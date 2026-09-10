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Pre nego što je počeo da dobija filmske i pozorišne uloge, Goran Bogdan odbio je jednu sasvim drugačiju poslovnu priliku — zaposlenje u Ministarstvu finansija. Studirao je ekonomiju, interesovao se za tehničke nauke i upisao čak osam fakulteta, pokušavajući da pronađe zanimanje kojem želi da se posveti. Gluma je došla kasnije, a prve korake napravio je u komediji.

– Počeo sam kao komičar. To je najteža forma glume i možda najbliža traženju istine. To je legitiman put – rekao je Goran.

Goran Bogdan Foto: ATA images

Dugo je tražio ono čime želi da se bavi

Odlazak iz rodnog Širokog Brijega u Zagreb prvobitno je bio vezan za studije ekonomije. Posle osnovne i srednje škole, Bogdan je krenuo putem koji je mogao da ga odvede u potpuno drugačiji profesionalni život. Međutim, ni ponuđeni posao u struci nije ga uverio da je pronašao ono što želi.

Upisivao je i Građevinski i Mašinski fakultet, a na Saobraćajnom završio trogodišnji program. Prekretnica je stigla 2005. godine, kada je postao student Akademije dramskih umetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 2012, a njegova biografija od tada se sve više ispisivala ulogama.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije sa Jovanom Stojiljković:

1/5 Vidi galeriju Goran Bogdan, Jovana Stojiljković Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Antonio Anhel/ATA Images

Ipak, kada govori o tome kako je učio da razume glumu, Bogdan ne ostaje samo na školovanju. Važni su mu i glumci koje je gledao, način na koji su pristupali likovima, ali i knjige koje su mu otvarale prostor za maštu.

Od Branda do Pavla Vuisića

Među stranim glumcima posebno je izdvojio Marlona Branda i njegov pristup poslu. Na domaćoj sceni pažnju su mu privlačili umetnici različitih glumačkih izraza, čije je uloge voleo da prati.

– Voleo sam da gledam Mikija Manojlovića, Dragana Nikolića, Fabijana Šovagovića, Pavla Vuisića – naveo je Bogdan i dodao da voli i filmove Emira Kusturice.

Foto: ATA images

Uz film, književnost je za njega ostala velika ljubav. Dostojevski je na njega ostavio naročito snažan utisak, dok se nekim knjigama vraća zbog osećaja koji u njemu ponovo probude.

– Uz film mi je velika ljubav i književnost. Mnogo mi je pomoglo čitanje u razvijanju mašte. Dostojevski je ostavio veliki utisak na mene, a igrao sam ga i u pozorištu. Volim i "Čudan događaj sa psom u neko doba noći" Marka Hadona, ali s vremena na vreme se vratim Egziperijevom "Malom princu", jer me uvek podseti na neke dobre stvari. Naravno, tu je i muzika, koja mi je razvila ukus.

„Kad se usidrim, imam osećaj da me tera put dalje“

Goran Bogdan Foto: ATA images

Profesionalna potraga odvela ga je u glumu, ali se potreba za kretanjem zadržala u njegovom načinu života. Bogdan danas govori o tri doma: Širokom Brijegu, Zagrebu i Beogradu. U svakom od tih gradova ima svoje mesto, mada priznaje da mu ponekad nedostaje duži boravak na jednoj adresi.