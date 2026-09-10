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Hejli Biber je pre pet godina govorila da ne želi da pozira naga. Sada je na Instagramu objavila fotografije za brazilsko izdanje časopisa ICE, među kojima je i kadar sa plaže na kojem nema odeću. Modno snimanje privuklo je brojne komplimente, ali je deo publike podsetilo i na njenu raniju izjavu o granicama koje postavlja u poslu.

Manekenka je o tome razgovarala 2021. godine sa glumicom Ivon Ordži, kada su na njenom Jutjub kanalu otvorile temu hrišćanske vere, karijere i očekivanja sa kojima se suočavaju pred kamerama.

Hejli Biber leži na peščanoj plaži tokom snimanja za brazilsko izdanje časopisa ICE
Hejli Biber leži na peščanoj plaži tokom snimanja za brazilsko izdanje časopisa ICE Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Na pesku, uz more i zalazak sunca

Na jednoj od objavljenih fotografija Hejli leži na stomaku na peščanoj plaži, okrenuta prema objektivu, dok se iza nje vide more i zalazak sunca. Tragovi kupaćeg kostima i sitne tetovaže ostali su vidljivi, a u ruci drži piće.

Ostatak editorijala donosi nekoliko različitih izdanja: od bikinija do kombinacije providnog grudnjaka i sportskog šortsa spuštenog na kukove. Fotografije su prikupile više od 1,5 miliona lajkova i desetine hiljada komentara, među kojima su dominirale pohvale.

Oglasila su se i poznata imena. Kajli Džener i Kloi Kardašijan uputile su joj komplimente, influenserka Stasi Karanikolau ocenila je fotografije kao „bolesno dobre“, dok je glumica Kamila Morone kratko poručila:

„To je to!“

Šta je govorila o fotografisanju bez odeće

Među reakcijama našlo se i iznenađenje zbog stava koji je Hejli ranije iznela. U razgovoru sa Ivon Ordži nije govorila samo o tome šta je spremna da pokaže pred kamerom, već i o osudama koje žene iz javnog života dobijaju kada njihov posao neko procenjuje kroz verska uverenja.

„Slično je i meni; nekad zbog posla moram da pokažem kožu ili me fotografišu u donjem vešu. Ljudi onda kažu: ‘To nije dobar primer jer nisi čedna’“, rekla je tada.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen sin sa Džastinom Biberom:

Džastin Biber i Hejli Biber sin Džek Biber Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Printscreen/Instagram/JustinBieber, printscreen/instagram/Pattie Mallette

Kada je Ordži pomenula da nije planirala da pokaže grudi pred kamerama, Hejli je objasnila gde u tom trenutku vidi sopstvenu granicu:

„Mislim da sam i ja u fazi gde sebi kažem: ‘U redu, nikada ne bih želela da se fotografišem gola’, ali svaka čast svakoj ženi kojoj je to prijatno.“

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hejli biber šminka Izvor: TikTok/haileybieber