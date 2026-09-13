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U raskošnom ambijentu Belog dvora, pred kamerama i pod reflektorima, novinari i TV lica Kurira našli su se u ulogama junaka jedne od najpoznatijih televizijskih serija svih vremena. Perike, frizure, šminka, odela sa naglašenim ramenima i autentične haljine vratili su ih nekoliko decenija unazad – u vreme kada je "Dinastija" bila mnogo više od televizijskog programa.

Emitovanje originalne "Dinastije" na Kurir televiziji počinje 14. septembra radnim danima u 17 i 23.10 časova, a na Belom dvoru tim povodom snimljeni su kadrovi inspirisani kultnim scenama iz serije.

Dok su se kamere uključivale, a poslednji detalji kostima i frizura popravljali pred snimanje, postalo je jasno da se "Dinastija" i danas lako prepoznaje. Neko je pamtio ponedeljak uveče i porodično gledanje televizije, neko je seriju otkrio mnogo kasnije, a neko je, poput najmlađih učesnika, odrastao uz priče roditelja o Karingtonovima.

Ono što im je svima zajedničko jeste da su u likovima prepoznali nešto mnogo šire od televizijske drame – sliku vremena u kojem su moda, status, porodica, ljubav, novac i društvene norme izgledali drugačije nego danas.

Serija koja je "digla prašinu"

Za Ivana Kleuta, koji je na setu poneo lik Blejka Karingtona, "Dinastija" je deo najranijih televizijskih uspomena. Kao dete ju je gledao krišom i u vreme kada je televizijski termin imao gotovo ritualni značaj.

Pogledajte Ivana Kleuta u ulozi Blejka Karingtona:

1/5 Vidi galeriju Ivan Kleut kao Blejk Karington Foto: Anđela Zebić

- Moja sestra i ja delili smo sobu u detinjstvu, a pošto se "Dinastija" emitovala ponedeljkom uveče, pravio sam se da spavam pred njom, dok mama ne uđe u sobu da me "probudi". Morao sam krišom da silazim s kreveta na sprat (smeh). To je tada bila prava atrakcija, serija nad serijama. Čak smo i u vrtiću delili uloge i igrali se "Dinastije", priseća se Kleut koji je u ulozi Blejka prepoznao osobinu koja mu je važna i privatno – osećaj za pravičnost.

- Sviđa mi se što je čvrst i karakteran lik, ali kroz život sam naučio da on zapravo predstavlja pravog, korektnog biznismena koji je lišen emocija, što mu na kraju krajeva u seriji i nedostaje. Mislim da je moja generacija na sličan način vaspitavana – ne pokazujemo previše emocija, što me danas nekad i košta.

Kleut "Dinastiju" danas gleda i kao hrabru jer je dobila status serije koja je na malim ekranima prvi put otvoreno prikazala homoseksualnog lika, i to u udarnim terminima na mejnstrim televiziji.

- Zbog lika Stivena Karingtona digla se ogromna prašina, pogotovo u našoj zemlji koja je relativno brzo otkupila prava za emitovanje. Danas gotovo da nema serije u kojoj nemate gej osobu, ali u to vreme to je zaista bilo revolucionarno – da lik bude otvoreno homoseksualne prirode i da se priča jednim delom gradi oko njega. Mlađim generacijama je danas teško da razumeju kako je bilo biti homoseksualac u to doba, kada ste morali zaista da se krijete i da se ni na koji način ne otkrijete javnosti. Danas se to u velikoj meri izgubilo i društvo je prihvatilo seksualnu različitost.

"Sve žene u sebi imaju pomalo Aleksis"

U ulozi bivše žene Blejka Karingtona – Aleksis, našla se Liljana Stanišić koja je u seriji prepoznala nešto mnogo ličnije. Njena uspomena na "Dinastiju" vezana je za majku koja je, bez obzira na obaveze, žurila kući s posla da ne bi propustila epizodu. Kasnije je, gledajući svoj lik u ogledalu, imala utisak da se granica između nje i Aleksis gotovo izgubila.

