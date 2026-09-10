Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu

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Glumica Anđelina Džoli retko govori o svojoj deci, Medoksu (24), Paksu (22), Zahari (21), Šajlo (20) i 18-godišnjim blizancima Noksu i Vivijen, ali je napravila izuzetak u novom intervjuu za L'Officiel.

Ona je istakla da je jedna od najvažnijih stvari da ne stajete deci na put.

- Kao roditelj, pokušavate da uradite mnogo stvari, ali takođe pokušavate da ne stanete na put ovom ljudskom biću koje ima život odvojen od vašeg i toliko potencijala u svom umu. Želite da budete sigurni da ih podržavate- rekala je ona.

Kako kaže Anđelina, ona želi da deca budu potpuno svoji i da je individualnost ono što najviše ceni kod njih.

- Jako sam ponosna na to kakvi su ljudi postali. Vrlo su individualni- rekla je.

Podsetimo, glumica je prošle godine govorila da je deci uvek davala samo jedan savet: da ne pokušavaju da izgledaju i žive kao drugi, nego da budu svoji.

Sada kada su joj deca odrasla, ona se raduje da sama radi neke stvari koje je ispunjavaju, što njena deca u potpunosti podržavaju.

- Zaista volim i radujem se većoj povezanosti i zajedništvu. Nisam neko ko ide na odmore, kupuje ili slično. Zamišljam više rada na terenu, više putovanja i jednostavno boravka u svetu- rekla je Anđelina i dodala:

- To je definitivno ono što moja deca žele! Imali su mamu kada je mama morala da bude mama. Sada bi voleli da ih pozovem iz Tunisa pošto sam upravo sletela avionom da se sastanem sa lokalnim umetnicima.-

Zvezda filma „Maleficent“ podelila je da bi volela da živi van SAD i da bude „nomad neko vreme“.

(Kurir.rs/

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