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Prilaz kući holivudskog glumca Nikolasa Kejdža u Malibuu "progutala" je ogromna rupa koja se napravila u zemlji. Fotografije razaranja pokazuju nekada velelepno imanje koje se sada nalazi na ivici ogromne rupe, koja je odnela prilaz kući, deo susedne ulice i prenosivi toalet.

Nikolas Kejdž Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Luksuznu rezidenciju, koju je Nikolas Kejdž kupio za 10,5 miliona dolara 2024. godine, sada okružuju narandžasti građevinski čunjevi, piše Dejli Mejl.

Na licu mesta mogli su da se vide i radnici koji procenjuju situaciju unutar rupe i duž ulice.

Foto: Fox11Los Angeles/youtube

Vatrogasci su u utorak ujutru otkrili urušeni prilaz nakon što su izašli na teren zbog sumnje na pucanje glavnog gasovoda, izjavio je službenik za informisanje javnosti za televiziju KTLA.

upa, za koju se veruje da je široka oko 9 sa 9 metara, navodno je nastala kao posledica erozije obale.

Niko nije dobio naredbu da se evakuiše, a gasna kompanija je izašla na teren kako bi sanirala glavni gasovod.

Novinar KTLA televizije Rič Priket, koji je o incidentu izveštavao iz vazduha, rekao je da se činilo da u trenutku urušavanja niko nije bio u kući.

Foto: Fox11Los Angeles/youtube

Ova kuća je pretrpela ozbiljnu štetu, ili je bar ozbiljno oštećen njen prilaz, ovde u Malibuu. Ne izgleda da je iko bio kod kuće", rekao je.

Prema navodima KTLA, niko nije povređen.

Smeštena na veoma atraktivnoj lokaciji neposredno uz okean, kuća ima krovnu terasu sa đakuzijem, velike staklene zidove i više spavaćih soba.

(Kurir.rs/B92)