Pogledajte Ljiljanu Stanišić u ulozi Aleksis Karington:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stanišić u ulozi Aleksis Karington Foto: Anđela Zebić

- Ova žena kao da je stvorena po meni. Kada kažemo Aleksis Karington teško je ne pomisliti na ženu koja je pokazala da se stavom, inteligencijom i pravom dozom drskosti može osvojiti scena. Najveći je izazov ući u cipele žene koja se ničega ne plaši i uvek zna šta želi. Aleksis jeste bila nemilosrdna, ali nikada bez razloga. Iza njene snage, samouverenosti i oštrine postojala je žena koja je umela da voli, da pati i da se bori za svoje mesto u svetu koji nije bio lak. Zbog te njene jačine smo je svi potajno voleli. Radila je ono što mnoge ne bi smele ni da pomisle, govorila je naglas ono što drugi prećute, uzimala ono što želi i nikada se nije izvinjavala zbog svoje ambicije. Sve žene u sebi imaju bar malo Aleksis, kaže Ljiljana ističući da bi Aleksis i u današnjem svetu vrlo lako pronašla način da zadrži kontrolu.

Žene su fascinirale pojavom

Za Oliviju Jontić, koja je tumačila ulogu Kristl, trasformacija je imala posebnu čar jer je ostala fascinirana upravo onim što je "Dinastiju" činilo vizuelnim fenomenom – odećom, frizurama, luksuzom i načinom života Karingtonovih.

Pogledajte Oliviju Jontić u ulozi Kristl Karington:

1/5 Vidi galeriju Olivija Jontić u ulozi Kristl Karington Foto: Anđela Zebić

- Bila sam najveći fan serije. Kao dete sam se čak oblačila kao Kristl. Bila sam fascinirana njom, Aleksis, Semi Džo, njihovom garderobom, načinom života i tim svetom koji mi je izgledao potpuno nedostižno. I sada mi je bilo neverovatno da konačno dobijem priliku da budem Kristl.

Sem vanvremenskog stajlinga, Oliviju za ulogu Kristl vežu i osobine poput pravdoljubivosti i zaštitničke nastrojenosti. Ipak, između njih dve postoji jedna velika razlika - dok je gospođa Karington poznata po mirnom i pomirljivom karakteru, Olivija je mnogo temperamentnija.

- Mnogo plače i mnogo trpi, ali mislim da ni ne zna drugačije. Godinama je trpela, skupljala sve u sebi.

Kroz Kristl, Jontić vidi i promenu društva. Brak između žene iz drugačijeg društvenog sloja i moćnog muškarca nekada je mogao da izgleda kao bajka dok bi danas, smatra, takav odnos mnogo češće bio pod lupom javnosti.

- Danas bi Kristl vrlo lako bila proglašena sponzorušom. A Aleksis, bez obzira na to što je podla, mogla bi da bude predstavljena i kao ostavljena bivša supruga koja se samo bori za svoju ljubav. Bogati tada nisu imali razumevanja kada siromašna devojka uđe u njihov prostor, nalik odnosu Čarlsa i Dajane. Nekada su se žene mučile ukoliko bi ušle u brak sa partnerom višeg statusa, dok se danas te stvari rešavaju drastičnije, seku se u korenu.

Džef Kolbi bio je simbol muškarca ‘80ih

Iako je bio dete kada je “Dinastija” kupila slavu, Srđana Zelembabu to nije sprečilo da uđe u svet Karingtonovih i shvati zbog čega je serija toliko snažno privukla publiku.

Pogledajte Srđana Zelembabu u ulozi Džefa Kolbija:

1/5 Vidi galeriju Srđan Zelembaba u ulozi Džefa Kolbija Foto: Anđela Zebić

- Svi ti zamršeni skandali bili su interesantni tada, a i danas su, zbog čega serija i jeste takav fenomen, kaže Zelembaba kojem je pripala uloga Džefa Kolbija, zeta Blejka Karingtona i muškarca vrlo jasno definisanog stila.

- Tada se pokazivalo kako jedna dama ili gospodin treba da izgledaju. Postojali su nivo i ukus. Džef je bio simbol muškarca osamdesetih i nešto od tog stila bi moglo da se vrati, smatra on i ističe da mu se kod uloge koju tumači najviše dopada njegova samouverenost.

- Dobar je ali, kad zatreba, ume da budi i opasan. Ima svoj stav, dopadaju mi se njegove karakteristike, čak i to što je lud u ljubavi. Ludo je zaljubljen u Felon Karington, koju poznaje od detinjstva, i kao i svaki muškarac – kad voli, voli do koske. Opraštao joj je sve njene ludosti ali, kad pretera, umeo je da je postavi na svoje mesto.

Čast i ugled porodice bili su važniji

Baš ulogu fatalne Felon odnela je Vanja Camović, koja pripada generaciji koja "Dinastiju" nije gledala u vreme prvog emitovanja. Ipak, još kao dete slušala je o njoj, a danas u seriji prepoznaje fenomen koji ima neočekivanu vezu sa savremenim svetom.

