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Ako postoji zvezda koja poslednjih godina bez velike buke menja način na koji je javnost doživljava, onda je to Pamela Anderson. Žena čiji su modni izbori devedesetih gotovo uvek podrazumevali uske siluete, duboke dekoltee, visoke potpetice i prepoznatljivu platinastu kosu danas na crvenom tepihu izgleda potpuno drugačije.

Na festivalu u Veneciji je tu promenu pokazala kroz tri izdanja koja teško da bi iko povezao sa Pamelom iz vremena "Čuvara plaže". Nema pokušaja da ponovi sebe iz mladosti, ali nema ni bezbednog, svedenog oblačenja koje se često očekuje od žena kada pređu određene godine.

Sa 59 godina Pamela Anderson nosi jarko žutu, nežnu plavu, jorgovan, ogromne mašne, leopard salonke i frizure koje prizivaju stari Holivud. I izgleda kao da se odlično zabavlja.

Žuta Carolina Herrera haljina bila je njen veliki venecijanski trenutak

Za premijeru filma "Place to Be" Pamela je izabrala raskošnu žutu haljinu modne kuće Carolina Herrera iz kolekcije za proleće 2019. godine.

Pamela Anderson u žutoj Carolina Herera haljini u Veneciji Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Već sam izbor starije kolekcije bio je zanimljiv u trenutku kada se crveni tepisi često pretvaraju u trku za najnovijom kreacijom koja je tek sišla sa piste.

Haljina od sjajnog satena imala je spuštena ramena, naglašene rukave i dugačak šlep, dok je intenzivna žuta boja učinila da Pamela praktično nije mogla da prođe neprimećeno.

Uz nju nije bilo mnogo dodataka. Dijamantska ogrlica, glamurozna frizura sa talasima inspirisanim starim Holivudom i relativno jednostavna šminka bili su dovoljni.

Rezultat nije izgledao kao pokušaj povratka nekadašnjem seksepilu, već kao potpuno drugačija vrsta glamura.

Onda se pojavila u haljini sa kruškama i velikim mašnama

Da žuta toaleta nije bila slučajan izlet u boje, Pamela je pokazala već sledećim izdanjem.

Pamela u haljini sa kruškama Monse Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Za dnevno fotografisanje obukla je svetloplavu Monse haljinu sa motivima krušaka, velikim mašnama, prozračnim slojevima i belim čipkastim detaljima.

Uz salonke u boji slonovače i voluminoznu frizuru sa prizvukom osamdesetih, izgledala je gotovo kao da je izašla iz nekog starog modnog editorijala.

Na papiru bi toliko detalja lako moglo da bude previše. Na njoj je, međutim, kombinacija delovala razigrano, pomalo ekscentrično i potpuno namerno.

Pamela Foto: Mickael Chavet/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

I možda je baš to najveća promena u njenom stilu. Pamela više nema potrebu da svaki komad odeće na njoj bude "seksi". Sada sebi dozvoljava da moda bude i zabavna.

Jorgovan i leopard zajedno? Pamela kaže - zašto da ne

Treće izdanje bilo je znatno nežnije, ali samo na prvi pogled.

Na ceremoniji uručenja Zlatnog lava za životno delo pojavila se u jorgovanoj kreaciji Carolina Herrera iz resort kolekcije za 2027. godinu.

Duga ravna suknja i prozračni šifonski ogrtač dali su kombinaciji gotovo eteričan izgled, ali Pamela ju je odmah izvukla iz romantične zone detaljima koje verovatno ne bismo očekivali uz ovakvu toaletu.

Jorgovan haljina i leopard cipele Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nosila je velike naočare mačkastog oblika sa šarom kornjačevine i salonke sa leopard printom.

Upravo je taj mali sudar stilova sprečio da jorgovan kombinacija postane još jedna lepa, ali zaboravljiva festivalska haljina.

Nova Pamela nema mnogo veze sa onom iz devedesetih - i to je najbolji deo

Pamela Anderson već nekoliko godina prolazi kroz zanimljivu transformaciju pred očima javnosti. Najpre je veliku pažnju izazvala odlukom da se na pojedinim događajima pojavljuje gotovo ili potpuno bez šminke, a sada je sve jasnije da se promena ne završava na licu.

Pamela Foto: A.M.Tinghino / Goff Photos / Profimedia

Promenio se i njen odnos prema odeći.

Umesto da pokušava da rekonstruiše imidž žene koja je bila jedan od najvećih seks-simbola devedesetih, ona kao da prvi put potpuno slobodno isprobava šta joj se dopada danas.

A njena izdanja iz Venecije možda su najbolji dokaz koliko moda može da postane zanimljivija kada žena prestane da se oblači prema očekivanjima koja drugi imaju od nje.

Pamela Anderson nije pokušala da izgleda kao Pamela od pre 30 godina. I baš zato dugo nije izgledala ovako dobro.

VIDEO: Frizura Pemele Anderson