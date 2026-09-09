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Poznati grčki pevač Jorgos Mazonakis preminuo je u 54. godini. Uzrok smrti je, kako navode grčki mediji, srčani zastoj.

Poziv grčkoj Hitnoj pomoći (EKAB) upućen je iz privatne internističke ordinacije u Kolonakiju, gde je Jorgos Mazonakis prethodno otišao.

Prema informacijama iz ordinacije, pevač je doživeo srčani zastoj. Na lice mesta je odmah stigao spasilac EKAB-a i započeo reanimaciju.

Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

U odeljenju hitne pomoći reanimacija je nastavljena, ali su napori lekara bili bezuspešni. Lekari su konstatovali njegovu smrt.

Jorgos Mazonakis bio je jedan od najpopularnijih pevača svoje generacije. Rođen je u martu 1972. godine u Nikeji, a na muzičkoj sceni pojavio se 1992. godine, sa samo 20 godina. Iza sebe je ostavio brojne hitove.

Prvi album „Mesanychta Kai Kati“ objavio je 1993. godine, a već narednim albumom „Me Ta Matia Na To Les“ stekao je veliku popularnost. Tokom karijere objavio je brojne uspešne albume, među kojima su „Mou Leipeis“, „Paidi Tis Nihtas“, „Savvato“, „Ta Isia Anapoda“ i „Leipei Pali O Theos“.

Njegov muzički izraz povezivao je tradicionalni grčki laiko sa pop i dens zvukom, zbog čega je postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača svoje generacije.

Prošle godine završio na psihijatriji

1/7 Vidi galeriju Jorgos Mazonakis Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

Pevač koji se pojavio na sceni davne 1993. i napravio veliku karijeru je uhapšen u avgustu prošle godine i sproveden na psihijatrijsku kliniku. Jorgos Mazonakis tvrdio je kako je to urađeno bez njegovog znanja i pristanka, po prijavi porodice sa kojom odavno nije u dobrim odnosima.

Njegov advokat tada je podneo žalbu. Mazonaiks se nakon ovih scena oglasio i opisao svoje iskustvo kao „neprijatno iznenađenje“.

(Kurir.rs/B92)