Pogledajte Vanju Camović u ulozi Felon Karington:

1/5 Vidi galeriju Vanja Camović u ulozi Felon Karington Foto: Anđela Zebić

- Kada danas razmišljam o Felon, vidim koliko se njen svet razlikuje od današnjeg, a opet koliko bi se dobro snašla u vremenu društvenih mreža. Ambiciozna je, samouverena, zna šta želi i spremna je da uradi mnogo toga da bi došla do cilja. Intrige, međuljudski odnosi, ljubavni zapleti – sve to gledamo i danas, samo na društvenim mrežama. Sve je vrlo javno i dostupno, a u "Dinastiji" se sve dešavalo u nekih 200 kvadrata prelepe vile. Mislim da mnogo toga može da se napravi kao paralela sa današnjim vremenom.

Mimo neizmerne i pomalo opsesivne ljubavi ka svom ocu, kod Felon je istakla i njen ponos na prezime Karington, kao i osećaj odgovornosti koje ono nosi, što se u današnje vreme znatno promenilo.

- Ranije se gledalo da se ne ukalja čast porodice i težina prezimena. Danas je ljudima potpuno svejedno, a o tome svedoči i sadržaj koji gledamo i koji nam je toliko dostupan. Da se o tome razmišlja, i izbori bi bili drugačiji. Nažalost, danas se slabo gleda na to.

Kao i mnogima, ono što nije promaklo ni njenom oku jesu velika ramena, upečatljiv nakit, sjaj i frizure koje nisu dozvoljavale da žena prođe neprimećeno.

- Osamdesete su mi zlatno doba. Volim tu modu, muziku, frizure, velika ramena, ogromne minđuše, sve što se vidi sa pola ulice. Bez problema bih se tako oblačila i danas.

Tema "svekrva i snaja" nikad ne umire

Maša Kostić, koja je na setu postala Semi Džo, doživela je možda i najveću transformaciju. Perika, sočiva, frizura i kompletan stajling promenili su joj izgled do te mere da je, kako kaže, na trenutak poželela da se osamdesete zaista vrate.

Pogledajte Mašu Kostić u ulozi Semi Džo:

1/6 Vidi galeriju Maša Kostić u ulozi Semi Džo Foto: Anđela Zebić

- Kada sam se pogledala, rekla sam da mi je žao što sada nisu osamdesete jer bih ovaj stajling vrlo rado nosila svakodnevno. Ljudi su imali drugačije vrednosti i ne mislim samo na odevne komade. Žene su bile žene, muškarci su bili muškarci. Volela bih da se vrate te neke godine kada se znalo kako treba da izgledaš i ponašaš se u određenim situacijama.

Iako Semi Džo nije baš bila omiljeni lik Karingtonovih, Kostić u njoj vidi i jednu od najzanimljivijih priča o društvenim razlikama.

- Sviđa mi se jer nije otpočetka deo Karington porodice, već je isprva bila siromašna i odrastala u potpuno drugačijim uslovima. Kada je kročila u svet raskoši i intriga, morala je da se prilagodi. Odličan je primer za mlade i danas, jer svi dolazimo iz različitih okruženja i uslova. Ukoliko neko zna ko je i šta je, mislim da nema prepreke, bez obzira na to da li ste bogati, siromašni, iz većeg ili manjeg grada.

Jačinu svog lika vidi i u njenoj odvažnosti da se suprotstavi majci svog supruga, što smatra da je i danas vrlo sočna i popularna tema.

- Tema “svekrva i snaja” u ovom slučaju jako je bitna jer je Aleksis uvek bila jedna od najlepših i najpametnijih, a onda je na scenu stupila mlađa i lepša Semi Džo. Konkurencija se vidi u samom startu. Danas se svi predstavljaju kao da im cvetaju ruže. Sigurno je da postoje porodice koje funkcionišu bez problema, ali sukob snajke i svekrve oduvek je postojao, samo se više trpelo. A Semi Džo je na malim ekranima, uslovno rečeno bila prva koja to nije.

Stiven Karington kao društvena prekretnica

Marko Jović, kom je pripao lik Stivena Karingtona, u doba "Dinastije" nije bio ni rođen ali, uprkos tome, shvata koliko je njegov lik važan za istoriju televizije. Upravo priča o Stivenu otvara pitanje koliko se svet promenio od početka osamdesetih do danas.

