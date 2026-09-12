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Subotnji odlazak na porodično venčanje u lepo letovalište trebalo je da bude tek još jedan bezbrižan vikend za američku zlatnu mladež. Umesto toga, let iznad Atlantskog okeana pretvorio se u jednu od najvećih tragedija sa kraja prošlog veka. Čuvena američka preduzetnica i kraljica domaćinstva, Marta Stjuart, tek sada je odlučila da otvori dušu i javnosti ispriča šta se dešavalo iza zatvorenih vrata samo nekoliko dana pre nego što se avion srušio u vodu.

Gostujući u premijernoj epizodi šesnaeste sezone rijaliti programa "Prave domaćice Njujorka", Marta je u razgovoru sa svojom šminkerkom Dejzi Toj podelila detalje večere sa Džonom Kenedijem Mlađim koji i posle toliko godina izazivaju trnce po koži.

Marta Stjuart Foto: Valerie Terranova / Getty images / Profimedia

Poziv u pomoć i večera u ponedeljak

Sve je počelo u ponedeljak, uoči one kobne petke 1999. godine. Džon Kenedi Mlađi, sin ubijenog američkog predsednika, pozvao je Martu jer mu je zatrebala podrška oko vođenja njegovog magazina George, koji je pokrenuo četiri godine ranije.

Marta je u to vreme vodila svoj uspešni časopis i bez razmišljanja pristala na susret. Dogovorili su se da izađu na večeru kako bi popričali o poslu. Tokom prijatnog razgovora za stolom, dotakli su se i tema o planovima za predstojeći vikend. Sin nekadašnjeg šefa države opušteno je spomenuo kako planira da leti na ostrvo Martas Vinjard, gde se održavalo venčanje njegove rođake Rori Kenedi. Plan je bio da privatnim avionom tamo prvo ostavi svastiku, pa da sa suprugom produži dalje na slavlje u Hijanis Port.

Džon i Karolin Foto: PATRICK SICCOLI / Sipa Press / Profimedia

Predlog koji je glatko odbijen

Saznavši da sin nekadašnjeg predsednika sam seda za upravljač letelice i da na put vodi ženu i njenu sestru, Marta mu je izgovorila rečenicu koja joj se, kako priznaje, i danas vraća u mislima. Predložila mu je da sa sobom ipak povede iskusnog kopilota.

Džon Kenedi Mlađi samo se nasmejao i kratko joj odgovorio kako mu kopilot uopšte nije potreban.

Marta Stjuart je u emisiji otvoreno priznala koliko je grize savest i koliko puta je u glavi premotavala taj trenutak. Izgovorila je samo usamljeno "uuh, tako mi je žao", dok se prisećala čoveka sa kojim je delila iste društvene krugove u Njujorku. Njegova supruga Karolin Beset čak je ranijih godina tražila kulinarske i dekoraterske savete od Marte, želeći da od nje nauči male tajne uređivanja doma.

Karolin i Džon Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Magla nad okeanom odvela ih u smrt

Nažalost, pokazalo se da je zabrinutost bila potpuno opravdana. Džon Kenedi Mlađi imao je skromno letačko iskustvo kada je te večeri seo za kormilo crveno-belog aviona marke Piper Saratoga na aerodromu Eseks u Nju Džerziju.

Nedugo posle poletanja, dok se letelica približavala obali Martas Vinjarda, na nebu se stvorila gusta magla. Mladi pilot se prema dostupnim podacima potpuno dezorijentisao u mraku i oblacima, izgubio kontrolu nad letelicom i spirali ka dole nije bilo spasa. Avion je silovito udario u površinu Atlantskog okeana.

U toj nesreći život je izgubio sam Džon Kenedi Mlađi u 38. godini, njegova supruga Karolin, koja je imala samo 33 godine, kao i njena godinu dana starija sestra Loren (34). Tragičan kraj mladih ljudi i njihova burna ljubavna priča i decenijama kasnije ne prestaju da privlače pažnju javnosti, a reči Marte Stjuart samo su podsetile na to koliko jedna mala odluka u sekundi može prekinuti tri mlada života.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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