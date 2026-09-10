Slušaj vest

Šeron Stoun je otkrila da je već duže vreme u celibatu i objasnila zašto više ne pristaje na kompromise u ljubavnom životu. Glumica je o tome govorila u podkastu "Mayim Bialik’s Breakdown", čija je epizoda objavljena ovog utorka, 8. septembra, piše People.

Potraga za životnim partnerom

U razgovoru s glumicom Majim Bjalik, 68-godišnja Stoun je objasnila da je došla do tačke u životu kada je više ne zanimaju površni odnosi. Naglasila je kako sada, kad su joj deca odrasla, traži partnera za život, a ne prolazne veze.

U galeriji pogledajte fotografije Šeron Stoun:

1/11 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc. / Newscom / Profimedia, I. Hasegawa / PictureLux / Profimedia, Dave Starbuck / imago stock&people / Profimedia

"U celibatu sam jer želim da budem samo s nekim do koga mi je stvarno stalo", izjavila je Stoun. Dodala je kako joj je seks bez emocija postao zamoran. "Tražim nekoga ko će mi biti saputnik, a ne samo neko za seks. To mi je postalo dosadno".

Osvrt na ljubavnu prošlost

Voditeljka podkasta, poznata po ulozi u seriji "Teorija velikog praska", pitala je Stoun kakva je kao partnerka u vezi.

"Jako sam dobra devojka, ali tu ulogu nisam imala već dugo", odgovorila je Stoun. "Bila sam u vezama s lošim muškarcima, ali i s onim dobrim".

Kroz smeh je dodala: "Imala sam i sreće i nesreće, a ponekad je uopšte nisam imala. Već dugo nemam nimalo sreće".

Na pitanje da li je ikada doživjela veliku ljubav svog života, Stoun je dala promišljen odgovor. "Imala sam ljubavi u životu, ali mislim da još nisam doživela onu pravu, veliku ljubav", rekla je. Svoju trenutnu situaciju opisala je kao fazu u kojoj treba istrajati kako bi se dobilo ono što se zaista želi.

Porodica i bivši brakovi

Šeron Stoun iza sebe ima dva braka. S producentom Majklom Grinbergom bila je u braku od 1984. do 1990. godine. Nakon toga, udala se za novinara Fila Bronstajna, s kojim je bila od 1998. do 2004. S Bronstajnom je 2000. godine usvojila svog najstarijeg sina Roana, koji danas ima 26 godina.

Nakon razvoda, Stoun je sama usvojila još dvojicu sinova. Leird, koji sada ima 21 godinu, u porodicu je stigao 2005, a godinu dana kasnije i Kvin, kom je danas 20 godina.

Video: Edita Aradinović kao Šeron Stoun