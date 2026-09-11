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Nina Seničar već godinama gradi život daleko od Srbije, a sa suprugom, američkim glumcem Džejom Elisom, živi u Los Anđelesu. Njihov dom privukao je pažnju i tamošnjih medija, ne samo zbog vrednosti nekretnine već i zbog izgleda koji spaja istorijski šarm sa savremenim luksuzom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:

1/8 Vidi galeriju Nina Seničar sa suprugom Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram, AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vila u kojoj bračni par živi nalazi se u Spolding skveru, jednom od poznatih istorijskih kvartova Los Anđelesa, a izgrađena je još 1919. godine. Iako iza sebe ima više od jednog veka, kuća je renovirana tako da danas izgleda potpuno prilagođeno modernom načinu života.

Već spolja kuća odaje utisak potpune privatnosti. Visoka živa ograda, raskošno zelenilo i zatvoren prilaz gotovo je odvajaju od ostatka grada, pa više podseća na skriveno imanje nego na dom u jednoj od najvećih američkih metropola.

Stara vila dobila potpuno novo lice

Poseban pečat enterijeru, prema pisanju stranih medija, dala je upravo Nina, pa je ceo prostor uređen u elegantnom i sofisticiranom stilu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov luksuzni dom:

1/10 Vidi galeriju NINA SENIČAR ŽIVI HOLIVUDSKI SAN Zavirite u LUKS VILU srpske glumice i Džeja Elisa vrednu 4,5 MILIONA $! KUĆNI BIOSKOP, BAZEN... Foto: Profimedia

Kuća je organizovana na dva nivoa i ima tri spavaće sobe i tri kupatila. Već ulazni deo ostavlja snažan utisak, zahvaljujući prostranom predvorju koje najavljuje stil ostatka enterijera.

U prizemlju se nalaze formalna dnevna soba i trpezarija, dok centralno mesto zauzima kuhinja u kojoj dominiraju mermerne površine.

Kuhinjsko ostrvo, savremeni uređaji i veliki radni prostor daju joj izgled luksuznog restoranskog prostora, a u kući se nalazi čak i posebna soba za bilijar.

Nina Seničar Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Sve tri spavaće sobe smeštene su na spratu, čime je privatni deo doma odvojen od prostora namenjenih druženju i gostima.

Bazen i bioskop pod vedrim nebom

Spoljašnji deo vile možda je i najatraktivniji. Ispred kuće nalazi se bazen, dok je na tremu uređen prostor za odmor sa velikim krevetom. Zbog zelenila koje okružuje čitavo imanje, ovaj deo kuće ostavlja utisak privatnog rizorta.

Nina Seničar i Džej Elis, Oskar 2025 Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Poseban detalj je bioskop na otvorenom, koji omogućava gledanje filmova u dvorištu, daleko od gradske vreve.

Drvena fasada dodatno čuva karakter stare kuće, dok su renoviranjem unutrašnjost i spoljašnji sadržaji prilagođeni luksuznom načinu života.

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