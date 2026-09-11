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Glumac Pirs Brosnan je pozirao sa svojim sinom Parisom uoči premijere serije "MobLand" u Londonu prethodne večeri.

Juče u Londonu održana premijera druge sezone serije MobLand u kojoj glume Helen Miren, Tom Hardi, Pirs Brosnan i mnogi drugi.

I dok serija prati porodicu Harigan, nekadašnji tajni agent 007 je odlučio da i crveni tepih pretvori u porodiču "stvar", pa je na premijeru došao sa svojim najmlađim detetom Parisom Brosnanom.

Tom Hardi, Pris Brosnan i Helena Miler u Londonu na promociji serije "MobLand" Foto: West/Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pirs Brosnan je izgledao fenomenalno u besprekornom prugastom odelu sa dvorednim kopčanjem, koje je iskombinovao sa košuljom i crnom kravatom sa šarama.

S druge strane, njegov 25-godišnji sin Paris se opredelio za opušteniji izgled pojavivši se u smeđim korduro pantalonama sa jednostavnom belom bluzom i smeđom kožnom jaknom u vintidž stilu.

Sa tamnom, bujnom kosom začešljanom sa lica, bilo je jasno da je model i umetnik nasledio očev šarm i lepotu filmske zvezde.

Podsetimo, Paris je najmlađe od od petoro dece i jedan od dvojice sinove koje Pirs Brosnan ima sa suprugom Keli Šej Brosnan.

Pored Paris, oni imaju i sina Dilana (29).

Pirs Brosnan i Paris Brosnan Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Iz braka sa Kasandrom Haris ima troje dece: Šarlot koja je nažalost preminula 2013. godine, Kristofera Brosnana (53) i Šona Brosnana (42).

Šarlot i Kristofer su Kasandrina deca iz prvog braka, koje je Pirs Brosnan kasnije usvojio.

Paris o slavnom ocu

Uprkos tome što je odrastao sa jednim od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca kao ocem, Paris je sa toplotom govorio o vrednostima koje mu je Pirs usadio.

U nedavnom intervjuu za nemački časopis GQ, Paris je otkrio da je najvažniji savet koji mu je otac dao bio jednostavno da „bude ljubazan prema drugima“.

Pirs Brosnan i Paris Brosnan Foto: Lounis Tiar / Avalon / Profimedia

Takođe je zahvalio svojim roditeljima što su ga ohrabrili da ostane autentičan dok je gradio sopstvenu karijeru u umetnosti, manekenstvu i filmu.

Pirs je, u međuvremenu, jasno stavio do znanja da nikada nije želeo da diktira pravac u kom bi životi njegovih sinova trebalo da idu.

- Moji dečaci su akademski nastrojeni i imaju kreativni instinkt i intuiciju prema umetnosti. Zato ne pokušavam da ih usmeravam.- rekao je svojevremeno Pirs Brosnan za Guardian.

Paris je radio kao model za velike modne kuće poput Dolce&Gabanna i Balmain, a uporedo je razvijao karijeru kao umetnik, a treba spomenuti da se okušao i u glumi.

S druge strane, Dilan je muzičar i glumac.

Obojica sinova ističu da su imali najbolje roditelje koje možete samo poželeti, dok Paris ističe da tata može da postane prilično zastrašujuć kad je reč o disciplini.

Sam Pirs Brosnan je jednom opisao svoj roditeljski stil kao „više mekan“, iako je rekao da postoji jedna stvar koju nikada ne bi tolerisao od svoje dece: laganje.

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