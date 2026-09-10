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Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević prisustvovali su u Oslu državnoj sahrani kralja Haralda V od Norveške, koji je preminuo 28. avgusta nakon 35 godina provedenih na norveškom prestolu. Njihova kraljevska visočanstva otputovala su u Norvešku kako bi odala poslednju počast monarhu i oprostila se od dragog prijatelja i rođaka srpske kraljevske porodice. Srpski kraljevski par stigao je u Oslo gde su ih svečano dočekali predstavnici norveških vlasti, nakon čega su prisustvovali privatnoj večeri u Kraljevskoj palati.

Skup je počeo u katedrali u Oslu do koje je stigla svečana povorka sa Kraljevskog dvora kroz sam centar norveške prestonice. Kovčeg Njegovog veličanstva kralja Haralda V nošen je na lafetu, a u povorci su ga pratili članovi norveške kraljevske porodice, predstavnici stranih dinastija, šefovi država i najviši zvaničnici.

Aleksandar Karađorđević i Katarina Karađorđević na sahrani norveškog kralja Haralda V:

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Karađorđević i Katarina Karađorđević na sahrani norveškog kralja Haralda V Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stian Lysberg Solum / POOL / NTB Scanpix / Profimedia

Tim povodom, tužnom skupu se obratio i sam srpski prestolonaslednik Aleksandar dirljivim rečima.

"Moja supruga i ja smo danas došli u Oslo sa velikom tugom, ali i sa dubokom zahvalnošću i poštovanjem, da se oprostimo od našeg dragog prijatelja i rođaka, Njegovog veličanstva kralja Haralda V", poručio je prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević.

On je dodao da je bila velika čast i privilegija poznavati ga i tokom godina biti svedok njegove neizmerne odanosti Norveškoj i njenom narodu. Prestolonaslednik je naglasio i da je kralj Harald bio izuzetan monarh i čovek velikog dostojanstva koji je posvetio svoj život služenju svojoj zemlji.

"Njegov primer osećanja dužnosti, posvećenosti i služenja ostaće važan deo norveške istorije i pamtiće se sa velikom naklonošću", istakao je prestolonaslednik, poželevši mu večan pomen.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Dostojanstvena sahrana zvanično je počela u 13 časova minutom ćutanja širom cele zemlje. Versku službu predvodio je poglavar Norveške crkve, Njegovo preosveštenstvo Olav Fikse Tveit, zajedno sa biskupom Osla, Sunivom Gilver.

Komemorativne govore održali su predsednik Stortinga, odnosno Nacionalnog parlamenta Norveške, kao i premijer Norveške, dok su predstavnici različitih verskih zajednica učestvovali u svečanoj ceremoniji paljenja sveća.

Veličanstvena ceremonija i kraljevske počasti

Nakon završetka službe u katedrali, kovčeg je u svečanoj povorci prenesen od katedrale u Oslu do istorijske tvrđave Akershus. U crkvi ovog zamka održana je privatna komemoracija u prisustvu norveške kraljevske porodice, inostranih kraljevskih porodica koje su doputovale u Norvešku da odaju počast i odabranih predstavnika zvanične Norveške.

Kovčeg je potom položen u kriptu Dvorske kapele, gde se već nalaze sarkofazi kralja Hokona VII, kraljice Mod, kralja Olava V i prestolonaslednice Marte.

Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Na samom kraju privatne ceremonije, norveške zastave na tvrđavi Akershus podignute su na sam vrh jarbola i ispaljen je dvostruki kraljevski pozdrav, dok su crkvena zvona zvonila širom cele zemlje tačno 1 sat.

Nakon ceremonije, kraljevski par Srbije pridružio se ostalim kraljevskim gostima u palati na prijemu koji su priredili Njegovo veličanstvo kralj Hokon VIII i kraljica Mete-Marit.

Okupila se sva svetska elita i krunisane glave

Članovima kraljevske porodice Norveške, koje su predvodili kralj Hokon VIII, kraljica Mete-Marit, kraljica Sonja i prestolonaslednica Ingrid Aleksandra, pridružili su se brojni ugledni zvaničnici u poslednjem ispraćaju pokojnog kralja.

Pored kraljevskog para Srbije, ceremoniji su prisustvovale krunisane glave i predstavnici kraljevskih porodica iz cele Evrope i sveta. Među njima su bili kralj Karl XVI Gustaf, kraljica Silvija i prestolonaslednica Viktorija od Švedske, kralj Filip i kraljica Matilda od Belgije, kralj Frederik X, kraljica Meri i prestolonaslednik Kristijan od Danske, kao i kralj Felipe VI, kraljica Leticija i kraljica Sofija od Španije.

Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Takođe, prisustvovali su i kralj Vilem Aleksandar, kraljica Maksima, prestolonaslednica Katarina Amalija i princeza Beatriks od Holandije, princ Albert II i princeza Šarlin od Monaka, veliki vojvoda Gijom, velika vojvotkinja Stefanija i veliki vojvoda Anri od Luksemburga.

U ime britanske kraljevske porodice došli su princ od Velsa Vilijam i kraljevska princeza Ana, a prisutni su bili i nasledni princ Alojz i nasledna princeza Sofija od Lihtenštajna, kralj Abdulah II i kraljica Ranija od Jordana, prestolonaslednik Fumihito Akišino i princeza Kiko Akišino od Japana, kao i prestolonaslednik Pavlos i kraljica Ana Marija od Grčke.

(Kurir.rs/ Žena)

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