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Princ Džordž je ove nedelje i zvanično započeo školovanje na Itonu, čime je krenuo stopama svog oca princa Vilijama i strica princa Harija. Trinaestogodišnji budući kralj prvi put je 8. septembra stigao u čuveni internat u pratnji roditelja, princa Vilijama i princeze Kejt.

Ipak, iza fotografija u tradicionalnoj uniformi krije se svakodnevica koja je mnogo stroža i uređenija od života u većini srednjih škola. Na Itonu nije dovoljno pojaviti se na času i završiti domaći zadatak. Gotovo svaki deo dana ima svoje vreme, pravila i rituale, od doručka i molitve do povratka u učenički dom i večernje provere prisustva.

Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džordž sada nije samo princ, već jedan od učenika Itona

Iton je internat, što znači da učenici tokom školskog perioda tamo i žive. Smešteni su u jedan od 25 učeničkih domova, a svaki dečak ima sopstvenu sobu. U jednoj kući obično živi oko 55 učenika različitih uzrasta, pa upravo taj prostor vremenom postaje njihova mala zajednica.

Za Džordža to znači da će, bez obzira na kraljevsku titulu, imati svog House Mastera, Tutora i jasno utvrđene obaveze kao i ostali dečaci.

House Master je odrasla osoba koja vodi računa o učenicima u domu i praktično preuzima deo roditeljske uloge dok su oni u školi. Tu je i Dame, osoba zadužena za njihovu svakodnevicu i dobrobit, dok Tutor prati akademski napredak svakog učenika.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao prvog dana:

1/4 Vidi galeriju Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Adrian Dennis, PA Images / Alamy / Profimedia, Avalon.red / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia, Adrian Dennis / PA Images / Profimedia

Dan počinje rano i nema mnogo prostora za kašnjenje

Jutro na Itonu počinje već oko 7.30, kada je vreme za doručak. Za najmlađe učenike to znači rano ustajanje, spremanje i oblačenje propisane uniforme pre nego što školski dan uopšte počne.

Prisustvo se beleži već tokom prvog obroka, a zatim slede zajednička okupljanja, molitva ili sastanci, pa nastava.

Časovi traju približno 40 minuta i raspoređeni su u nekoliko blokova tokom prepodneva. Džordž će, baš kao i njegova generacija, imati svoj raspored predmeta, učionica i profesora, koje učenici Itona tradicionalno nazivaju Beaks.

Oko 13.15 dolazi vreme za Boys' Dinner, što je zapravo ručak, a ni tada se prisustvo ne prepušta slučaju.

Poslepodne se smenjuju nastava i sportske aktivnosti. Ponedeljak, sreda i petak imaju više nastavnih obaveza, dok utorak i četvrtak ostavljaju više prostora za sport i druge aktivnosti.

To može da znači ragbi, kriket, ali i neke sasvim specifične itonske tradicije poput Wall Gamea.

Crni frak nije kostim za svečanu fotografiju

Jedan od najupečatljivijih detalja života na Itonu svakako je uniforma.

Džordž je već fotografisan u prepoznatljivoj kombinaciji crnog fraka, prsluka, pantalona sa tankim prugama i krutog belog okovratnika. Istu tradiciju ranije su prošli princ Vilijam i princ Hari.

Uniforma, međutim, nije samo ukras niti nešto što se oblači za zvanične prilike. Iton precizno određuje šta učenici nose i onda kada nisu u klasičnom School Dressu.

Postoje kategorije Formal Change i Informal Change, pa ni „obična odeća“ nije sasvim prepuštena ličnom izboru.

Zanimljivo je da današnja pravila o uniformi nisu stara koliko njen izgled sugeriše. Formalno su uređena tokom druge polovine 20. veka, dok su se prethodne generacije više oslanjale na običaj i nepisanu tradiciju.

Posle određene satnice nema lutanja po školi

Jedno od pravila koje možda najbolje pokazuje koliko Iton funkcioniše kao zatvorena zajednica jeste Lock Up.

To je vreme do kojeg svaki učenik mora da bude nazad u svom domu. Izlazak nakon toga moguć je samo ako postoji odobrena aktivnost, a učenik mora da evidentira kada izlazi i kada se vraća.

