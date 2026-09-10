Slušaj vest

Svet visoke mode pamti ga kao neponovljivog vizionara koji je udahnuo nov život kući Chanel i decenijama suvereno vladao modnim pistama, ali van svetla reflektora, Karl Lagerfeld bio je potpuno opčinjen samo jednom damom - svojom birmanskom mačkom Šupet.

Priča o najpoznatijem ljubimcu na svetu počela je sasvim slučajno 2011. godine, kada ju je Lagerfeld uzeo na čuvanje od svog prijatelja, manekena Baptista Đabikonija, i više nikada nije hteo da je vrati, priznajući da se u nju zaljubio na prvi pogled.

Foto: Profimedia

Njihova "veza" otišla je toliko daleko da je slavni kreator otvoreno govorio kako bi se njome i oženio da je to zakonski moguće, a pre smrti 2019. godine povukao je potez o kom je kasnije brujao ceo svet.

Slavni dizajner ostavio je Šupet ogromno bogatstvo - procenjuje se da joj je iz svog nasledstva namenio milione, obezbedivši joj ličnog kuvara, batlera i život na visokoj nozi koji traje i danas.

Njen zvanični Instagram profil vodi agencija koja brine o njenom brendu. Mačka Šupet i dalje dobija ponude za slikanja, a 2023. godine bila je glavna inspiracija za prestižni modni događaj Met Gala, koji je bio posvećen upravo Karlu Lagerfeldu.

Bonus video: