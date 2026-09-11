Ima 25 godina i očeva je kopija: Pirs Brosnan i njegov najmlađi sin oduševili sve na crvenom tepihu
- Pirs Brosnan je sa sinom Parisom stigao na premijeru druge sezone serije 'MobLand' u Londonu.
- Paris je govorio o očevom savetu da bude ljubazan prema drugima i da ostane autentičan.
Glumac Pirs Brosnan je pozirao sa svojim sinom Parisom uoči premijere serije "MobLand" u Londonu prethodne večeri.
Juče u Londonu održana premijera druge sezone serije MobLand u kojoj glume Helen Miren, Tom Hardi, Pirs Brosnan i mnogi drugi.
I dok serija prati porodicu Harigan, nekadašnji tajni agent 007 je odlučio da i crveni tepih pretvori u porodiču "stvar", pa je na premijeru došao sa svojim najmlađim detetom Parisom Brosnanom.
Pirs Brosnan je izgledao fenomenalno u besprekornom prugastom odelu sa dvorednim kopčanjem, koje je iskombinovao sa košuljom i crnom kravatom sa šarama.
S druge strane, njegov 25-godišnji sin Paris se opredelio za opušteniji izgled pojavivši se u smeđim korduro pantalonama sa jednostavnom belom bluzom i smeđom kožnom jaknom u vintidž stilu.
Sa tamnom, bujnom kosom začešljanom sa lica, bilo je jasno da je model i umetnik nasledio očev šarm i lepotu filmske zvezde.
Podsetimo, Paris je najmlađe od od petoro dece i jedan od dvojice sinove koje Pirs Brosnan ima sa suprugom Keli Šej Brosnan.
Pored Paris, oni imaju i sina Dilana (29).
Iz braka sa Kasandrom Haris ima troje dece: Šarlot koja je nažalost preminula 2013. godine, Kristofera Brosnana (53) i Šona Brosnana (42).
Šarlot i Kristofer su Kasandrina deca iz prvog braka, koje je Pirs Brosnan kasnije usvojio.
Paris o slavnom ocu
Uprkos tome što je odrastao sa jednim od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca kao ocem, Paris je sa toplotom govorio o vrednostima koje mu je Pirs usadio.
U nedavnom intervjuu za nemački časopis GQ, Paris je otkrio da je najvažniji savet koji mu je otac dao bio jednostavno da „bude ljubazan prema drugima“.
Takođe je zahvalio svojim roditeljima što su ga ohrabrili da ostane autentičan dok je gradio sopstvenu karijeru u umetnosti, manekenstvu i filmu.
Pirs je, u međuvremenu, jasno stavio do znanja da nikada nije želeo da diktira pravac u kom bi životi njegovih sinova trebalo da idu.
- Moji dečaci su akademski nastrojeni i imaju kreativni instinkt i intuiciju prema umetnosti. Zato ne pokušavam da ih usmeravam.- rekao je svojevremeno Pirs Brosnan za Guardian.
Paris je radio kao model za velike modne kuće poput Dolce&Gabanna i Balmain, a uporedo je razvijao karijeru kao umetnik, a treba spomenuti da se okušao i u glumi.
S druge strane, Dilan je muzičar i glumac.
Obojica sinova ističu da su imali najbolje roditelje koje možete samo poželeti, dok Paris ističe da tata može da postane prilično zastrašujuć kad je reč o disciplini.
Sam Pirs Brosnan je jednom opisao svoj roditeljski stil kao „više mekan“, iako je rekao da postoji jedna stvar koju nikada ne bi tolerisao od svoje dece: laganje.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Nišlije opkolile Van Dama