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Od ponedeljka 14. septembra, radnim danima u dva termina od 17 i 23:10 časova, ponovo sija sav glamur, ogromno bogatstvo, luksuzne vile, a podsetićemo se i svih porodičnih intriga, ljubavnih afera, ali i nezaboravnih sukoba Aleksis i Kristal koji su ovu seriju pretvorili u jedan od simbola osamdesetih.

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Popularna američka sapunica koja je emitovana tokom osamdesetih godina, napravila je revoluciju u svetskoj televizijskoj produkciji i postala jedna od najgledanijih serija u istoriji, ali ujedno i obrazac za nove moderne serije. Ove jeseni ponovo ćemo je gledati na Kurir televiziji.

Novinarka Kurira Ljilja Stanišić i direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut podsetili su nas o fenomenu ove serije iz ugla kinematografije, društva, ali i politike.

Stanišić se prisetila atmosfere u kući kada se gledala Dinastija, a tu seriju pamti iz svog ranog detinjstva:

- Tada je bio mir u kući, svi su gledali pažljivo, a ja sam razmišljala šta je ovo što gledamo. Mislila sam da se sve to odvija u Srbiji, nisam imala osećaj da je to nešto veliko, bila sam mala. Jako mi je drago što ću u zrelim godinama imati priliku da odgledam tu seriju na Kurir televiziji - rekla je Stanišić.

Kleut je istakao da je ova serija revolucionarno gledateljima dočarala glamur i život milijardera, a da su je sa posebnom pažnjom gledali ljudi sa Balkana jer je ovde bilo drugo uređenje, pa je muškarcima bilo interesantno da vide kako mogu da funkcionišu privatni poslovi i porodična bogatstva.

00:20 GLAMUR, MILIJARDE, INTRIGE I LJUBAVNE AFERE! „Dinastija“ se vraća na male ekrane i ponovo oživljava duh 80-ih Izvor: Kurir televizija

- Dok je raskošna moda iz te serije privlačila ženski deo publike. Serija je zaista ispunila sve elemente da se privuče šarenolika publika. Socijološki fenomen u seriji je bio taj što je glavni lik otvoreno bio homoseksualac. Nije bilo tabloida kao danas, jedino smo čitali nedeljnike, a sećam se da su se pojavili albumi i sličice sa likovima iz Dinastije. To bismo danas nazvali propratnom robom brenda, kao što imate razne produkte pevača na čiji koncert idete i slično - rekao je Kleut.

Kleut je izdvojio posebno interesantan detalj iz serije - kada se spomenula Jugoslavija!

- Aleksis u punoj kadi pene pominje Jugoslaviju. Bili smo specifično orijentisana zemlja u tom trenutku, pa zamislite trenutak gde se ime vaše zemlje pominje kroz seriju takvog formata. Ponos je bilo kada smo saznali da se glumica našeg porekla, Katarina Oksenberg, ćerka princeze Jelisavete Karađorđević, pojavljuje u ulozi najmlađe Karingtonove ćerke - otkriva Kleut.

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