Dokumentarac o tragediji zbog koje je zanemeo svet: Proglašen za najuspešniji svih vremena, ovacije trajale 25 minuta
- 11. septembra 2001. oteta su četiri američka aviona; dva su udarila u Kule bliznakinje, jedan u Pentagon, a četvrti se srušio u Pensilvaniji.
- Tri godine kasnije Majkl Mur je snimio 'Farenhajt 9/11', dokumentarac o Americi posle napada, uz oštru kritiku administracije Džordža V. Buša.
11. septembra 2001. godine u Americi odigrala se serija napada protiv Sjedinjenih Američkih Država. Prema zvaničnom izveštaju 911 komisije, 19 osoba u službi Al-Kaide, oteli su 4 američka aviona od kojih su dva udarila u Svetski trgovinski centar - Kule bliznakinje u Njujorku.
Treći avion je udario u Pentagon, glavno sedište Ministarstva odbrane SAD-a u Virginiji, a četvrti avion se srušio u ruralnom delu Samerseta u Pensilvaniji nakon što su putnici pružili otpor otimačima.
Tri godine kasnije, reditelj Majkl Mur je snimio dokumentarac "Farenhajt 9/11", koji se bavi Amerikom nakon terorističkih napada.
Mur je u dokumentarnom filmu oštro kritikovao administraciju Džordža V. Buša i istraživao ekonomske veze između porodice Buš i saudijskih moćnika, uključujući porodicu bin Laden.
"Farenhajt 9/11" je najuspešniji dokumentarni film svih vremena, a sam naslov je aluzija na distopijski roman Reja Bredberija iz 1953. godine "Farenhajt 451", u kojem su knjige u američkom društvu zabranjene, a "vatrogasci" imaju posao da pale knjige na koje naiđu.
Film je 2004. nagrađen Zlatnom palmom, prvom nagradom Kanskog filmskog festivala, pritom dobivši najduže ovacije u istoriji festivala u trajanju od 25 minuta.
(Kurir.rs/Mondo)
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