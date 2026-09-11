Novosadska glumica živi u vili iz 1919. godine, vredi 4,5 miliona: Od pogleda na unutrašnjost zavrteće vam se u glavi
- Nina Seničar i Džej Elis žive u istorijskoj vili u Los Anđelesu, izgrađenoj 1919. godine i procenjenoj na oko 4,5 miliona dolara.
- Dom u Spolding skveru renoviran je u luksuznom stilu, sa tri spavaće sobe, tri kupatila i enterijerom koji je, prema pisanju medija, uređivala Nina.
- U dvorištu su bazen, prostor za odmor i bioskop na otvorenom, pa vila deluje kao privatni rizort.
Nina Seničar već godinama gradi život daleko od Srbije, a sa suprugom, američkim glumcem Džejom Elisom, živi u Los Anđelesu. Njihov dom privukao je pažnju i tamošnjih medija, ne samo zbog vrednosti nekretnine već i zbog izgleda koji spaja istorijski šarm sa savremenim luksuzom.
Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:
Vila u kojoj bračni par živi nalazi se u Spolding skveru, jednom od poznatih istorijskih kvartova Los Anđelesa, a izgrađena je još 1919. godine. Iako iza sebe ima više od jednog veka, kuća je renovirana tako da danas izgleda potpuno prilagođeno modernom načinu života.
Njena vrednost procenjuje se na oko 4,5 miliona dolara.
Već spolja kuća odaje utisak potpune privatnosti. Visoka živa ograda, raskošno zelenilo i zatvoren prilaz gotovo je odvajaju od ostatka grada, pa više podseća na skriveno imanje nego na dom u jednoj od najvećih američkih metropola.
Stara vila dobila potpuno novo lice
Poseban pečat enterijeru, prema pisanju stranih medija, dala je upravo Nina, pa je ceo prostor uređen u elegantnom i sofisticiranom stilu.
Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov luksuzni dom:
Kuća je organizovana na dva nivoa i ima tri spavaće sobe i tri kupatila. Već ulazni deo ostavlja snažan utisak, zahvaljujući prostranom predvorju koje najavljuje stil ostatka enterijera.
U prizemlju se nalaze formalna dnevna soba i trpezarija, dok centralno mesto zauzima kuhinja u kojoj dominiraju mermerne površine.
Kuhinjsko ostrvo, savremeni uređaji i veliki radni prostor daju joj izgled luksuznog restoranskog prostora, a u kući se nalazi čak i posebna soba za bilijar.
Sve tri spavaće sobe smeštene su na spratu, čime je privatni deo doma odvojen od prostora namenjenih druženju i gostima.
Bazen i bioskop pod vedrim nebom
Spoljašnji deo vile možda je i najatraktivniji. Ispred kuće nalazi se bazen, dok je na tremu uređen prostor za odmor sa velikim krevetom. Zbog zelenila koje okružuje čitavo imanje, ovaj deo kuće ostavlja utisak privatnog rizorta.
Poseban detalj je bioskop na otvorenom, koji omogućava gledanje filmova u dvorištu, daleko od gradske vreve.
Drvena fasada dodatno čuva karakter stare kuće, dok su renoviranjem unutrašnjost i spoljašnji sadržaji prilagođeni luksuznom načinu života.
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