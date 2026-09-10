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Poznata tiktokerka i majka Andri Grig Boduen (39), koja je na društvenim mrežama hrabro dokumentovala svoju lavovsku borbu sa agresivnim karcinomom dojke, preminula je u 40. godini života. Svojim vernim pratiocima ostavila je potresan, unapred snimljen oproštajni video-snimak u kom se sa velikim bolom suočava sa surovom realnošću - da nikada neće videti svoju decu kako odrastaju, prenosi portal "LadBible".

Mlada influenserka izgubila je životnu bitku u bolnici u Lafajetu, u saveznoj državi Luizijana.

Ova hrabra žena svoj profil na TikToku prvobitno je otvorila kao neku vrstu digitalnog dnevnika namenjenog njenoj deci. Međutim, njena priča brzo je privukla ogromnu pažnju, pa je ubrzo počela da obaveštava desetine hiljada ljudi o svojim dijetama, terapijama, lekovima i svakodnevnoj borbi sa bolešću.

Nažalost, uprkos svim mogućim naporima lekara, hemioterapija, imunoterapija i zračenje nisu dali rezultate, a broj tumora se nezaustavljivo povećavao. Andri je tada potpuno iskreno i otvoreno priznala svojim pratiocima da je medicina iscrpela sve opcije i da joj se zdravstveno stanje iz dana u dan naglo pogoršava.

"Ako gledate ovaj video, to znači da je moje vreme isteklo..."

U dirljivom video-snimku koji je objavljen tek nakon njene smrti, Andri se sa suzama u očima, ali potpuno smireno, obratila publici koja ju je godinama pratila:

"Ako gledate ovaj video, to znači da je moje vreme isteklo i da sam prešla na drugu stranu", izgovorila je ona na samom početku.

Kako je objasnila, nije se plašila same smrti, ali joj je srce pucalo od bola zbog činjenice da moram tako rano da napusti ovaj svet i svoje najmilije.

"Skrhana sam što moram da ostavim svoju porodicu. Imam 39 godina. Nikada neću videti svog sina ili ćerku kako staju na ludi kamen. Nikada neću upoznati svoje unuke i neću ostariti pored supruga kog toliko volim", glasila je njena potresna poruka koja je rasplakala planetu.

Reči neutešnog supruga slomile i najtvrđa srca

Tiktokerka izgubila životnu bitku Foto: Printscreen/Instagram/andreethegirl

Na samom kraju oproštajne poruke, Andri se zahvalila svojim pratiocima na neizmernoj ljubavi, molitvama i nepokolebljivoj podršci tokom najtežih dana. Istakla je da napušta ovaj svet sa osećajem da je dala svoj apsolutni maksimum u borbi za život.

Tužnu vest o njenoj smrti naknadno je na mreži potvrdio i njen neutešni suprug Roki.

"Želela je da vam se svima od sveg srca zahvalim na podršci koju ste joj pružali sve ovo vreme. Hvala vam svima", napisao je slomljeni suprug i stavio tačku na priču o hrabroj majci čija je sudbina potresla milione ljudi širom sveta.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Rak dojke