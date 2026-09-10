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Dok mnogi brucoši početak studija provode navikavajući se na cimere i zajednički životni prostor, ono u čemu Kai Tramp najviše uživa nakon povratka sa treninga golfa jeste to što ima stan samo za sebe. Devetnaestogodišnja unuka Donalda Trampa predstavila je svoj novi dom u Majamiju putem Jutjuba; prostrane sobe, dva kupatila i kamin pokazuju da će svojim fakultetskim obavezama pristupati u veoma prijatnom ambijentu.

Kai je započela studije na Univerzitetu u Majamiju, gde je članica univerzitetskog golf tima „Harikejns” (Hurricanes). Video-snimak u kojem vodi pratioce kroz stan prikupio je više od 560.000 pregleda, a ona ne krije činjenicu da je ovakav početak samostalnog života daleko od uobičajenog.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen stan:

1/8 Vidi galeriju Kai Tramp pokazuje svoj studentski stan u Majamiju Foto: printscreen/youtube/Kai Trump

„Zaista sam srećna što imam ovakav stan kao brucoš. Sjajan je i obožavam ga”, rekla je ona.

Najviše ceni mir nakon treninga.

Stan sadrži kuhinju sa velikim centralnim ostrvom, odvojenu spavaću sobu i radnu sobu, kao i dva kupatila. Ipak, tokom obilaska posebno je istakla kamin, opisujući ga kao „najbolji deo celog stana”.

Pored prostora za učenje i svakodnevne obaveze, ceni mogućnost da se povuče i odmori nakon vremena provedenog na terenu za golf.

„Divan je osećaj doći kući u prazan stan. Nakon dugog dana na terenu za golf, lepo je samo se opustiti ovde i ne raditi ništa.”

Među dekorativnim detaljima koje je odabrala za stan nalazi se i fotografija gondola u Aspenu — podsetnik na njenu ljubav prema skijanju. Dok ju je pokazivala, naglasila je da je sama uredila prostor.

Foto: printscreen/youtube/Kai Trump

„Sama sam ovo okačila”, rekla je. Među njenim ličnim uspomenama mesto je našla i fotografija sa dedom.

Pored studija, očekuju je i sportske obaveze.

Za Kai, početak studiranja znači i takmičenje za univerzitetski golf tim. U videu se osvrnula na svoju igru, ističući „pating” (putting) — završne udarce kojima se loptica ubacuje u rupu - kao segment na kojem želi da radi.

„Mentalni aspekt mog patinga još nije na željenom nivou, tako da na tome vredno radim”, objasnila je ona. Njen novi stan joj služi kao mesto za predah između školskih obaveza i treninga, a odlučila je da taj deo svoje svakodnevice podeli sa pratiocima.

„Za mene je on sasvim običan deda.”

Kai je ćerka Donalda Trampa Mlađeg i njegove bivše supruge Vanese. O svom bliskom odnosu sa dedom govorila je tokom Nacionalne konvencije Republikanske stranke 2024. godine, kada je prisutnima opisala njegovu stranu posvećenu porodici.

Donald Tramp i Kai Tramp ispred Bele kuće Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

„Za mene je on sasvim običan deda. Daje nam slatkiše i gazirana pića kada roditelji ne gledaju”, rekla je tada.

U istom govoru pomenula je da se on zanima za njeno školovanje i podstiče je da bude uporna.

„Čak i usred svih pravnih bitaka kroz koje prolazi, uvek pita kako sam. Uvek me ohrabruje da dam sve od sebe i budem što uspešnija”, ispričala je ona, dodajući: „Jasno je da su njegova dostignuća ogromna, ali ko zna - možda ću ih jednog dana i dostići.”

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