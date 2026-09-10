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Lepa supruga princa Alberta godinama slovi za jednu od internacionalnih ikona stila i najbolje obučenih pripadnica vladarskih dinastija, a ni na poslednjem ispraćaju norveškog kralja Haralda V nije odstupila od svoje prepoznatljive, prefinjene estetike. Ovog puta je, logično, moda bila podređena ozbiljnosti trenutka, pa se princeza Šarlin u Oslu pojavila u jednostavnom i elegantnom crnom izdanju, primerenom protokolu.

Princeza Šarlin i princ Albert na sahrani kralja Haralda Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Norveška se danas oprašta od kralja Haralda V. Tim tužnim povodom, u glavnom gradu su se okupili predstavnici skoro svih evropskih kraljevskih porodica, diplomate i lideri iz celog sveta, kao i veliki broj građana. Među njima su bili i princ Albert i princeza Šarlin od Monaka, koja je za ovu priliku odabrala dostojanstven i pomalo strog stajling, demonstrirajući svoju modnu moć i uticaj, i održavši još jednu lekciju iz elegancije na najvišem nivou.

Nosila je crno odelo čistih linija – strukirani sako i klasične pantalone sa crtom (koja vizuelno izdužuje figuru), a posebno upečatljiv detalj bio je decentan veo preko gornjeg dela lica, koji je fantastičnom monohromatskom izdanju ulio dodatnu dozu ozbiljnosti.

Princeza Šarlin na sahrani kralja Haralda Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Priču je kompletirala malom torbom sa potpisom kuće Dior i decentnim minđušama, dok su crne lakovane cipele učinile autfit još sofisticiranijim.

Lepa princeza iznenadila je prisutne na najlepši način, ako je to uopšte moguće u ovakvim trenucima, budući da je prvobitno najavljeno da će sahrani prisustvovati samo Albert. No, kneževska palata juče je potvrdila da će se Šarlin ipak pridružiti suprugu, koji je norveškog kralja ispratio u svečanoj vojničkoj odori.

(Kurir.ts/Žena)

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