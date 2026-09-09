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Ešli Sent Kler, bivša partnerka Ilona Maska i majka jednog od njegove dece, iznela je nove tvrdnje o njihovom odnosu. O milijarderu je govorila povodom dokumentarca „Mask“, reditelja Aleksa Gibnija, u kojem je jedna od sagovornica.

Influenserka i spisateljica tvrdi da joj je Mask pre rođenja njihovog sina Romulusa, 2024. godine, poslao poruku u kojoj je napisao da želi „legiju dece pre građanskog rata“.

Foto: Printscreen/ X/ Ashley St. Clair

Sent Kler osvrnula se na Filmskom festivalu u Veneciji i na Maskove političke objave na platformi Iks. Smatra da njegove poruke mogu imati ozbiljne posledice koje prevazilaze društvene mreže.

„Verujem da namerno podstiče podele koje bi mogle biti katastrofalne ako se to ne reguliše ili obuzda, odnosno ako mi ne uradimo svoj deo i ne pokušamo da to zaustavimo“, rekla je.

Tvrdi da joj je ponuđeno čak 40 miliona dolara za ćutanje

Sent Kler iznela je i tvrdnje o velikoj sumi novca koja joj je navodno ponuđena kako ne bi javno govorila o Masku.

Prema njenim rečima, ponuđeno joj je čak 40 miliona dolara da u dokumentarcu ne otkriva detalje o njihovom odnosu.

„Kada vam se ponudi nešto takvo, to zaista pokrene raspravu u vašoj glavi o tome šta vaš govor znači, koliko vredi i zašto vam žele ponuditi toliki iznos da ne govorite“, ispričala je.

Foto: Printscreen/ X/ Ashley St. Clair

O navodnom pokušaju sklapanja ugovora o poverljivosti Sent Kler govorila je i ranije.

U junu je tvrdila da joj je Džared Birčal, koji upravlja delom Maskovih poslova i imovine, predstavio takav ugovor.

Prema njenoj verziji događaja, Mask je u početku poslao poruku u kojoj je tražio da joj se isplati 15 miliona dolara za kuću i finansijsku sigurnost.

Sent Kler tvrdi da je nekoliko dana kasnije telefonom razgovarala sa Birčalom, koji joj je tada navodno rekao da će morati da postoji neka vrsta ugovora o poverljivosti.

Foto: Shutterstock

Ona navodi da je odbila ponudu koja je uključivala 15 miliona dolara, kao i dodatnih 100.000 dolara mesečno tokom 20 godina, u zamenu za ćutanje o njihovom odnosu.

Borba za starateljstvo nad njihovim sinom

Sent Kler je u februaru 2025. godine podnela zahtev za isključivo starateljstvo nad njihovim sinom Romulusom.

Njihov odnos, kao i spor oko deteta, takođe su među temama koje bi dokumentarac mogao da obradi.

Dokumentarni film „Mask“, reditelja Aleksa Gibnija, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji.

Film se bavi Maskovim privatnim životom, poslovnom karijerom i njegovim uticajem, a u bioskope bi trebalo da stigne 16. oktobra.

Mask nije učestvovao u snimanju dokumentarca. Sam Ilon Mask nije učestvovao u snimanju dokumentarca.

Još prošle godine, uoči premijere, na platformi Iks opisao je film kao ostvarenje napravljeno sa ciljem da ga ocrni.

(Kurir.rs/Index.hr)