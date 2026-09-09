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Pre nekoliko godina, Penelope Kruz i Havijer Bardem ušli su u "oskarovsku" istoriju kao prvi nominovani bračni par posle više od pola veka. Pre španskog dueta, to je pošlo za rukom još samo engleskim divovima i divama – Vivijen Li i Lorensu Olivijeu, i Elizabet Tejlor i Ričardu Bartonu.

O dvoje sjajnih glumaca priča se i ovih dana u Veneciji: aplauz u trajanju od bezmalo 16 minutai emotivni trenuci koji su usledili postali su highlight večeri, možda i cele ovogodišnje "Mostre".

Penelope Kruz i Havijer Bardem na premijeri filma Bunker na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Havijer Bardem je prvi i jedini španski glumac koji je osvojio Oskara. Bilo je to 2007, kada je nagrađen za sporednu, ali sjajnu ulogu nemilosrdnog ubice u ostvarenju "Nema zemlje za starce". Penelope Kruz je svog "zlatnog dečaka" dobila godinu dana kasnije u istoj kategoriji za "Ljubav u Barseloni", kada je postala prva i jedina španska "oskarovka".

Impresivno. Baš kao i njihova ljubavna priča, koja nije počela na prvi pogled, ali jeste filmska i svakako zaslužuje da se jednog dana nađe i na velikom platnu. A ako pratite aktuelni Filmski festival u Veneciji, dešavanja na crvenom tepihu i istorijske projekcije, verovatno znate kakvu je lavinu emocija izazvalo ostvarenje "Bunker", sa sve aplauzom koje nije prestajao gotovo 16 minuta...

1/6 Vidi galeriju Penelope Kruz i Haverijer Bardem u Veneciji Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Upoznali su se pre više od tri decenije, na snimanju drame "Šunka, šunka" koja danas uživa status kulta u iberijskoj kinematografiji. Penelope je tada imala tek 17 godina, Bardem 22. Iako je njihov odnos pred kamerama bio pun strasti, stvarnost je bila sasvim drugačija: ona je bila maloletna, a on se zabavljao sa devojkom koja mu je predavala engleski, jer je nameravao da talenat pokaže i sa druge strane Atlantika, u Holivudu. I lepa glumica imala je istu želju.

Otprilike u isto vreme ušli su u američki san i oboje uspeli da ga ostvare, s tim što je ona, osim brojnih priznanja, usput osvojila i Toma Kruza. A onda se desio novi fatalan susret i ljubav na drugi pogled...

Za sve je "kriv" Vudi Alen, koji ih je oboje želeo u svom filmu "Ljubav u Barseloni". Zapravo, prvi izbor bio je Antonio Banderas (neumorni latino zavodnik koji ima sjajan recept za dobar razvod), ali je on u poslednjem trenutku otkazao snimanje, pa je reditelj pozvao Bardema.

Penelope i Havijer u filmu "Ljubav u Barseloni" Foto: MEDIAPRO-ANTENA 3 FILMS-GRAVIER PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

"Na setu bi ponekad među nama zaiskrile varnice. Hemija je bila očigledna, ali ništa se nije desilo. Trudili smo se da ostanemo profesionalni i maksimalno skoncentrisani na posao. Možda je problem pravila i stidljivost. Tek poslednjeg dana, kada smo na oproštajnoj žurci popili nekoliko pića, malo smo se opustili. Ostalo je istorija", otkrio je kasnije glumac.

Dodao je i da je Penelopa prava Španjolka, temperamentna i vatrena: "Postoji scena kada se svađamo, a ona me gađa tanjirima. Pomislio sam – da li mi treba žena koja razbija tanjire? (smeh) Vrlo je slična svojoj junakinji iz filma. Takva je, strastvena, zato je i volim, zato me je privukla. Ona je najseksepilnija žena na planeti. Obožavam je!"

Vezu su uspešno krili dve godine, i verovatno bi nastavili da se vole u ilegali da ih paparaci nisu uhvatili na delu dok su se odmarali na Maldivima. U javnost su izašli 2010, kada su zajedno prošetali crvenom tepihom na dodeli "Goja" nagrada u Madridu, gde inače žive. Preuzimajući priznanje za najboljeg glumca, Bardem je poručio: "Delim ovu sreću sa svojom partnerkom, prijateljicom i najvećom ljubavlju. Mnogo toga ti dugujem i mnogo te volim".

1/7 Vidi galeriju Penelope Kruz i Havijer Bardem Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Venčali su se istog leta, u tajnosti, u kući svog prijatelja na Bahamima. Šuškalo se da je taj prijatelj rok zvezda Leni Kravic. Sina Leonarda dobili su naredne godine, a ćerku Lunu 2013.

"Roditeljstvo je najveća i najradikalnija promena koju sam iskusio. Kad sam postao otac, život mi se okrenuo naglavačke. Od tada svoje vreme i obaveze prilagođavam potrebama dece i najsrećniji sam kada sam s njima. Najvažnije mi je da budem dobar otac i suprug", kaže Havijer, koji se od Penelope i porodice odvaja samo kad baš mora. Uostalom, videli ste kako je reagovao posle njenog trjumfa u Veneciji...

"Voleti Eskobara" Foto: Profimedia

Osim "sedme umetnosti", dele još interesovanja - oboje su aktivisti, posvećeni ekološkim i društvenim ciljevima, a pokrenuli su i brojne humanitarne misije. Nastavili su i da rade zajedno: snimili su triler "Savetnik" Ridlija Skota, o advokatu upletenom u šverc droge, "Voleti Eskobara" koji se bavi vezom šefa kolumbijskog narko-kartela Pabla Eskobara i novinarke Virdžinije Valjeho, kao i porodičnu dramu "Svi znaju".

No, kako je Havijer Bardem priznao, brak sa Penelope Kruz "uzbudljiviji je od svega što je s njom doživeo na bioskopskom platnu". Ovih nekoliko rečenica otprilike je sve što su ikad prozborili o privatnom životu. Ona je, doduše, jednom rekla da ne razume zašto su medijima toliko zanimljivi, kada se baš nimalo ne razlikuju od ostalih porodica. A sve srećne porodice liče jedna na drugu...

(Kurir.rs/Žena)

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