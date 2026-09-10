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Ljubavna priča kralja Haralda V i kraljice Sonje decenijama je bila jedna od najpoznatijih romansi evropskih kraljevskih porodica. Iza njihovog braka krila se velika prepreka, Sonja nije bila plemkinja, a Haraldov otac, kralj Olav V, dugo nije bio spreman da prihvati njihovu vezu.

Ipak, Harald je bio odlučan, ako ne može da oženi ženu koju voli, neće se ženiti.

U trenutku kada se Norveška danas oprašta od kralja Haralda V, ponovo u prvi plan dolazi ljubavna priča koja je obeležila njegov život.

Još 2006. godine, tokom iskrenog razgovora za magazin ¡HOLA!, Harald i Sonja govorili su o svom braku, porodici, kraljevskim obavezama i teškim trenucima koje su prošli zajedno.

Kralj Harald Foto: Terje Bendiksby/NTB

Tada su iza sebe već imali gotovo četiri decenije zajedničkog života, a Harald je bez mnogo ulepšavanja otkrio šta je zapravo rekao svom ocu kada je postalo jasno da želi da oženi Sonju.

- Oženiću Sonju ili se nikada neću oženiti - rekao je tada kralj, odbacujući jednu od najpoznatijih verzija priče o njihovoj vezi.

Ljubav koja je počela na rođendanu

Harald i Sonja upoznali su se na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja. Njihov odnos se produbio nakon što ju je Harald pozvao na završni bal vojne akademije.

Sonja se godinama kasnije prisećala tog perioda sa osmehom.

- Bila je to sudbina - rekla je kraljica, prisećajući se kako je Harald tada bio pred odlaskom iz vojne akademije.

Nakon bala upoznala je njegove prijatelje i upravo tada je, kako je govorila, sve počelo.

Njihova veza, međutim, nije bila jednostavna. Sonja je bila građanka bez kraljevskog porekla, pa je njihova ljubav predstavljala ozbiljno pitanje za budućnost monarhije.

Kralj Harald i kraljica Sonja Foto: Pajer Alan / ČTK / Profimedia

Harald ipak nije želeo da odustane.

Njegova poruka ocu bila je jasna, Sonja ili nijedna druga.

„Ne možete se žaliti, rezultat je dobar“

Kada su ih 2006. godine pitali o snovima koje su imali kao mladi, Harald je priznao da se nisu svi ostvarili.

- Ne mislim da se nekome ostvare svi snovi. U našem slučaju nisu se svi ostvarili, ali ne možemo da se žalimo. Rezultat je dobar, rekao je tada.

Sonja je dodala da im je život doneo "priličan broj prijatnih iznenađenja".

Jedno od najvećih svakako je bio njihov brak, koji je opstao gotovo šest decenija.

kralj Harald i kraljica Sonja Foto: FACELLY/NIVIERE/VILLARD / Sipa Press / Profimedia

Najteži trenutak bio je gubitak kralja Olava

Kada su ih pitali koji je bio najteži trenutak u njihovom zajedničkom životu, oboje su odmah pomenuli smrt Haraldovog oca, kralja Olava V, 1991. godine.

Za Sonju je posebno teško bilo to što je morala da tuguje pred očima javnosti.

- Živite svoju tugu pred javnošću. Ne možete da se sakrijete - objasnila je kraljica.

Morala je da prisustvuje sahrani i da kroz bol prolazi zajedno sa narodom.

Te njene reči danas imaju posebno snažan odjek, jer se Norveška upravo ponovo suočava sa oproštajem od jednog svog kralja.

Iza zidova palate voleli su sasvim obične stvari

Uprkos kraljevskim titulama, Harald i Sonja su govorili da su u privatnosti uživali u jednostavnim stvarima.

Jedna od njihovih omiljenih zajedničkih aktivnosti bila je, gledanje televizije.

Kralj Harald Foto: Lise Aserud/NTB

Sonja je otkrila da im prija da, kada ostanu sami, jednostavno sednu i gledaju televiziju, posebno zato što su inače gotovo uvek okruženi ljudima.

Za kralja Haralda, međutim, najveća radost bili su porodica i unuci.

- Veoma sam zadovoljan svojom decom i unucima - rekao je, uz priznanje da sa unucima uživa na poseban način jer može da ih razmazi, a zatim ih vrati roditeljima.

Podržao je i ljubav svog sina

Harald je imao priliku da razume svog sina, prestolonaslednika Håkona, kada je i on odlučio da se oženi ženom koja nije poticala iz kraljevske porodice.

Kraljica Sonja je tada hvalila sinovu hrabrost i odlučnost kada je reč o vezi sa Mete-Marit.

Kraljica Sonja na sahrani kralja Haralda Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Harald je bio još direktniji:

- Prirodno je da život delite sa osobom koju sami izaberete.

Njih dvoje su negirali i glasine da je Håkon pretio da će se odreći prestola zbog ljubavi.

- Ne, to nije tačno - rekli su.

Harald je tada izrazio potpuno poverenje u svog sina i rekao da će biti dobar kralj.

Sonja je morala da se izbori za svoje mesto

U njihovom intervjuu posebno se izdvojio deo u kojem je Sonja govorila o prvim godinama svog života unutar kraljevske porodice.

Kada se udala za Haralda, našla se u okruženju kojim su uglavnom dominirali muškarci.

- Bilo je veoma teško biti žena u okruženju kojim su dominirali muškarci - priznala je.

Sonji je bilo potrebno vreme da se izbori za pravo da ima svoj posao, da radi na svoj način i da za to bude poštovana.

- Glavno je ne dozvoliti da vas pobede. Ponekad morate da se borite - poručila je tada.

Kraljica Sonja Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Harald i Sonja nisu bili samo kralj i kraljica

Njihov odnos tokom godina prerastao je kraljevsku titulu i protokol.

Harald je u intervjuu govorio o Sonji sa velikom toplinom, dok je ona isticala koliko su ih godine zajedničkog života promenile i povezale.

A možda je njihovu bliskost najbolje opisao kada je govorio o svom prijateljstvu sa španskim kraljem Huanom Karlosom i kraljicom Sofijom.

- Iako smo prijatelji, to je kao da ste sa porodicom - rekao je.

I upravo se u toj rečenici može pronaći i deo priče o njegovom odnosu sa Sonjom. Jer pre nego što su postali kralj i kraljica, bili su dvoje ljudi koji su izabrali jedno drugo uprkos pritiscima, tradiciji i očekivanjima.

Harald je svojevremeno rekao da će se oženiti Sonjom ili da se uopšte neće ženiti. Decenije kasnije, njihov brak ostao je jedno od najvažnijih poglavlja njegove životne priče.

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