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Policija je uhapsila dvojicu lekara koji su umešani u slučaj smrti Jorgosa Mazonakisa. Protiv njih je podneta krivična prijava zbog krivičnog dela izlaganja opasnosti sa smrtnim ishodom, koje ima karakter teškog krivičnog dela, a očekuje se da će sutra biti izvedeni pred nadležnog tužioca.

Čini se da su ključnu ulogu u najnovijem razvoju događaja imali nalazi iz današnjeg pretresa ordinacije u Kolonakiju, jer su utvrđene ozbiljne protivrečnosti u odnosu na ono što je doktorka ranije izjavila policajcima Atinske bezbednosti.

Prema informacijama koje prenose grčki portali, iz dokaza koje su prikupile nadležne službe utvrđeno je da je pevač u ordinaciju stigao znatno ranije od 16 časova, kako je prvobitno bilo navedeno.

Jorgos Mazonakis Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

Doktorka je u svom iskazu navela da je pregled bio zakazan za 16 časova i da je Jorgos Mazonakis stigao sa zakašnjenjem od oko pola sata.

Međutim, grčka Hitna pomoć (EKAB) obavestila je nadležne da je poziv primila u 16.30h. Ova vremenska neusaglašenost od samog početka izazvala je pitanja kod policijskih službenika koji rade na slučaju.

Nakon istrage, navodno je utvrđena razlika od najmanje tri sata između stvarnog vremena kada je pevač stigao u ordinaciju i vremena koje su naveli lekari.

Posebna pažnja posvećena je i podacima koji se odnose na rad medicinskog aparata za plazmaferezu.

Policija je, kako se navodi, utvrdila da je aparat bio u funkciji duže od 30 minuta, što upućuje na zaključak da je postupak plazmafereze već bio započet.

Ovaj podatak u suprotnosti je sa tvrdnjom doktorke da se pevač srušio u trenutku kada je pokušavala da mu postavi drugi venski kateter, odnosno pre nego što je sam postupak započeo.

Istraga se nastavlja kako bi se u potpunosti rasvetlilo šta se dogodilo u ordinaciji i utvrdile okolnosti pod kojima je Jorgos Mazonakis izgubio život.

Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

Više odgovora trebalo bi da pruži obdukcija, koja je zakazana za sutra rano ujutru u Atinskoj sudskomedicinskoj službi, uz prisustvo stručnog konsultanta porodice Jorgosa Mazonakisa.

Šta je policija zaplenila iz ordinacije



Kako je ranije objavio list "K", iz ordinacije su zaplenjeni računar, fascikle sa dokumentima i različiti preparati, koji će biti poslati u forenzičke laboratorije na dalju analizu.

Nakon novih saznanja o neusaglašenostima u iskazima lekara iz privatne ordinacije, Uprava za kriminalistička istraživanja detaljno će pregledati i digitalne podatke zaplenjene iz ordinacije u Ulici Karneadu, kako bi se utvrdilo da li su dvojica lekara pokušala da prikriju bilo koji dokaz ili informaciju.

Ko je bio Jorgos Mazonakis

Jorgos Mazonakis bio je jedan od najpopularnijih pevača svoje generacije. Rođen je u martu 1972. godine u Nikeji, a na muzičkoj sceni pojavio se 1992. godine, sa samo 20 godina. Iza sebe je ostavio brojne hitove.

Prvi album „Mesanychta Kai Kati“ objavio je 1993. godine, a već narednim albumom „Me Ta Matia Na To Les“ stekao je veliku popularnost. Tokom karijere objavio je brojne uspešne albume, među kojima su „Mou Leipeis“, „Paidi Tis Nihtas“, „Savvato“, „Ta Isia Anapoda“ i „Leipei Pali O Theos“.

Njegov muzički izraz povezivao je tradicionalni grčki laiko sa pop i dens zvukom, zbog čega je postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača svoje generacije.

(Kurir.rs/Telegraf)