Tokom dana proverava se gde su učenici – od doručka i nastave do ručka, večere i odlaska na spavanje.

Ni odlazak van škole nije stvar spontane odluke. Za vikend kod kuće ili drugo odsustvo potrebno je odobrenje, a roditelji zahtev šalju unapred.

Zato princ Džordž, iako mu se porodični dom nalazi relativno blizu, neće moći jednostavno da odluči da tog popodneva ode kući.

Učenje se nastavlja i posle nastave

Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Za mlađe učenike oko 18.15 počinje Quiet Hour, odnosno vreme namenjeno učenju i radu u tišini.

Druženje i trčanje po hodnicima tada ustupaju mesto knjigama, obavezama i pripremi za naredni dan.

Večera je oko 19.30, a nakon nje mogu da slede molitve, obaveštenja ili aktivnosti unutar učeničkog doma.

Tek kasnije dolazi vreme za muzičke probe, predstave, predavanja, školska društva ili druženje. Najmlađi učenici odlaze na spavanje ranije od starijih, dok se sa godinama granice postepeno pomeraju.

Škola u kojoj postoji i poseban jezik

Novom učeniku nije dovoljno da savlada predmete. Mora da nauči i čitav mali rečnik koji postoji gotovo samo unutar Itona.

Profesor je Beak, izuzetno dobar rad može biti Show Up, dok loš rezultat može doneti Rip. Kašnjenje može završiti upisom u Tardy Book, a čak se ni školska godina ne deli na semestre na način na koji je većina učenika navikla.

Postoje tri Halves – Michaelmas, Lent i Summer.

Na prvi pogled deluje kao niz čudnih izraza, ali upravo takve sitnice doprinose osećaju da učenik ulazi u instituciju sa vekovima sopstvenih rituala.

Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Avalon.red / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Kazne postoje, ali stara pravila više ne važe

Disciplina je i dalje važan deo Itona. Lakši problemi rešavaju se unutar učeničkog doma, dok kod ozbiljnijih prekršaja mogu da budu uključeni Tutor, House Master, pa i rukovodstvo škole.

Jedna od poznatijih mera povezana je sa Tardy Bookom. Učenik koji zakasni može biti primoran da se rano ujutru pojavi u školskoj kancelariji, potpuno obučen u uniformu.

S druge strane, neka pravila koja se vezuju za stari Iton odavno pripadaju istoriji. Telesno kažnjavanje više nije dozvoljeno, a škola danas daleko više naglašava brigu o učenicima, njihovo mentalno zdravlje i bezbednost.

Molitva je i dalje deo školske rutine

Iako se mnogo toga promenilo, verska tradicija ostala je prisutna. Više stotina učenika radnim danima okuplja se na jutarnjoj molitvi u Lower Chapelu, a deo školskog života predstavljaju i nedeljne službe.

Iton danas, međutim, nije zatvoren prema drugim veroispovestima. Učenicima su dostupni podrška i sadržaji povezani i sa katoličanstvom, judaizmom, islamom, budizmom, hinduizmom i sikizmom.

Stariji učenici više nisu samo autoritet

Hijerarhija među generacijama opstala je, ali joj je danas data drugačija uloga. Od starijih učenika očekuje se da budu podrška mlađima i da im pomognu da se snađu u potpuno novom načinu života.

Princ Džordž na finalu Vimbldona 2026 Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Džordža će to verovatno biti posebno važno tokom prvih meseci. Umesto okruženja u kojem je pre svega poznat kao član kraljevske porodice, sada ulazi u kuću u kojoj je jedan od novih učenika koji tek treba da nauči kako zajednica funkcioniše.

Može kući, ali samo kada pravila to dozvoljavaju

Internat ne znači da učenici mesecima ne vide porodicu. Postoje određeni vikendi i raspusti tokom kojih odlaze kući, dok roditelji mogu da dolaze na sportske utakmice i događaje koje organizuju učenički domovi.

Ipak, i tu postoje raspored i dozvole.

Upravo zato će blizina Vindzora Džordžu olakšati kontakt sa porodicom, ali neće promeniti činjenicu da od ponedeljka do petka mora da živi po istim pravilima kao njegovi školski drugovi.

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