Slušaj vest

Glumac Bili Boldvin osvrnuo se na svoju ulogu u filmu "Sliver" iz 1993. godine, gde je glumio sa Šeron Stoun i imao je šta da kaže o slavnoj glumici.

Boldvin se zakleo da više nikada neće raditi s njom.

Gostovao je ove nedelje u podkastu Lise Gvero "Unleashed", gde je govorio o filmu. Jedan od slavne braće Boldvin prisetio se kako je na setu postojala napetost između njega i Stoun te je tvrdio kako je loše o njemu govorila godinama u medijima.

Bili i Šeron Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Prvih nekoliko nedelja smo se prilično dobro slagali. A onda mi nije rekla ni ‘ćao‘ ni ‘doviđenja‘ sledeća tri meseca", rekao je u podkastu, objašnjavajući kako mu je bilo neprijatno kada se sastao s producentima kako bi ih zamolio da ga ne teraju da poljubi Stoun dok su snimali se*s scenu. "Mogu da odglumim scenu, ali samo me, molim vas, nemojte terati da je poljubim... Ne mogu da je poljubim", rekao je, prenosi Daily Mail.

Nastavio je govoreći kako je taj zahtev rezultirao time da su njihovi likovi snimili vruću scenu, a Stoun je inače u svojim memoarima iz 2021. godine tvrdila da joj je pokojni producent Robert Evans predložio se*s s Boldvinom van kamere kako bi prekinuo napetost na setu i izvukao bolju izvedbu iz njega.

Bili i Šeron Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Boldvin je rekao kako mu je Evans rekao isto: "Robert Evans to nije govorio ni njoj ni meni o našoj glumi. Govorio mi je: ‘Stalno dobijam izveštaje da postoji neverovatno jaka napetost. Znamo o čemu se radi. Sva ta nagomilana se*sualna napetost. Samo to uradi više i završi s tim.‘"

Tvrdio je u podkastu da je Stoun rekla prijateljici Dženis Dikinson da će se "tako jako zaljubiti" u nju da će mu se "je*eno zavrteti u glavi". Dodao je i da je od svojih šminkera i frizera na setu filma saznao da je Stoun držala sveće oko njegovih fotografija u svojoj garderobi. "Ne znam da li je to bio vudu... Ne znam da li se nadala dobroj energiji među nama ili ne", rekao je.

Šeron Stoun Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Kada je Stoun o tome javno govorila 2024. godine, Boldvin je zapretio da će izbaciti sav "prljav veš" o koleginici. Ipak, pohvalio je njene glumačke sposobnosti: "Šeron Stoun na ekranu ima sjajnu prisutnost". Dodao je i da bi "voleo da zakopaju ratnu sekiru" i rukuje se s njom i zagrli je.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Šeron Stoun čestitala Severini rođendan