da li će na sultanijinim rukama biti krv njene sestre?

da li će na sultanijinim rukama biti krv njene sestre?

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Zulfikar otkriva sultaniji Safije da zna ko je Iskender Foto: Promo

Sadržaj 59. epizode

Saznanje o Iskenderovom pravom poreklu uznemirava Zulfikar-pašu, koji sada zna da je mladić zapravo princ i rođeni brat sultanije Humašah. Iako je zaklet na vernost sultanu, Iskendera voli kao sina i ne želi da dozvoli da mu se dogodi bilo šta loše. Međutim, sultanija Safije već ima svoje planove, a Zulfikar sumnja da je Iskender nesvesno umešan u sve, i odlučuje da joj zapreti i otkrije joj da zna da je on njen sin, što u sultaniji izaziva bes i očaj.

Istovremeno, upozorenje o zaveri protiv Ahmeda dobija sve veću težinu, posebno kada Kosem otkrije da su različiti događaji na dvoru možda međusobno povezani. Princ Osman iz grada dovodi na dvor devojku koju je zatekao u veoma lošem stanju. On moli majku da joj dozvoli da ostane, a Kosem je prima u harem i daje joj novo ime - Meleksima. Njeno prisustvo odmah privlači pažnju, naročito princa Mehmeda.

Na dvor je stigla nova devojka, kojoj Kosem daje ime Meleksima Foto: Promo

Dok Kosem pokušava da zaštiti sultana, Ahmedovo zdravstveno stanje dodatno je zabrinjava. On već nedeljama oseća jake bolove u stomaku, a lek koji prima ne donosi očekivano poboljšanje. Kosem shvata da se njegova bolest ne sme olako shvatiti i počinje da povezuje njegovo pogoršano stanje sa pojavom Jasemin i drugim sumnjivim događajima koji su se u međuvremenu odigrali.

Dok sultanija Halime pokušava da se približi Mustafi i pronađe način da mu pomogne da se oporavi nakon dugog zatočeništva, Dilruba se suočava sa brakom koji joj je majka namenila, dok se na dvoru stvaraju novi odnosi i savezi. U međuvermenu, Kosem odlučuje da prisili Jasemin da otkrije ko ju je doveo u harem i zbog čega, nesvesna da joj je ta devojka sestra. Da li će uspeti da sazna njenu opasnu tajnu, ili će se sultanija Safije i ovog puta spasiti.

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