Pogledajte Marka Jovića u ulozi Stivena Karingtona:

1/7 Vidi galeriju Marko Jović u ulozi Stivena Karingtona Foto: Anđela Zebić

- Stiven je jedan od prvih deklarisanih homoseksualnih likova na mejnstrim televiziji što je bilo veliki tabu. Danas je to drugačije, ali ipak mislim da status, novac i porodica mogu da otežaju takvu situaciju. Iako mnogo više ljudi javno o tome govori, pritisak i dalje postoji.

Teška sudbina nas oblikuje kao ličnost

Za Aleksandra Panića "Dinastija" je bila prozor u nestvarni svet - od kostima i scenografije do odnosa među likovima.

- Sećam se koliko me je opčinio čitav taj svet koji kod nas nije postojao u to vreme – kostimi, glamur, scenografija i moda o kojoj se i danas govori. Čak je i odnos ljudi, uprkos brojnim intigama, ukazivao na sofisticiranost i bliskost. Ljudska toplina bila je na višem nivou. Danas vladaju neki drugi trendovi.

Adama Karingtona, u čiju kožu je ušao za potrebe snimanja, smatra zlobnim ali uz razumevanje za njegovo teško detinjstvo.

- Razumem Adamovu ogorčenost, želju za osvetom i potrebu za očevom i majčinom pažnjom. Zbog toga mi je on jedan od najtežih i najzanimljivijih likova – uporan je i do kraja se bori za svoje ciljeve. Imao je najtežu sudbinu od svih likova.

Pogledajte Aleksandra Panića u ulozi Adama Karingtona:

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Panić u ulozi Adama Karingtona Foto: Anđela Zebić

Panić je Adama doživeo i kao hrabrog i inovativnog jer je, dok je u seriji glumio homofoba čiji je mlađi brat čuven po afera sa muškarcima, u privatnom životu zaista je homoseksualac.

- Čini mi se da je kroz svoj lik pokušavao da prikaže i iskustva iz privatnog života odnosno kako su se, njemu bliski ljudi i šire, ophodili prema njemu. Ono što mu se dešavalo u četiri zida sigurno mu je pomoglo da nadogradi lik. I to je ono što me baš oduševljava u “Dinastiji” – što je jedna serija, nastala pre skoro 50 godina, imala herca da se bavi temama koje su i danas donekle tabu.

Važnost mentalnog zdravlja

Kao i mnoge mlađe generacije, i Milica Stanojević "Dinastiju" je upoznala kroz impresiju svojih roditelja a priča Klaudije Blejsdel, koju je proživela tumačeći njenu ulogu, za nju je posebno značajna zbog teme mentalnog zdravlja.

- Klaudija konstantno vodi unutrašnje bitke, postavljajući sebi pitanja da li je dovoljno dobra žena, supruga, majka zbog čega vremenom i završi u mentalnoj ustanovi. Mislim da bi njena priča danas ostavila još veći pečat. O mentalnom zdravlju se mnogo više govori, postoji više empatije i odlazak psihoterapeutu nije tema o kojoj se ćuti, što tada to nije bio slučaj. Izuzetno je važno da se o toj temi otvoreno govori i da se ljudi ne posmatraju kroz predrasude. Klaudija je mnogo toga preživela i upravo zato mislim da je važno da se njen lik ne posmatra samo kroz ono što joj se dogodilo, već kroz sve što je pokušavala da pronađe – ljubav, sigurnost i svoje mesto.

Pogledajte Milicu Stanojević u ulozi Klaudije Blejsdel:

1/4 Vidi galeriju Milica Stanojević kao Klaudija Blejsdel Foto: Anđela Zebić

U njenoj priči prepoznaje i jednu od trajnih vrednosti serije – činjenicu da iza raskošnih enterijera i ogromnog bogatstva nisu stajali ljudi bez problema. Karingtonovi su imali novac, ali nisu bili pošteđeni izdaje, usamljenosti, ljubomore i porodičnih sukoba.

Karingtonovi se vraćaju na velika vrata

I upravo to razlozi su zbog kojih je "Dinastija" postala fenomen. Ona nije samo priča o bogatoj porodici već i o vremenu u kojem se televizija gledala u krugu najbližih, o modi koja je morala da bude primećena, o porodici čije su tajne postajale javne i o likovima koji su, svako na svoj način, pomerali granice onoga što se do tada retko moglo videti na malim ekranima.

Danas, kada su televizijski programi dostupni u svakom trenutku, a društvene mreže omogućavaju da se život pretvori u javnu predstavu, Karingtonovi se vraćaju u drugačiji svet. Ali njihove svađe, ambicije, ljubavi, izdaje i borbe za mesto u porodici i dalje zvuče poznato.

Pogledajte video: Dinastija uskoro na Kurir televiziji