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Anica Lazić Ristovski i Sofija Milošević prijateljstvo iz školskih dana krunisale su kumstvom na venčanju glumice i Lazara Ristovskog. Anica je sada na Instagramu objavila fotografiju svoje kume, a manekenka ju je podelila uz poruku:

„Ima li lepših kuma, pitam“.

Njihova bliskost traje još od gimnazije, o čemu je Anica nedavno govorila na društvenim mrežama. Zato izbor da upravo Sofija bude uz nju na venčanju ima posebno značenje: prijateljica iz školske klupe postala je i njena kuma.

Sofija Milošević na venčanju Anice Lazić i Lazara Ristovskog Foto: Instagram/sofijamilo

Od gimnazijskih dana do venčanja

Dok je venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog izazvalo interesovanje javnosti, glumica je kroz objave otkrila i deo priče o prijateljstvu sa Sofijom Milošević. Njih dve poznaju se još iz tinejdžerskog perioda, mnogo pre nego što su njihove privatne živote počeli da prate mediji.

Sofija, verenica fudbalera Luke Jovića, bila je uz Anicu kada se udavala za Ristovskog, a poslednja razmena na Instagramu ponovo je skrenula pažnju na njihovo kumstvo.

Pogledajte u galeriji fotografije kuma:

1/5 Vidi galeriju Anica Lazić i njena kuma Sofija Milošević, prijateljice iz gimnazije Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Na kućnu adresu stiglo cveće sa porukom porodice

Posle venčanja, organizovanog daleko od očiju javnosti, Anica je radosne trenutke podelila sa bliskim prijateljicama. Zatim je pokazala i poklon koji je dobila od porodice: raskošan buket liziantusa, uz koji je stigla kratka posveta.

„S ljubavlju, tvoja porodica.“

Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Fotografijom cveća i poruke glumica je sa pratiocima podelila još jedan lični trenutak nakon udaje. Uz objave sa prijateljicama i kumom, ovaj znak pažnje njenih najbližih zaokružio je porodičnu stranu slavlja.

Njihov odnos od početka privlači pažnju

Vezu Anice Lazić i Lazara Ristovskog od početka su pratili brojni komentari, naročito zbog razlike od 39 godina. Par je tokom zajedničkog života delio trenutke sa putovanja i iz svakodnevice, a venčanje je njihov odnos ponovo dovelo u središte medijskog interesovanja.

U javnosti se ranije pominjala i Aničina majka Ankica Lazić, koja je pokazivala naklonost prema ćerkinom partneru.

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