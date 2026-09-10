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Keli Ozborn otkrila je da je kokain prvi put probala s jednim od slavnih rok prijatelja svog oca, Ozija Ozborna.

Ova 41-godišnjakinja prisetila se odrastanja u poznatom hotelu Sunset Marquis, gde je kao tinejdžerka, kako kaže, isprobavala nove stvari.

Njena majka Šeron u novom dokumentarcu "If These Walls Could Rock" ispričala je da je porodica Ozborn boravila u tom hotelu svakog leta dok je Ozi bio na američkim turnejama, pre nego što su se za stalno preselili u Los Anđeles.

Prva iskustva

"U ovom hotelu sam popila prvo piće. Ovde sam se prvi put poljubila", ispričala je Keli.

"Ovde sam povukla i prvu crtu kokaina. Dao mi ju je jedan tatin prijatelj iz jako, jako, jako poznatog benda. Roditeljima to nikad nisam smela da kažem jer bi ubili."

Ozijev drugi dom

Šeron je dodala kako je Ozi, koji je preminuo u julu 2025. u 76. godini, uživao u životnom stilu hotela koji je opisala kao "se*s, droga i rokenrol".

"Voleo je ovo mesto jer je mogao slobodno da šeta, mogao je da se kreće po vrtu. U to vreme je još pušio", rekla je. Tamo je upoznavao druge goste pa je, prema njenim rečima, vladala atmosfera doma u kojem ste okruženi prijateljima.

Keli je Sunset Marquis opisala kao "jedini hotel u kojem je njen otac u to vreme mogao da odsedne i bude ono što jeste".

"Izbacivali bi nas, ali ne i iz Sunset Marquisa. Moj tata je ovde mogao da bude pristojno nevaljao", dodala je.

Noć razbijenih čaša

Bili Gibons, legenda grupe ZZ Top, često se družio s Ozijem u hotelu i posebno pamti jednu noć.

"Ozi Ozborn je bio na bazenu u Marquisu. Pozvao me da mu se pridružim i spomenuo restoran Le Pirate", započeo je Gibons. "Tamo je bio običaj da se na kraju večeri razbijaju čaše, pa je rekao: 'Možda bismo to trebali uvesti i u Marquis'."

Gibons, poznat po hitu "Gimme All Your Loving", napomenuo je da su mnogi gosti hodali bosi, no Ozi je svejedno odlučio da razbije svoju čašu, što je podstaklo i ostale da ga slede.

Ozi i Šeron Ozborn Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"U roku od 30 sekundi, svaka čaša oko bazena bila je u komadićima", prisetio se.

"Postalo je toliko opasno da niko nije mogao da ode, pa se zabava nastavila duboko u noć. Takva se s*anja događaju u Marquisu", zaključio je Gibons.

(Kurir.rs/Najžena)

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