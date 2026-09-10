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Hejli Biber je pre pet godina govorila da ne želi da pozira naga. Sada je na Instagramu objavila fotografije za brazilsko izdanje časopisa ICE, među kojima je i kadar sa plaže na kojem nema odeću. Modno snimanje privuklo je brojne komplimente, ali je deo publike podsetilo i na njenu raniju izjavu o granicama koje postavlja u poslu.

Manekenka je o tome razgovarala 2021. godine sa glumicom Ivon Ordži, kada su na njenom Jutjub kanalu otvorile temu hrišćanske vere, karijere i očekivanja sa kojima se suočavaju pred kamerama.

Hejli Biber leži na peščanoj plaži tokom snimanja za brazilsko izdanje časopisa ICE Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Na pesku, uz more i zalazak sunca

Na jednoj od objavljenih fotografija Hejli leži na stomaku na peščanoj plaži, okrenuta prema objektivu, dok se iza nje vide more i zalazak sunca. Tragovi kupaćeg kostima i sitne tetovaže ostali su vidljivi, a u ruci drži piće.

Ostatak editorijala donosi nekoliko različitih izdanja: od bikinija do kombinacije providnog grudnjaka i sportskog šortsa spuštenog na kukove. Fotografije su prikupile više od 1,5 miliona lajkova i desetine hiljada komentara, među kojima su dominirale pohvale.

Oglasila su se i poznata imena. Kajli Džener i Kloi Kardašijan uputile su joj komplimente, influenserka Stasi Karanikolau ocenila je fotografije kao „bolesno dobre“, dok je glumica Kamila Morone kratko poručila:

„To je to!“

Šta je govorila o fotografisanju bez odeće

Među reakcijama našlo se i iznenađenje zbog stava koji je Hejli ranije iznela. U razgovoru sa Ivon Ordži nije govorila samo o tome šta je spremna da pokaže pred kamerom, već i o osudama koje žene iz javnog života dobijaju kada njihov posao neko procenjuje kroz verska uverenja.

„Slično je i meni; nekad zbog posla moram da pokažem kožu ili me fotografišu u donjem vešu. Ljudi onda kažu: ‘To nije dobar primer jer nisi čedna’“, rekla je tada.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen sin sa Džastinom Biberom:

1/4 Vidi galeriju Džastin Biber i Hejli Biber sin Džek Biber Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Printscreen/Instagram/JustinBieber, printscreen/instagram/Pattie Mallette

Kada je Ordži pomenula da nije planirala da pokaže grudi pred kamerama, Hejli je objasnila gde u tom trenutku vidi sopstvenu granicu:

„Mislim da sam i ja u fazi gde sebi kažem: ‘U redu, nikada ne bih želela da se fotografišem gola’, ali svaka čast svakoj ženi kojoj je to prijatno.“

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