u tom periodu bila na sve strane, mlada i potpuno nespremna. Osećala sam da ne ispunjavam očekivanja i to me je duboko pogodilo - otkrila je tada.

Stara ljubav zaborava nema

Uprkos tome što im nije bilo pisano da odu pred oltar, Gvinet Paltrou naglašava da prema nekadašnjem vereniku, koji danas ima 62 godine, gaji samo najlepša osećanja.

Bred Pit i Gvinet Paltrou Foto: STARTRAKS PHOTO / INSTAR Images / Profimedia

- On je sjajan lik i ja ga i dalje volim. Danas smo dobri prijatelji - poručila je glumica.

Život je posle toga za oboje otišao u potpuno drugačijem smeru. Gvinet Paltrou se 2003. godine udala za frontmena grupe Koldplej, Krisa Martina, sa kojim ima dvoje dece - ćerku Epl (22) i sina Mojsija (20). Iako su se mirno razišli 2014. godine, glumica je novu sreću pronašla 2018. godine pored producenta Breda Falčuka.

Danas, dok radi na novim projektima kao što je film Marty Supreme, ona na promašene greške iz mladosti gleda sa mnogo više razumevanja prema sebi, svesna da velika slava u dvadesetim godinama nosi cenu koju malo ko ume odmah da plati.

VIDEO: Gvinet Paltrou