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Džeklin Smit otkrila je da joj je koleginica Tanja Roberts predložila da imaju đavolsku noć u spavaćoj sobi... ubrzo nakon što se pridružila pomenutoj seriji, piše TMZ.

Glumica o toj ponudi piše u svojoj novoj knjizi "Jednom sam poznavala momka po imenu Čarli: Memoari" pa navodi da su joj Tanja Roberts i njen muž Bari Roberts prišli i ponudili trojku, pre poslednje sezone serije.

1/5 Vidi galeriju Džeklin Smit Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Džeklin kaže da nije bila uvređena ponudom pa priznaje da je bila impresionirana Tanjinom "iskrenošću o svojoj seksualnosti da bude hrabra i samosvesna“.

Glumica Tanja Roberts koja je preminula 2021. godine, pridružila se ekipi"Čarlijevih anđela"tokom kasnijih epizoda, Džeklin je bila članica ekipe originalnih anđela, uz Faru Foset i Kejt Džekson.

Smit je bila jedini originalni Anđeo i ostala je kao glavna članica glumačke ekipe tokom svih pet sezona serije, od 1976. do 1981. godine. Fara je otišla posle samo godinu dana - iako se kasnije vratila kroz gostujuću ulogu, a Kejt se povukla posle treće sezone.

Tanja i Bari Roberts Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Džeklin Smit je decenijama važila za jedan od najvećih seks-simbola svog vremena. I danas privlači ogromnu pažnju jer u svojoj 80. godini pleni neverovatno mladolikim izgledom.

Uz glumačke uspehe, čuvena glumica je izgradila izuzetno uspešnu poslovnu imperiju. Bila je jedna od prvih holivudskih zvezda koja je pokrenula sopstvenu modnu liniju i kolekciju odeće i dodataka za kuću, lansiranu još 1985. godine.

(Kurir.rs/Žena)

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