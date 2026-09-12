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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Jasemin sve više privlači Ahmedovu pažnju Foto: Promo

Sadržaj 58. epizode

Dok Davut-paša shvata da je sultanija Dilruba umešana u težak zločin, tajna o Iskenderovom poreklu zbog nepažnje sultanije Humašah konačno dolazi do Zulfikar-paše, koji saznaje da mladić nije običan čovek, već princ i rođeni brat njegove supruge. Humašah mu otkriva da Iskender kod sebe čuva amajliju sa zapisima o svom poreklu, rođenju i znaku po kojem može biti prepoznat. Zulfikar je suočen sa saznanjem koje bi Iskendera moglo koštati života ukoliko istina izađe na videlo, pa mora da odluči da li će nastaviti da čuva tajnu koju je godinama skrivao.

U međuvremenu, Jasemin sve više privlači sultana Ahmeda pažnju, što izaziva nemir u kod Kosem. Humašah i Safije u njenom približavanju sultanu vide priliku za ostvarenje svog plana da oslabe Kosemin uticaj, uverene da će nova miljenica postati ozbiljna pretnja njenom položaju. Kosem, međutim, počinje da primećuje nešto neobično u vezi sa Jasemin kada na njenom crtežu prepoznaje mesto koje je neobično podseća na njen rodni kraj. Međutim, samo Safije i Bulbul-aga znaju da je Jasemin tu da bi trovala sultana.

Kosem prepoznaje mesto na Jasemininom crtežu Foto: Promo

Dok se na dvoru zaoštravaju odnosi, a sultanija Safije opet povlači poteze iz senke, do Kosem od neočekivane osobe stiže upozorenje da se priprema akcija čiji je cilj da Ahmed bude svrgnut sa prestola i da jedan od prinčeva zauzme njegovo mesto. Oni koji stoje iza zavere pokušavaju da Kosem ostave bez ljudi na koje može da se osloni, dok se istovremeno sve više upliću u odnose među prinčevima i sultanijama.

Sultanija Halime za to vreme pokušava da pronađe rešenje za Mustafino stanje, dok istovremeno priprema susret svoje kćeri sa Halil-pašom, čovekom za kojeg želi da je uda. Na drugoj strani, princOsman izlazi iz dvora, a niz događaja dodatno komplikuje odnose unutar dinastije. Dok se sultan Ahmed oseća sve lošije, Kosem će morati da otkrije ko joj radi iza leđa pre nego što izgubi kontrolu nad situacijom.

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