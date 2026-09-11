Slušaj vest

Snup Dog će voditi ovogodišnju dodelu MTV nagrada. Reper, pravim imenom Kalvin Brodus Džunior (54), najavljen je kao voditelj svečanosti koja će biti održana u nedelju, 27. septembra.

Duga istorija sa VMA nagradama

Izvođaču velikog hita "Drop It Like It's Hot" pozornica MTV VMA nagrada veoma je dobro poznata.

Tokom karijere bio je nominovan čak 13 puta, a osvojio je tri nagrade – 1994. godine za najbolji rep video, 2006. za najbolji dens video i 2015. za najbolju umetničku režiju.

Iza sebe ima i nekoliko upečatljivih nastupa na ovoj ceremoniji.

Godine 2022. nastupio je sa Eminemom, dok je 2005. godine učestvovao u nastupu posvećenom legendarnom reperu Notorious B.I.G.-ju.

U saopštenju za medije navodi se i da je 1999. godine, zajedno sa Dreom i Eminemom, nastupio na samom kraju ceremonije.

Snup Dog na sceni na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

"MTV i VMA deo su moje priče od samog početka"

Snup Dog je istakao da je njegov odnos sa MTV-jem počeo još na samom početku njegove karijere.

"MTV i VMA deo su moje priče od samog početka. Neki od najvećih trenutaka moje karijere dogodili su se upravo na toj pozornici i na MTV-ju. Dali su hip-hopu prostor da bude glasan, neustrašiv i da ga vidi ceo svet."

Reper je rekao da mu povratak na VMA scenu, ovoga puta u ulozi voditelja, predstavlja povratak na mesto na kojem je sve počelo.

"Vratiti se posle svih ovih godina, ovog puta kao voditelj, za mene je kao povratak tamo gde je sve počelo."

Posebno mu znači i činjenica da će na projektu sarađivati sa svojim dugogodišnjim saradnikom Vanom Toflerom.

"A to što radim sa svojim bratom Vanom Toflerom čini sve još posebnijim. Van je bio tamo u ranim danima MTV-ja, kada smo zajedno menjali kulturu, i imamo dugu zajedničku istoriju. Sada ćemo ispisati novo poglavlje."

Svoju izjavu zaključio je porukom da su VMA nagrade "oduvek bile posvećene trenucima koji se ne zaboravljaju".

"Verujte mi, priredićemo vam još nekoliko takvih."

Snup Dog nije samo voditelj

Reper neće imati samo ulogu voditelja već će biti i izvršni producent televizijskog prenosa, zajedno sa Sarom Ramaker i Jasmin Rantasi.

Među ostalim izvršnim producentima su Džesi Ignjatović iz produkcijske kuće Den of Thieves, Barb Bijalkovski, Brus Gilmer, Beri Barkli i Floris Bauer.

Šou će producirati kompanija Gunpowder & Sky, dok će Van Tofler biti producent.

Melani Blok učestvuje kao suizvršna producentkinja, Geri Lanvi kao koproducent, dok je Džen Proktor izvršna producentkinja zadužena za izvođače i goste.

Nirvana dobija posebno priznanje

Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Na ovogodišnjoj dodeli posebno će biti počašćena Nirvana, koja će dobiti nagradu Video Vanguard Award.

Slavni američki rok bend osnovan je 1987. godine u Aberdinu, a prvi put je nastupio na pozornici VMA nagrada 1992. godine.

Od tada je prošlo 34 godine, a ovogodišnje priznanje predstavlja jedno od najvažnijih priznanja koje bend može da dobije u okviru MTV-jeve ceremonije.

Imena izvođača, prezentera i posebnih gostiju biće objavljena tokom narednih nedelja.

Dodela MTV VMA nagrada biće održana u nedelju, 27. septembra. U Sjedinjenim Američkim Državama prenos će biti emitovan od 19.30 do 21.30 po istočnom vremenu na CBS-u i MTV-ju, kao i na platformi Paramount+.