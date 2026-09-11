Slušaj vest

Glumica Kejt Hadson se verila za Denija Fudžikavu u septembru 2021. godine, ali prema njenim nedavnim rečima, uopšte joj se ne žuri da se uda.

Naime, zvezda filma "Kako izgubiti dečka za 10 dana" kaže da se ona i njen verenik ne slažu oko liste gostiju zbog njene "ogromne" porodice.

- Još uvek nisam udata. Samo sam verena. I stalno razmišljam o venčanju, znate kao Šta ćemo da radimo - objasnila je i dodala:

- A onda svaki put kada počnemo da razmišljamo o tome koga treba da pozovemo, Deni kaže Samo želim malo venčanje, a ja kažem: Samo naša porodica broji 50 ljudi. Tako ogromna porodica. Ima milion dece, miliona ujaka, tetki i rođaka. -

Kejt i Deni Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica je sa Denijem Fudžikavom u oktobru 2018. godine dobila ćerku Rani Rouz, a sad se našalila da ju je preterana cena venčanja odvratila od toga da zaista krene do oltara.

- To je deo razloga zašto ne želim da se udam. Ja sam u fazonu: Preskupo je. Samo želim, kao, predjela. Želim, kao, čips i salsu.-

Ona je ranije spominjala da će njeno venčanje biti velika avantura.

Međutim, tokom pojavljivanja u emisiji "Šou Dru Barimor" u martu 2025. godine priznala je da se možda nikad neće udati za Fudžikavu, jer joj se dopada ideja da "bude verena zauvek".

Kejt Hadson Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Ugovor je teška tema za mene. Volim svoju slobodu. Volim koncept slobode - izjavila je tada.

Podsetimo, Kejt Hadson prvo bila udata za Krisa Robinsona s kojim ima sina Rajdera (22) od 2000. do 2007. godine.

Ona takođe ima sina Bingama (14) sa bivim verenikom Metom Belamijem, za koga je bila verena od 2011. do 2014. godine.

VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama