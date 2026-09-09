Upoznali su se kada je ona bila tinejdžerka, a ljubav je planula tek 15 godina kasnije: Danas su jedan od najmoćnijih parova!
- Penelope Kruz i Havijer Bardem ponovo su privukli pažnju u Veneciji, gde je njihov film dočekan aplauzom dugim gotovo 16 minuta. Njihov emotivni izlazak na crveni tepih označen je kao jedan od trenutaka večeri.
- Španski glumački par upoznao se još na snimanju filma 'Šunka, šunka', a vezu su godinama krili pre nego što su se venčali 2010. Imaju dvoje dece i često rade zajedno, uz zajednički angažman u humanitarnim i ekološkim temama.
Pre nekoliko godina, Penelope Kruz i Havijer Bardem ušli su u "oskarovsku" istoriju kao prvi nominovani bračni par posle više od pola veka. Pre španskog dueta, to je pošlo za rukom još samo engleskim divovima i divama – Vivijen Li i Lorensu Olivijeu, i Elizabet Tejlor i Ričardu Bartonu.
O dvoje sjajnih glumaca priča se i ovih dana u Veneciji: aplauz u trajanju od bezmalo 16 minutai emotivni trenuci koji su usledili postali su highlight večeri, možda i cele ovogodišnje "Mostre".
Havijer Bardem je prvi i jedini španski glumac koji je osvojio Oskara. Bilo je to 2007, kada je nagrađen za sporednu, ali sjajnu ulogu nemilosrdnog ubice u ostvarenju "Nema zemlje za starce". Penelope Kruz je svog "zlatnog dečaka" dobila godinu dana kasnije u istoj kategoriji za "Ljubav u Barseloni", kada je postala prva i jedina španska "oskarovka".
Impresivno. Baš kao i njihova ljubavna priča, koja nije počela na prvi pogled, ali jeste filmska i svakako zaslužuje da se jednog dana nađe i na velikom platnu. A ako pratite aktuelni Filmski festival u Veneciji, dešavanja na crvenom tepihu i istorijske projekcije, verovatno znate kakvu je lavinu emocija izazvalo ostvarenje "Bunker", sa sve aplauzom koje nije prestajao gotovo 16 minuta...
Upoznali su se pre više od tri decenije, na snimanju drame "Šunka, šunka" koja danas uživa status kulta u iberijskoj kinematografiji. Penelope je tada imala tek 17 godina, Bardem 22. Iako je njihov odnos pred kamerama bio pun strasti, stvarnost je bila sasvim drugačija: ona je bila maloletna, a on se zabavljao sa devojkom koja mu je predavala engleski, jer je nameravao da talenat pokaže i sa druge strane Atlantika, u Holivudu. I lepa glumica imala je istu želju.
Otprilike u isto vreme ušli su u američki san i oboje uspeli da ga ostvare, s tim što je ona, osim brojnih priznanja, usput osvojila i Toma Kruza. A onda se desio novi fatalan susret i ljubav na drugi pogled...
Za sve je "kriv" Vudi Alen, koji ih je oboje želeo u svom filmu "Ljubav u Barseloni". Zapravo, prvi izbor bio je Antonio Banderas (neumorni latino zavodnik koji ima sjajan recept za dobar razvod), ali je on u poslednjem trenutku otkazao snimanje, pa je reditelj pozvao Bardema.
"Na setu bi ponekad među nama zaiskrile varnice. Hemija je bila očigledna, ali ništa se nije desilo. Trudili smo se da ostanemo profesionalni i maksimalno skoncentrisani na posao. Možda je problem pravila i stidljivost. Tek poslednjeg dana, kada smo na oproštajnoj žurci popili nekoliko pića, malo smo se opustili. Ostalo je istorija", otkrio je kasnije glumac.
Dodao je i da je Penelopa prava Španjolka, temperamentna i vatrena: "Postoji scena kada se svađamo, a ona me gađa tanjirima. Pomislio sam – da li mi treba žena koja razbija tanjire? (smeh) Vrlo je slična svojoj junakinji iz filma. Takva je, strastvena, zato je i volim, zato me je privukla. Ona je najseksepilnija žena na planeti. Obožavam je!"
Vezu su uspešno krili dve godine, i verovatno bi nastavili da se vole u ilegali da ih paparaci nisu uhvatili na delu dok su se odmarali na Maldivima. U javnost su izašli 2010, kada su zajedno prošetali crvenom tepihom na dodeli "Goja" nagrada u Madridu, gde inače žive. Preuzimajući priznanje za najboljeg glumca, Bardem je poručio: "Delim ovu sreću sa svojom partnerkom, prijateljicom i najvećom ljubavlju. Mnogo toga ti dugujem i mnogo te volim".
Venčali su se istog leta, u tajnosti, u kući svog prijatelja na Bahamima. Šuškalo se da je taj prijatelj rok zvezda Leni Kravic. Sina Leonarda dobili su naredne godine, a ćerku Lunu 2013.
"Roditeljstvo je najveća i najradikalnija promena koju sam iskusio. Kad sam postao otac, život mi se okrenuo naglavačke. Od tada svoje vreme i obaveze prilagođavam potrebama dece i najsrećniji sam kada sam s njima. Najvažnije mi je da budem dobar otac i suprug", kaže Havijer, koji se od Penelope i porodice odvaja samo kad baš mora. Uostalom, videli ste kako je reagovao posle njenog trjumfa u Veneciji...
Osim "sedme umetnosti", dele još interesovanja - oboje su aktivisti, posvećeni ekološkim i društvenim ciljevima, a pokrenuli su i brojne humanitarne misije. Nastavili su i da rade zajedno: snimili su triler "Savetnik" Ridlija Skota, o advokatu upletenom u šverc droge, "Voleti Eskobara" koji se bavi vezom šefa kolumbijskog narko-kartela Pabla Eskobara i novinarke Virdžinije Valjeho, kao i porodičnu dramu "Svi znaju".
No, kako je Havijer Bardem priznao, brak sa Penelope Kruz "uzbudljiviji je od svega što je s njom doživeo na bioskopskom platnu". Ovih nekoliko rečenica otprilike je sve što su ikad prozborili o privatnom životu. Ona je, doduše, jednom rekla da ne razume zašto su medijima toliko zanimljivi, kada se baš nimalo ne razlikuju od ostalih porodica. A sve srećne porodice liče jedna na drugu...
(Kurir.rs/Žena)
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