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Igračke rasute oko njih, muzika i zajedničko vreme na podu porodičnog doma - Jovana Stojiljković pokazala je kako izgleda predah od obaveza koji provodi sa ćerkom. Glumica i njen partner Goran Bogdan retko dele porodične trenutke, pa je ova objava na Instagramu pružila mali uvid u svakodnevicu koju uglavnom čuvaju za sebe.

Majčinstvo je promenilo njen raspored i prioritete. Putovanja su ponovo deo života, sada sa bebom, dok je povratak pozorištu odlučila da ostavi za kasnije.

Foto: instagram/jovanastojiljkovic_

„Trenutno mi je apsolutni prioritet da budem uz dete“

Posle perioda u kojem je mnogo radila, Jovani prija vreme posvećeno ćerki. Odluku da napravi pauzu od pozorišnih dasaka objasnila je u podkastu, govoreći o tome kako se oseća u novoj porodičnoj svakodnevici.

„Zaista ne osećam da bilo šta trpi. Pozorište će malo sačekati jer mi je trenutno apsolutni prioritet da budem uz dete - to mi je sada najvažnije na svetu. Puno sam radila pre trudnoće, tako da mi veoma prija ova uloga i vreme koje ušuškana provodim sa njom“, rekla je Jovana.

Fotografije koje je objavila prikazuju upravo jedan takav trenutak: glumica sedi uz devojčicu, među njenim igračkama, dok slušaju muziku.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/5 Vidi galeriju Goran Bogdan, Jovana Stojiljković Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Antonio Anhel/ATA Images

Ćerka putuje sa njima

Prve mesece nakon dolaska bebe proveli su na jednom mestu. Kada su poslovne obaveze ponovo zahtevale putovanja, Jovana i Goran počeli su da vode i ćerku sa sobom.

„Mi smo navikli na takav život i tako funkcionišemo. Naravno da je zahtevnije kada stigne beba, pa smo prvih nekoliko meseci proveli na jednom mestu. Međutim, kako su krenule poslovne obaveze, ponovo smo na putu. Dobila sam odličan savet - beba treba da prati tvoj ritam. Dok je još mala, putuje sa nama.“

Podrška partnera bila joj je najvažnija

Foto: Ustupljene fotografije/Story.hr

Par je vest o trudnoći dugo zadržao u krugu najbližih, a javnost je za nju saznala nekoliko meseci pre porođaja. Jovana je kasnije u podkastu otkrila da su dobili ćerku i govorila o pitanju koje joj je bilo važno mnogo pre nego što je postala majka.

„Oduvek sam znala da će mi, kada poželim da imam dete, biti najvažnije s kim ga pravim. Podrška u trudnoći, a kasnije i kada rodiš bebu, od ključnog je značaja jer ti se svet iz korena menja. Pored stvaranja nove zajednice i bezuslovne ljubavi, moj glavni utisak je da se više i ne sećam života od pre“, rekla je glumica.

Video: Goran Bogdan