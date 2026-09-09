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Treća sezona „Kuće zmaja“ završena je spektaklom, velikim stradanjima i novim preokretima u ratu Targarijena, ali je borba za pažnju gledalaca očigledno bila mnogo kraća. Serija koja je tokom emitovanja držala sam vrh HBO Max liste već nekoliko nedelja nakon finala počela je naglo da klizi.

Pogledajte u galeriji kadrove iz nove sezone serije:

Treća sezona serije Kuća zmaja Foto: HBO

Poslednja epizoda prikazana je 9. avgusta, a početkom septembra „House of the Dragon“ u SAD je već počeo da ispada iz dnevnog top 10. Prema podacima FlixPatrola, serija je 4. i 7. septembra bila van američke desetorke, dok se 8. septembra vratila na poslednje, deseto mesto. Na drugim tržištima drži se znatno bolje, pa je istog dana globalno bila četvrta najpopularnija HBO Max serija.

Treća sezona serije Kuća zmaja odnosno House of the Dragon na HBO Maxu
Treća sezona serije Kuća zmaja odnosno House of the Dragon na HBO Maxu Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

„Lanterns“ preuzeo pažnju publike

Vreme Targarijena na samom vrhu poklopilo se i sa dolaskom nove velike HBO serije. „Lanterns“, DC-jeva priča o Halu Džordanu i Džonu Stjuartu, brzo je preuzela prvo mesto na globalnoj listi, dok su „Stuart Fails to Save the Universe“ i „President Curtis“ takođe pretekli „Kuću zmaja“.

serija Lanterns
serija Lanterns Foto: HBO - DC Entertainment - Warner Bros. Television / Album / Profimedia

Pad interesovanja nakon završetka sezone sam po sebi nije neobičan. Serije koje izlaze jednom nedeljno najviše pažnje privlače dok se emituju, a zatim publika prelazi na nove naslove. Kod „Kuće zmaja“ ipak upada u oči brzina kojom je sa prvog mesta stigla do donjeg dela američke liste.

Kritičari zadovoljni, publika mnogo hladnija

Treća sezona pritom nije dočekana jednako dobro sa obe strane ekrana. Na Rotten Tomatoesu kritičari joj daju visokih 91 odsto pozitivnih recenzija, dok je ocena publike znatno slabija – 65 odsto.

Treća sezona serije Kuća zmaja odnosno House of the Dragon na HBO Maxu
Treća sezona serije Kuća zmaja odnosno House of the Dragon na HBO Maxu Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

U komentarima gledalaca najčešće se ponavljaju zamerke na tempo, veliki broj dijaloga i osećaj da pojedini zapleti ne donose dovoljno snažan emotivni rezultat. Kritika je, sa druge strane, bila mnogo naklonjenija sezoni i ocenila je da je građanski rat Targarijena konačno dobio intenzitet koji se dugo očekivao.

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