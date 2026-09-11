Dnevni horoskop za 11. septembar: Blizance očekuju nesporazumi na poslu, Ribe su na emotivnoj klackalici, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 11. septembar. Šta znake očekuje ovog petka otkrivamo u detaljnoj astrološkoj prognozi.
OVAN
Danas može doći do zastoja u pregovorima i otežane komunikacije na poslu. Nesporazumi i nepoverenje mogu stvoriti atmosferu distance i otuđenosti između vas i partnera. Da biste to sprečili, pokušajte da razgovarate otvoreno s njim. U suprotnom može doći do prekida. Čuvajte se virusa.
BIK
Pripremite rezervni plan. Danas možete odložiti važan deo posla jer je moguće zakašnjenje važne uplate. Sve više vam se dopada osoba koja nije slobodna. Neodoljiva privlačnost urušava vaše principe. Prihvatite to na što jednostavniji način i predajte se svojim osećanjima bez većih očekivanja. Osetljivost grla.
BLIZANCI
Mogući su nesporazumi s kolegama, kao i zastoj u obavljanju važnog posla. Budite sada diplomata i pokušajte da smanjite tenziju. Nije vreme da dokazujete koliko ste u pravu. Želite da promenite nešto u vezi s partnerom. Ako u tome ne uspete, spremni ste na radikalne odluke. Nervoza.
RAK
Do vas mogu dopreti neke spletke. Kao pravi borac protiv nepravde, bićete spremni na verbalni okršaj. Dopada vam se osoba koju ste nedavno upoznali preko posla, ali niste još spremni na prvi korak. Više se krećite. Potrebna vam je stalna aktivnost.
LAV
Postojeći aspekti stvoriće neizvesnu atmosferu u okviru poslovnih pregovora. Situacija može zahtevati rezervni plan. Vaš odnos s partnerom već duže vreme trpi zbog vaših obaveza. Nadoknadite to na vreme. Variranje pritiska. Obavezno se posavetujte s kardiologom.
DEVICA
Nesporazumi i nesuglasice na poslu, kako u komunikaciji s kolegama, tako i s nadređenima. Stičete utisak kao da ne govorite istim jezikom. Vaš odnos s partnerom danas može da trpi usled krize poverenja. Malaksalost vas muči neko vreme, obavezan je odlazak kod lekara.
VAGA
Važno je da na poslu stoički podnesete provokacije kolega. Čuvajte se manipulativnih saradnika. Dopada vam se osoba koju ste upoznali na nekoj zabavi. Uskoro vas očekuje sastanak. Melanholični ste, depresivni, nezadovoljni sobom.
ŠKORPIJA
Vaše ideje danas neće naići na razumevanje, tako da nije dobar dan za prezentaciju vaših planova i zamisli. Osoba s kojom ste počeli da se viđate uopšte vam ne uliva poverenje. Osećanja su vam pomešana. Psihosomatske smetnje. Više se posvetite svom mentalnom i fizičkom zdravlju.
STRELAC
Vaše polje novca donosi vam elan i spremnost na akciju, ali komunikacija će teći otežano. Strelčevi koji su u braku mogu se osetiti neshvaćeno od partnera i svojih ukućana. Promenite režim ishrane. Očigledno vam ne prijaju masna hrana i razne druge đakonije.
JARAC
Bićete preduzimljiviji nego ikad. Postići ćete natprosečne rezultate. Osoba s kojom se viđate izgleda vam kao nepouzdana, nalazite se u dilemi da li da izađete iz te igre. Nemojte misliti da će se nešto promeniti u budućnosti. Bolovi u kolenima.
VODOLIJA
Odlični rezultati u kreativnim zanimanjima, kao i originalne ideje doneće vam osećaj ispunjenja. Finansijski dobitak. Obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je nekad mnogo značila probudiće vam emocije. Više se krećite. Ulenjili ste se.
RIBE
Ovaj dan na poslu može da obeleži sklapanje ugovora o novoj saradnji, ali budite oprezni prilikom potpisivanja dokumenata. Turbulentan period u odnosu s partnerom, jer su vaši stavovi o bitnim stvarima potpuno različiti. Ne prijaju vam visoke temperature.