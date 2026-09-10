Šta je s mačkom kojoj je dizajner ostavio milione: Hteo da se oženi njom, naslednici bi sada sve da joj uzmu
- Karl Lagerfeld je svojoj birmanskoj mački Šupet ostavio milione i obezbedio joj život na visokoj nozi, uz kuvara i batlera.
- Šupet je i dalje pod pažnjom agencije koja vodi njen brend, dobija ponude za slikanja i ostaje modna atrakcija.
Svet visoke mode pamti ga kao neponovljivog vizionara koji je udahnuo nov život kući Chanel i decenijama suvereno vladao modnim pistama, ali van svetla reflektora, Karl Lagerfeld bio je potpuno opčinjen samo jednom damom - svojom birmanskom mačkom Šupet.
Priča o najpoznatijem ljubimcu na svetu počela je sasvim slučajno 2011. godine, kada ju je Lagerfeld uzeo na čuvanje od svog prijatelja, manekena Baptista Đabikonija, i više nikada nije hteo da je vrati, priznajući da se u nju zaljubio na prvi pogled.
Njihova "veza" otišla je toliko daleko da je slavni kreator otvoreno govorio kako bi se njome i oženio da je to zakonski moguće, a pre smrti 2019. godine povukao je potez o kom je kasnije brujao ceo svet.
Slavni dizajner ostavio je Šupet ogromno bogatstvo - procenjuje se da joj je iz svog nasledstva namenio milione, obezbedivši joj ličnog kuvara, batlera i život na visokoj nozi koji traje i danas.
Njen zvanični Instagram profil vodi agencija koja brine o njenom brendu. Mačka Šupet i dalje dobija ponude za slikanja, a 2023. godine bila je glavna inspiracija za prestižni modni događaj Met Gala, koji je bio posvećen upravo Karlu Lagerfeldu.
(Kurir.rs/ Mondo)
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