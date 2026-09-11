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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Princ Mustafa se vraća u harem Foto: Promo

Sadržaj 57. epizode

Kosem saznaje da je sultanija Humašah poslala Ahmedu robinju kao poklon. Sultan se vraća u palatu sa novom miljenicom Jasemin, i smešta je u odaje za ljubimice. Kosem odmah oseća nelagodu zbog devojke čije poreklo niko ne zna i počinje da sumnja da iza njenog dolaska postoji mnogo ozbiljnija namera. Dok pokušava da sazna ko je Jasemin i zašto je dovedena u palatu, sultanija dobija još jedan razlog za brigu kada se princ Ibrahim iznenada razboli.

Iskender posećuje sultaniju Safije i otkriva joj da je odustao od toga da pronađe svoju porodicu. U međuvremenu, Ahmed donosi odluku koja će promeniti život princa Mustafe. Posle dugih godina zatočeništva, princ dobija slobodu i vraća se u harem, gde ga majka i sestra dočekuju sa olakšanjem. Ipak, Mustafa se teško privikava na svet koji mu je godinama bio uskraćen, dok njegova majka pokušava da mu pomogne da ponovo pronađe svoje mesto među braćom.

Iskender često posećuje sultaniju Safije Foto: Promo

Dok se Mustafa suočava sa posledicama dugog zatočeništva, Jasemin postaje sve bliža sultanu. Međutim, iza njenog dolaska krije se plan koji Kosem još ne može da nasluti. Istovremeno, Dilruba i njena majka nastoje da učvrste svoj položaj, a njihov plan vodi ka važnom političkom savezu.

Kada se u Mustafi probude njegovi stari strahovi, učiniće nešto strašno, Halime i Dilruba moraju da reaguju pre nego što situacija izmakne kontroli. U međuvremenu, upoznajemo i Davuta, pašu srpskog porekla, koji će imati odlučujuću ulogu u narednom periodu tokom borbi za moć i uticaj u Osmanskom carstvu.

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