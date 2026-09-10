Šeron Stoun otkrila zašto je već neko vreme u celibatu
- Šeron Stoun je otkrila da je već duže vreme u celibatu i da više ne pristaje na površne veze, već traži partnera za život.
- Kaže da joj je seks bez emocija postao dosadan i da želi saputnika do koga joj je zaista stalo.
- Glumica je iza sebe imala dva braka, a nakon razvoda je usvojila trojicu sinova.
Šeron Stoun je otkrila da je već duže vreme u celibatu i objasnila zašto više ne pristaje na kompromise u ljubavnom životu. Glumica je o tome govorila u podkastu "Mayim Bialik’s Breakdown", čija je epizoda objavljena ovog utorka, 8. septembra, piše People.
Potraga za životnim partnerom
U razgovoru s glumicom Majim Bjalik, 68-godišnja Stoun je objasnila da je došla do tačke u životu kada je više ne zanimaju površni odnosi. Naglasila je kako sada, kad su joj deca odrasla, traži partnera za život, a ne prolazne veze.
U galeriji pogledajte fotografije Šeron Stoun:
"U celibatu sam jer želim da budem samo s nekim do koga mi je stvarno stalo", izjavila je Stoun. Dodala je kako joj je seks bez emocija postao zamoran. "Tražim nekoga ko će mi biti saputnik, a ne samo neko za seks. To mi je postalo dosadno".
Osvrt na ljubavnu prošlost
Voditeljka podkasta, poznata po ulozi u seriji "Teorija velikog praska", pitala je Stoun kakva je kao partnerka u vezi.
"Jako sam dobra devojka, ali tu ulogu nisam imala već dugo", odgovorila je Stoun. "Bila sam u vezama s lošim muškarcima, ali i s onim dobrim".
Kroz smeh je dodala: "Imala sam i sreće i nesreće, a ponekad je uopšte nisam imala. Već dugo nemam nimalo sreće".
Na pitanje da li je ikada doživjela veliku ljubav svog života, Stoun je dala promišljen odgovor. "Imala sam ljubavi u životu, ali mislim da još nisam doživela onu pravu, veliku ljubav", rekla je. Svoju trenutnu situaciju opisala je kao fazu u kojoj treba istrajati kako bi se dobilo ono što se zaista želi.
Porodica i bivši brakovi
Šeron Stoun iza sebe ima dva braka. S producentom Majklom Grinbergom bila je u braku od 1984. do 1990. godine. Nakon toga, udala se za novinara Fila Bronstajna, s kojim je bila od 1998. do 2004. S Bronstajnom je 2000. godine usvojila svog najstarijeg sina Roana, koji danas ima 26 godina.
Nakon razvoda, Stoun je sama usvojila još dvojicu sinova. Leird, koji sada ima 21 godinu, u porodicu je stigao 2005, a godinu dana kasnije i Kvin, kom je danas 20 godina.
Video: Edita Aradinović kao Šeron Stoun