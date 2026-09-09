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Džordž Kluni navikao je da pred publikom govori o filmu, politici i Holivudu, ali je jedno od njegovih najličnijih obraćanja bilo posvećeno osobi koja je gotovo čitav život ostala daleko od reflektora. Glumac je progovorio o smrti svoje jedine sestre Adelije Ade Zajdler i poslednjim trenucima koje je proveo uz nju.

Ada je preminula 19. decembra 2025. godine u 65. godini, nakon borbe sa rakom. Kluni je bio kraj nje kada je umrla, a taj trenutak, kako je ispričao, potpuno mu je promenio način na koji razmišlja o vremenu.

Adelia je sestra Džordža Klunija Foto: VMXMP / Backgrid UK / Profimedia

- Moja sestra, sa kojom sam bio veoma blizak, dobila je rak prošle godine i vrlo brzo je preminula. Bio sam uz nju kada je umrla. I dok sam sedeo pored nje i držao je za ruku, shvatio sam koliko je sve ovo kratko - rekao je glumac.

„Pre samo nekoliko minuta bili smo mala deca“

Klunija je posebno pogodila slika njihovog zajedničkog detinjstva. U jednom trenutku sedeo je uz bolnički krevet svoje starije sestre, a u sledećem mu se činilo kao da su tek juče bili deca koja se drže za ruke.

Adelija Ade Zajdler je starija sestra Džordža Klunija Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

- Pre samo nekoliko minuta bili smo mala deca zajedno. Pre samo nekoliko minuta držali smo se za ruke kao deca. Vreme brzo prolazi. Sve ovo prolazi. Zato moramo da pronađemo što više radosti - poručio je.

Njegove reči dobile su dodatnu težinu jer je Ada bila samo godinu dana starija od njega. Rođena je 2. maja 1960. u Los Anđelesu, kao ćerka televizijskog novinara Nika Klunija i Nine Brus Voren, dok je Džordž rođen naredne godine.

„Moja sestra Ada bila je moj heroj“

Glumac je o sestri govorio i neposredno nakon njene smrti. Tada nije isticao sopstvenu tugu, već način na koji je ona prošla kroz bolest.

- Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se sa rakom hrabro i sa humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako hrabrog. Meni i Amal će dugo nedostajati - rekao je tada Kluni.

Za razliku od slavnog brata, Ada nikada nije želela život pod svetlima Holivuda. Godinama je živela u Kentakiju, radila kao nastavnica likovne kulture u osnovnoj školi Augusta Independent School i ostala aktivna u lokalnoj umetničkoj zajednici. Bila je članica Augusta Art Guilda, volela je knjige i bila deo lokalnog književnog kluba.

Video: Amal Kluni